Comcast anuncia que separará a NBCUniversal para convertirla en una empresa independiente

Por Brian Stelter, CNN

Los negocios de medios de Comcast, incluidos NBC, Peacock y Universal, están un paso más cerca de una venta.

Este lunes por la mañana, Comcast anunció que separará a NBCUniversal, así como a su división europea de medios, Sky, para formar una nueva empresa que cotizará en bolsa.

La nueva compañía —que albergará los estudios de cine y parques temáticos Universal, el servicio de streaming Peacock y marcas como NBC, Telemundo y Bravo— estará bien posicionada para atraer a compradores con gran capacidad financiera.

Sin embargo, oficialmente, Comcast afirmó que el nuevo negocio de contenidos “estará preparado para crecer” por sí mismo.

Brian Roberts, máximo responsable de Comcast, declaró que el plan de separación “permitirá adoptar un enfoque de gestión más emprendedor y abrirá una multitud de nuevas oportunidades para cada negocio”.

No obstante, la escisión requerirá primero la aprobación de los organismos reguladores. Comcast prevé completar el proceso en aproximadamente un año.

El anuncio de la separación fue bien recibido por los inversores; las acciones de Comcast subieron más de un 20 % en las operaciones previas a la apertura del mercado.

Las acciones de la empresa han tenido dificultades en los últimos años, reflejando el escepticismo de Wall Street respecto a su combinación de contenidos y distribución, así como su capacidad para competir con empresas como Netflix.

Los ejecutivos de Comcast reconocen que el mercado premia a las empresas especializadas en un solo sector. Por ello, 15 años después de adquirir NBCUniversal con gran despliegue publicitario, están deshaciendo dicha combinación.

Comcast se convertirá más bien en una empresa centrada exclusivamente en banda ancha y servicios inalámbricos, mientras que NBC pasará a ser uno de los mayores propietarios de contenidos.

Comcast cuenta con experiencia reciente en este tipo de separaciones: en enero escindió la mayoría de sus canales de cable, incluidos CNBC y MS NOW.

Los analistas del sector han pronosticado más operaciones corporativas tras la adquisición pendiente de Warner Bros. Discovery (empresa matriz de CNN) por parte de Paramount. Sin embargo, resulta mucho más difícil prever qué forma adoptará dicha actividad.

Está previsto que, durante la mañana de este lunes, Comcast presente los detalles del plan de separación a los inversores más tarde. La empresa anunció que Mike Cavanagh, su actual co CEO, asumirá el cargo de director ejecutivo de la nueva NBCUniversal, que también incluirá a Sky, compañía que hasta ahora había operado mayoritariamente de forma independiente.

Michael Angelakis, exdirector financiero de Comcast, se reincorporará a la empresa para dirigir la futura versión de Comcast una vez que se escindan los activos de medios.

Comcast es conocida principalmente por ofrecer servicios de internet de banda ancha a decenas de millones de hogares estadounidenses. Asimismo, cuenta con un negocio de telefonía móvil en expansión y provee tecnología a otras empresas del sector.

La familia Roberts mantendrá el control, y Brian Roberts “seguirá participando activamente en ambas compañías, colaborando estrechamente con Mike y Michael y centrándose en las nuevas áreas de crecimiento, creatividad y oportunidades que generará esta nueva estructura”, según indicaba un memorando dirigido a los empleados.

Esta noticia está en desarrollo y se actualizará.

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