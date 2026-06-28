La fiebre de “La Odisea” se apodera del mundo de los estudios clásicos

Por David Mack, CNN

Mientras los seguidores de Christopher Nolan esperan con ansias el estreno el 17 de julio de su versión de “La Odisea”, también hay otros entusiastas: académicos y otros devotos del mundo antiguo.

En universidades y escuelas secundarias de todo el mundo, los docentes de estudios clásicos se han preparado para lo que esperan que sea un auge del interés estudiantil en su campo. Mientras tanto, los museos han organziado eventos temáticos de “La Odisea”, mientras que los clubes de lectura dirigidos por académicos y enfocados en el clásico relato griego han alcanzado su capacidad máxima.

Es más o menos como un Barbenheimer para el Departamento de Estudios Clásicos.

“Sabía que iba a ser grande si Christopher Nolan la dirigía, y cada vez que podemos lograr que la gente hable de las cosas que estamos estudiando en clase, para mí como educadora es emocionante”, comentó Jennie Luongo, profesora de latín en la St. Andrew’s Episcopal School en Austin, Texas, quien también se desempeña como presidenta de la American Classical League.

Con base en el antiguo poema épico de Homero, la película tiene como protagonista a Matt Damon en el papel de Odiseo, el rey de Ítaca cuyo viaje de 10 años de regreso a casa tras luchar en la Guerra de Troya está marcado por numerosos encuentros con seres míticos.

Dado el historial de Nolan de crear películas taquilleras que dominan la cultura, entre ellas “Oppenheimer” (2023), “Inception” (2010) y su trilogía de “Batman”, analistas de Hollywood han pronosticado enormes ingresos de taquilla para “La Odisea”, y algunos especulan que probablemente supere los US$ 1.000 millones en ventas a nivel mundial.

Los docentes de estudios clásicos, cuyo trabajo suele centrarse en la historia y la cultura de la cuenca del Mediterráneo antiguo, esperan que muchos espectadores que vean la película se sientan luego inspirados a tomar un ejemplar del poema original o quizá incluso a inscribirse en un curso. “Claramente, tendrá un impacto enorme y una audiencia enorme”, dijo Nina Papathanasopoulou, profesora de estudios clásicos en College Year en Atenas y coordinadora de participación pública de la Society for Classical Studies. “Parece que podría ser una muy buena manera de reavivar el interés por el mundo antiguo”.

¿Otra señal de que la película ya genera un enorme revuelo, al menos en los medios? Además de los debates en línea sobre el elenco, el vestuario y los acentos que se dejan entrever en los tráiler de la película, Emily Wilson, la clasicista cuya traducción de 2017 de La Odisea Nolan ha dicho que leyó, experimenta un aumento de atención. “Con el estreno de la película, estoy inundada de consultas de periodistas”, dijo Wilson a CNN.

Todo este alboroto no carece de precedentes. Después de que “Gladiator” de Ridley Scott se estrenara en 2000, The New York Times señaló un aumento de libros publicados sobre el mundo antiguo, un fenómeno al que llamó “el ‘efecto Gladiator’”. El éxito monumental de esa película, que recaudó más de US$ 460 millones y ganó cinco premios Oscar, incluido el de Mejor Película, también impulsó una ola de filmes similares como “Alexander” (2004), “Troy” (2004) y “300” (2006), así como series de televisión como “Rome” de HBO (2005-2007). Los académicos también informaron que el fenómeno incrementó la matrícula estudiantil en los estudios clásicos.

Ahora, se trabaja en todo el mundo para garantizar que la película más reciente de Nolan tenga el mismo impacto. En Los Ángeles, por ejemplo, el personal del Museo Getty planificó un día entero de eventos a finales de mayo inspirado en la película e incluyó conferencias, debates y una selección de presentaciones de una adaptación en ópera folclórica de la Odisea.

En Australia, un destacado minorista de libros ha organizado un mes de conferencias presenciales y en línea con temática en torno al texto, que está previsto que culmine con una proyección de la película de Nolan en un cine de Melbourne. Y en el Reino Unido, las filiales regionales de la Classical Association se han enfocado en Homero en sus clubes de lectura, y también se consideran planes para una proyección de la película para los miembros. “La película ya ha atraído a nuevas audiencias a nuestro trabajo benéfico y a nuestros eventos, y estamos entusiasmados por una mayor participación”, dijo Katrina Kelly, directora de participación de la asociación. “¡Tenemos muchas ganas de ver pronto la versión de Nolan!”

Entre enero y mayo, el personal de Artes y Humanidades de la Universidad de California en Berkeley también utilizó el próximo estreno de la película de Nolan para promocionar un “club de lectura épico para el relato más épico del mundo” que contó con siete reuniones en línea. Los organizadores esperaban algo pequeño y acogedor, pero se asombraron cuando más de 1.300 personas de todo el mundo se inscribieron para participar.

En febrero, la Universidad de California en Berkeley recurrió a Kim Shelton, una de sus profesoras de estudios griegos y romanos antiguos, para que aportara nueve minutos de comentarios sobre el vestuario y los escenarios de la película cuando se lanzó el tráiler de la película de Nolan. Y en abril, más de 55 estudiantes y miembros del personal realizaron un “Homeratón” en el campus para leer la totalidad de la Odisea durante un periodo de 12 horas. “Espero que haya un aumento del interés”, aseguró Shelton.

“Imparto mi clase sobre la guerra de Troya este otoño por esa misma razón”.

Más al norte, los amantes de la literatura antigua también se preparan para que el interés aumente. Robert Weir, presidente de la Classical Association of Canada, recordó que después del estreno de “Gladiator” el número de estudiantes que tomaban cursos introductorios de civilización griega y romana en la Universidad de Windsor, donde es profesor asociado, aproximadamente se duplicó hasta 250-300, frente a apenas unos años antes. Con la nueva película de Nolan a punto de estrenarse, “bien podría haber un incremento”, dijo Weir.

Pero no todo el mundo está tan convencido. Max Nelson, colega de Weir en el programa de Estudios Griegos y Romanos de la universidad, dijo que, si bien no había “ninguna duda” de que “Gladiator” había renovado el interés por los clásicos entre los estudiantes, la secuela de 2024 de Scott no generó ningún resurgimiento de interés que él pudiera percibir. Aun así, señaló que la “Odisea” ya había sido objeto de mucho debate en línea, lo que indica una fuerte pasión entre los devotos de la cultura antigua. “Mi predicción es que la película no traerá un gran número de nuevos estudiantes a nuestros cursos, pero planteará muchas preguntas entre los curiosos”, dijo Nelson. Planea incluir la película de Nolan en próximas ediciones de su curso, El mundo antiguo en la pantalla. “Será un punto de referencia útil para las discusiones en clase sobre diversos temas relacionados con la interpretación y la recepción de la poesía épica antigua”, afirmó Nelson.

Papathanasopoulou, de la Society for Classical Studies, dijo que su organización planea invitar al público a una mesa redonda de expertos para debatir la película cuando se reúnan para su próxima conferencia anual en Boston en enero.

Papathanasopoulou dijo que muchos de sus antiguos estudiantes han atribuido a obras populares inspiradas en los clásicos —los libros y las películas de Percy Jackson and The Lightning Thief, así como la franquicia de videojuegos Hades, por ejemplo— el haberles abierto la mente a un campo que al principio puede parecer elitista.

Ella ve la película de la “Odisea” como una oportunidad similar. “Creo que muchos de nosotros nos hemos dado cuenta de que, si queremos mantener vivo nuestro campo, tenemos que involucrarnos de verdad con las voces contemporáneas, involucrarnos de verdad con los artistas”, afirmó Papathanasopoulou.

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