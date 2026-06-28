Peruanos dicen que les prometieron trabajos en Rusia, pero terminaron en el frente en Ucrania

Por Magdalena Sofia Vitores Moreno, Max Saltman, Jimena De La Quintana y Katharina Krebs, CNN

La última vez que Norma vio a su hijo fue a finales de enero, cuando lo dejó en un aeropuerto en Lima, la capital de Perú. Él le dijo que había encontrado un trabajo como cocinero para el Ejército ruso anunciado en las redes sociales, asegurándole que estaría lejos de la guerra en Ucrania, ganaría buen dinero e incluso tendría la oportunidad de obtener la ciudadanía rusa.

Norma sospechó de inmediato. Su hijo, de 31 años, nunca había salido de Perú antes y ni siquiera había sostenido un arma. (CNN no publica el nombre completo de Norma ni el de su hijo para protegerlos de represalias).

“Quería encerrarlo en la casa, pero él ya había tomado una decisión”, dijo Norma a CNN. Incluso consideró llamar a la Policía. “Él me dijo: ‘Mamá, por favor, entiende, solo voy como cocinero’. Pero el corazón de una madre sabe, si no, no me habría sentido tan ansiosa”.

Cuando lo dejó en el aeropuerto, Norma vio que había otros esperando para volar a Rusia también. Intentó interrogarlos, pero se negaron a hablar con ella.

“Mi hijo me pidió que no lo avergonzara, que tenía que creer en él, que solo iba a trabajar como cocinero”, dijo ella. “Me dejó con el corazón roto. Algo me decía que había algo mal. Me despedí, y esa fue la última vez que lo vi”.

Sus instintos eran correctos. Pronto, Norma recibió videos de su hijo que mostraban la verdadera naturaleza del trabajo. Él se había unido a las filas de cientos de hombres peruanos que, supuestamente, fueron atraídos a las fuerzas armadas rusas por reclutadores locales y anuncios en redes sociales con promesas de empleo lucrativo en Rusia, solo para encontrarse luchando en las líneas del frente de la guerra en Ucrania.

Poco después de que el hijo de Norma se uniera, le envió a su madre imágenes de sí mismo con equipo de combate, cavando trincheras y construyendo refugios de madera de pino con otros combatientes extranjeros en un bosque ucraniano, videos que ella compartió con CNN.

En las llamadas esporádicas que Norma tenía con su hijo y en los mensajes de video que él enviaba, podía escuchar drones explotando de fondo, aunque él le aseguraba que estaban lejos.

Los videos pronto dejaron de llegar a principios de abril, cuando el hijo de Norma dijo que estaba siendo “castigado” por un comandante debido a un mal comportamiento.

“Le dije ‘Eso es mentira, vas a pelear en la línea del frente’”, recordó ella. “Él me dijo que me calmara. Y desde ese día no he vuelto a saber de él”.

“Tengo esta luz de esperanza de que está en algún lugar, escondido en una trinchera, pero realmente no lo sé”.

A medida que la guerra de Rusia en Ucrania se prolonga, las fuerzas armadas rusas han hecho grandes esfuerzos para aumentar sus filas, incluso reclutando combatientes extranjeros de países en desarrollo con promesas de altos salarios y bonificaciones.

En febrero, CNN informó que numerosos hombres de países africanos habían sido obligados a prestar servicio militar en Rusia después de que se les ofrecieran trabajos civiles bien remunerados como conductores o guardias de seguridad. Una decena de hombres que hablaron con CNN dijeron que, poco después de llegar a Rusia, se vieron obligados a firmar contratos en ruso, recibieron una formación mínima y fueron enviados al combate.

Varios países han protestado por el reclutamiento ruso. El ministro de Asuntos Exteriores de Kenya viajó a Moscú en marzo para exigir que Rusia dejara de reclutar kenyanos, describiendo la red que lleva ciudadanos kenyanos a Rusia como una red de trata de personas. La Embajada de Rusia en Nairobi calificó las acusaciones de “peligrosas y engañosas” en una declaración a Deutsche Welle.

Después de que miles de ciudadanos nepalíes se ofrecieran como voluntarios para luchar por Rusia, Nepal prohibió cualquier viaje a Ucrania o Rusia por motivos de trabajo.

Las historias de los reclutas peruanos y sus familias son similares. CNN habló con 12 familias que han estado protestando durante semanas frente a la Embajada de Rusia en Lima y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, esperando respuestas sobre el paradero de sus familiares.

Muchos de los hombres provienen de entornos empobrecidos y saben poco sobre lo que podría esperarles en Rusia.

Pedro Bravo, director de Comunidades Peruanas en el Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, dijo a CNN que muchos reclutas “tienen recursos limitados y están en urgente necesidad” de fondos. “No tienen una comprensión muy clara de la realidad internacional”, dijo Bravo. “Es mucho más fácil engañarlos”.

Rosa, una madre de tres hijos que pidió a CNN no usar su apellido, dijo que su esposo de 48 años viajó a Rusia junto con varios otros peruanos, con la esperanza de conseguir trabajo como guardia de seguridad. Él había trabajado como guardia de prisión en Lima, pero Rosa dijo que su esposo no tenía experiencia militar antes de inscribirse a través de un reclutador local en Perú.

CNN vio y revisó mensajes de WhatsApp entre el esposo de Rosa y un reclutador de habla hispana, apodado “Vizio”. Los mensajes muestran que él aceptó “alistarse en el Ejército de la Federación Rusa” por un contrato de un año. El reclutador, quien se negó a ser entrevistado y rechazó dar a CNN su nombre real cuando lo contactamos, le dijo al esposo de Rosa que tendría seguro de salud y de vida y que sería repatriado a Perú si resultaba herido.

Rosa insiste en que su esposo no sabía que sería enviado a la guerra.

“Nunca le dijeron que iba a ir a la guerra, que iba a tener que sacrificar su vida, que no le iban a pagar. No habría ido allí”, dijo a CNN en una entrevista telefónica.

Después de viajar a Rusia, los mensajes que el esposo de Rosa enviaba a casa sonaban tranquilizadores. Pero pronto se volvieron fragmentados, y a menudo borraba los mensajes momentos después de enviarlos.

“Me dijo: ‘Creo que nos han traído a la guerra. Esto es un infierno’”, contó Rosa. Otros mensajes describían hambre, duros entrenamientos militares, ataques constantes de drones y reclutas castigados por no entender las órdenes en ruso.

El 26 de marzo, le dijo a Rosa que lo trasladarían de nuevo y le ordenaron recoger sus armas y pertenencias. “Me dijo: ‘Los amo mucho a todos. Siempre estarán en mi corazón’”, recordó Rosa.

No ha recibido ningún mensaje de él desde entonces. Varios de sus compañeros le han dicho a Rosa que murió en un ataque de dron, pero ella sigue convencida de que sigue vivo. “Los llevaron allí como carne de cañón, como si sus vidas no valieran nada”, dijo Rosa, llorando. “Tengo tres hijos que lloran día y noche por su padre”.

CNN se ha puesto en contacto con el Ministerio de Defensa ruso para solicitar comentarios.

El tema ha llamado la atención del Gobierno, y la Fiscalía de Perú anunció el mes pasado que el Gobierno está investigando el reclutamiento ruso, al que describió como “trata de personas”.

Percy Salinas, un abogado que representa a algunas familias de los reclutas, entregó a CNN una copia de una orden fiscal que describe el alcance del caso judicial.

Las autoridades están investigando 36 denuncias de ciudadanos peruanos que afirman que sus familiares o amigos fueron engañados “mediante ofertas de trabajo falsas en el extranjero —específicamente en la Federación Rusa— con el propósito de transportarlos fuera del país y someterlos a… participación forzada en un conflicto armado entre Rusia y Ucrania”, según la orden.

La fiscalía declinó hacer comentarios sobre el caso cuando fue contactada por CNN.

Bravo, del ministerio de Relaciones Exteriores, dijo a CNN que el Gobierno peruano ha realizado al menos 247 solicitudes separadas a Moscú para obtener información sobre peruanos en las fuerzas armadas rusas y ha exigido “el regreso inmediato y seguro de nuestros compatriotas a su país de origen, dado que salieron sin la debida autorización”.

Rusia ha dicho que “respeta profundamente la decisión de ciudadanos extranjeros de participar en la defensa de la soberanía y seguridad (rusas)”.

“La embajada reafirma su permanente disposición a tomar todas las medidas necesarias para obtener información lo más rápido posible en base a solicitudes presentadas formalmente”, dijo la Embajada de Rusia en Lima en un comunicado de abril sobre las “preocupaciones de las familias peruanas”.

Salinas, un abogado que representa a las familias de los reclutas, estima que actualmente hay al menos 800 peruanos luchando por Rusia, muchos de los cuales se inscribieron con la promesa de altos salarios.

“La razón definitiva por la que muchas familias tomaron la decisión, y los hombres viajaron a Rusia, fue una razón económica”, dijo Salinas a CNN. “Un bono de US$ 20.000 una vez que firmabas el contrato y salarios muy llamativos de US$ 3.000 o US$ 4.000”.

La mayoría nunca recibe el dinero prometido, dijo el abogado. Numerosos familiares dijeron a CNN que sus parientes en el Ejército ruso no pudieron enviarles dinero, incluso después de haber comenzado a recibir un sueldo.

Salinas admitió que existe un elemento de “responsabilidad personal” para los hombres que han firmado contratos con el Ejército, pero insistió en que la mayoría de los peruanos que luchan por Rusia fueron “atraídos mediante engaños”.

“Esto cae en la categoría de trata de personas, y esto es un tema de derechos humanos”, dijo Salinas. “Porque los peruanos fueron atraídos aquí bajo falsas promesas para realizar un trabajo, y esto podría eventualmente llevarlos a la muerte”.

Un soldado peruano que actualmente se encuentra en la Ucrania ocupada por Rusia contó una historia similar a CNN.

“Tomé la decisión de venir aquí por el trabajo que me ofrecían; era mejor pagado que lo que se gana en Perú, y me dijeron que iba a trabajar como guardia de seguridad en Moscú”, dijo Guillermo, un veterano del Ejército peruano de 28 años de Lima. CNN ha cambiado su nombre para protegerlo de represalias. “He estado enlistado durante tres meses y medio, y sinceramente quiero regresar a Perú”.

Guillermo le contó a CNN que él y un amigo fueron reclutados por Pocho Wilson Pinto Peña, un oficial de reserva de las fuerzas armadas peruanas. Al llegar a Rusia, Guillermo dijo que sus nuevos superiores le confiscaron el teléfono y lo “obligaron prácticamente” a firmar un contrato en ruso que no le permitieron traducir.

CNN revisó una copia del contrato, así como varios otros proporcionados por las familias de los reclutas. Todos eran contratos estándar de un año con las fuerzas armadas rusas, similares a los que firman reclutas extranjeros de otros países. (El nombre de Pinto no aparece en ninguno de los contratos que CNN revisó).

Pinto le dijo a CNN que no había reclutado a hombres peruanos para la guerra de Rusia, sino que simplemente había entregado un número de teléfono de otro reclutador peruano en Rusia, cuyo nombre se negó a revelar. Dijo que los hombres que se unieron sabían exactamente a dónde iban, o al menos deberían haberlo sabido.

El reclutador “me dijo que solo necesitaba personal, no para qué exactamente”, dijo Pinto. “Pero el país está en guerra, así que lógicamente, como militar, yo sabría a dónde me están llevando”.

Pinto dijo que había advertido a los hombres a los que conectó con el reclutador de que podrían ser enviados al frente y les dio consejos, como “si viene un dron, debes agacharte”.

“Me pone muy triste que tal vez les hayan mentido otras personas”, añadió Pinto. Dijo que incluso había acompañado a una familia angustiada a la embajada rusa en Lima para preguntar por sus familiares. Pinto está al tanto de la investigación fiscal sobre el reclutamiento en Perú, que menciona a un reclutador llamado “Pocho”, y considera “absurda” la acusación de trata de personas.

“No estoy involucrado en ninguna trata de personas, soy un hombre honesto”, dijo Pinto. “Soy totalmente claro y honesto, nunca he estado involucrado en nada”.

Desde la Ucrania ocupada, Guillermo dijo a CNN que su vida es sombría. El amigo con el que se había unido fue muerto en combate el mes anterior.

“Estoy completamente abandonado”, dijo Guillermo. “No tengo comida, ni medicinas, fui herido en un ataque con dron y tengo la rótula rota”.

“Mi rutina diaria es cargar cajas de comida fría u otro tipo de cajas”, continuó. “Hago todo esto con la ayuda de un bastón. Cuando hago ese tipo de trabajo por la noche, no puedo dormir porque la rodilla se me hincha demasiado y me duele. Todo lo que quiero es volver a casa”.

Guillermo dijo que había intentado obtener ayuda de la embajada peruana, pero le dijeron que “no podían ayudarlo”: había firmado un contrato.

Bravo, el director de la diáspora en el ministerio de Relaciones Exteriores, dijo a CNN que las manos del Gobierno peruano están atadas. “¿Qué hago cuando la persona que dice tener una lesión en la rodilla está en la línea de frente? No puedo ir a la línea de frente a sacarlo”, dijo Bravo. “Esa posibilidad simplemente no existe”.

Una vez que los soldados peruanos firman sus contratos, agregó Bravo, “la situación se vuelve muy difícil cuando se trata de localizarlos”.

Guillermo sabe todo esto. Es dolorosamente consciente de que su situación parece desesperada. “Saldré de aquí muerto en combate o simplemente muerto”, dijo Guillermo. “No tengo salida”.

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