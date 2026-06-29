El nuevo rival de Netanyahu representa su polo opuesto, y eso podría ser su atractivo

Por Tal Shalev, CNN

En la tarde del 8 de junio, el partido Likud del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, publicó cuatro palabras en su cuenta oficial de X: “No hay Gadi sin Tibi”.

Acompañando el breve mensaje había un clip de 11 segundos generado por IA que mostraba a dos políticos –Gadi Eisenkot y Ahmad Tibi– de pie juntos ante un parlamento cubierto de nubes oscuras.

“Eisenkot no tiene un Gobierno sin los árabes”, decía el texto al final, refiriéndose a Tibi, un destacado legislador árabe.

La publicación subrayó dos elementos fundamentales de la campaña del partido de cara a las elecciones parlamentarias programadas para finales de octubre. Primero, que Netanyahu volverá a depender de la retórica antiárabe que su partido ha empleado durante años. Y segundo, que el exjefe militar de Israel, Eisenkot, ahora es visto como la principal amenaza política para el líder en funciones más longevo del país.

El nombre de Eisenkot puede que aún no resuene internacionalmente, pero en Israel ha crecido en prominencia, suplantando al del ex primer ministro Naftali Bennett como el principal retador a Netanyahu. Un asesor de Netanyahu dijo que tienen 400 videos más sobre Eisenkot para publicar.

El partido Yashar de Eisenkot, “recto” o “honesto” en hebreo y fundado hace menos de un año, había estado languideciendo en un solo dígito en la mayoría de las encuestas hasta hace poco. Ahora, la mayoría de las encuestas muestran que está corriendo cerca de Likud y por delante de la lista conjunta formada por Bennett y otro ex primer ministro, Yair Lapid.

Los dos habían buscado integrar a Eisenkot en un bloque unificado anti-Netanyahu. Pero él declinó, optando por postularse de manera independiente, y ahora los ha superado en múltiples encuestas.

La última encuesta del Canal 12 proyecta que el partido de Eisenkot obtendría 21 escaños en el parlamento de Israel, la Knéset, justo detrás de los 23 de Likud y por delante de los 18 de Bennett-Lapid. Al preguntar quién estaba mejor preparado para servir como primer ministro, el 38 % de los encuestados nombró a Eisenkot; el 36 % dijo Netanyahu. Otros importantes encuestadores muestran una tendencia similar.

El cambio se refleja en el mensaje de Likud, que ha comenzado a tratar a Eisenkot como el principal rival de Netanyahu después de centrarse previamente en Bennett.

En las últimas semanas, comenzaron a circular videos de campaña que se burlan del inglés fuertemente acentuado de Eisenkot, contrastándolo con la pulida oratoria internacional de Netanyahu, quien se graduó de la secundaria en Pensilvania. “Gadi no atacaría a Irán” es otra línea de ataque que ha surgido.

Sin embargo, ese contraste también podría ser parte del atractivo de Eisenkot, según analistas. En estilo y personalidad pública, es el polo opuesto de Netanyahu, más que cualquier otro rival en años recientes.

Netanyahu, de 76 años, ha pasado décadas perfeccionando el teatro político, los mensajes contundentes y las grandes actuaciones. Eisenkot es de voz suave, discreto y poco dramático —no es material para memes virales—, un explanificador militar enfocado en los procesos y la estrategia.

Sus biografías refuerzan las diferencias. Netanyahu, hijo de un historiador, creció en los círculos de élite de Jerusalén y sirvió en la prestigiosa unidad de comando Sayeret Matkal del Ejército. Eisenkot, de 66 años, es el segundo de nueve hijos de inmigrantes marroquíes. Se crió en Tiberíades y Eilat, fuera de los centros tradicionales de poder e influencia de Israel. Como soldado, ascendió en la Brigada Golani hasta convertirse en jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) de 2015 a 2019, elegido por el propio Netanyahu.

“Bajo tu mando, Gadi, las FDI realizaron un gran trabajo”, dijo Netanyahu en la ceremonia de retiro de Eisenkot en 2019. “Te saludamos por tus muchos méritos como combatiente y comandante”, añadió.

Su mandato estuvo marcado tanto por presiones políticas como por controversias. En 2016, Eisenkot presidió el enjuiciamiento de Elor Azaria, un médico de combate condenado por matar a un atacante palestino herido en Hebrón, un caso que se convirtió en un punto álgido político sobre la ética militar y las reglas de enfrentamiento. Apoyó el proceso legal militar a pesar de la considerable presión de la derecha, incluido el propio Netanyahu.

Eisenkot ingresó a la política en 2022 bajo el liderazgo de otro exjefe militar, Benny Gantz. Juntos, se unieron al gabinete de guerra de emergencia de Netanyahu después del 7 de octubre. Con el tiempo, Eisenkot se volvió cada vez más crítico con la conducta del Gobierno durante la guerra y la ausencia de una estrategia clara, especialmente en lo que respecta a los rehenes retenidos en Gaza.

“La guerra se está llevando a cabo mediante logros tácticos, sin movimientos significativos para alcanzar objetivos estratégicos”, escribió en una carta de febrero de 2024 dirigida a Netanyahu y al gabinete de guerra.

La guerra también transformó su historia personal. Dos meses después de iniciados los combates, su hijo menor, Gal, fue muerto en Gaza. Dos de sus sobrinos murieron más tarde en combate. Todo esto mientras el propio hijo de Netanyahu, Yair, pasó una parte significativa de la guerra en Miami y no cumplió con el servicio de reserva.

“Seguiremos siendo una familia unida y feliz para que tu sacrificio no sea en vano”, dijo Eisenkot en el funeral de su hijo. “Haremos todo lo posible para ser dignos y tomar las decisiones correctas por quienes se sacrificaron, tus hermanos de armas y por todo el pueblo de Israel”.

Para junio de 2024, Eisenkot y Gantz se retiraron del gabinete de guerra de emergencia, citando la ausencia de un plan final. Un año después, Eisenkot se separó de Gantz para formar su propio partido, que ha ido ganando impulso de manera constante.

“Se presenta ante la gente como alguien a quien quieren abrazar”, escribió el columnista Nachum Barnea en Yedioth Aharonot esta semana, describiendo el atractivo de Eisenkot como “emocional” y atribuyéndolo a la combinación de haber sido exjefe del Estado Mayor, padre en duelo e hijo de marroquíes de la periferia.

Su origen podría tener relevancia política. Los votantes mizrajíes —judíos de origen medio oriental y norteafricano— son tradicionalmente un núcleo del electorado de Likud, pero Israel nunca ha tenido un primer ministro mizrají. Incluso el legislador de Likud, David Bitan, reconoció recientemente en una entrevista que el trasfondo y la historia personal de Eisenkot “le otorgan una ventaja muy interesante”. Yigal Guetta, exlegislador del partido ultraortodoxo Shas, lo dijo directamente en el Canal 12 de Israel. “¡Sí, un primer ministro marroquí!”

Aun así, faltando unos cuatro meses para las elecciones, las encuestas muestran que Eisenkot está lejos de asegurar una victoria decisiva o de tener un camino fácil hacia una coalición de gobierno. Netanyahu es un experimentado y hábil candidato, con un aparato político bien establecido. Eisenkot nunca ha competido en una contienda nacional por su cuenta.

Los aliados de Netanyahu ya han intensificado sus ataques. En el canal pro-Netanyahu 14, los panelistas han acusado a Eisenkot de indulgencia pasada hacia figuras de Hezbollah, acusaciones que él rechaza y por las cuales ha dicho que está considerando acciones legales.

El mensaje de Likud también ha vuelto a un argumento familiar dirigido a los votantes de derecha: que cualquier coalición anti-Netanyahu dependería del apoyo de partidos árabes. En vez de dirigir ese ataque a Bennett o Lapid, ahora está dirigido a Eisenkot.

La aritmética de coalición sigue siendo el desafío central, no solo para Eisenkot sino para todo el bloque anti-Netanyahu. Incluso si las encuestas apuntan a una mayoría, una posible coalición que abarque partidos de izquierda, derecha, centro y árabes enfrentaría serias dificultades para formar un Gobierno y mantenerlo unido.

Sin embargo, Anshel Pfeffer, corresponsal en Israel de The Economist y autor de una de las biografías de Netanyahu, afirma que Eisenkot se destaca frente a los anteriores rivales.

“Desde 1996 hay una audición continua en Israel buscando a la persona que derrocará a Netanyahu”, dijo. “Quienes tuvieron éxito, como Ehud Barak y Ariel Sharon, lo lograron siendo fundamentalmente diferentes. Los que fracasaron a menudo intentaron imitarlo”. Es un patrón que Pfeffer caracteriza como “WannaBibis”.

En su opinión, Eisenkot no sigue ese guion. “Solo hay un Netanyahu. Eisenkot es el primero en años que intenta vencer a Netanyahu siendo su opuesto”, dijo.

Pfeffer cuestiona hasta dónde llega esa diferencia, señalando que Eisenkot fue una figura central en la conformación de la estrategia militar de Israel, incluida la “doctrina Dahiyeh” de usar una fuerza abrumadora contra infraestructuras civiles para disuadir futuros ataques militantes, desarrollada tras la guerra del Líbano de 2006, y la planificación estratégica al inicio de la guerra en Gaza. “En cuanto a personalidad, es diferente”, dijo Pfeffer, “pero en términos de política, no está tan claro”.

Netanyahu ha visto a varios rivales surgir en olas de esperanza y apoyo público, solo para quedarse cortos frente a sus habilidades políticas. Por ahora, el contraste con Netanyahu parece estar impulsando el impulso de Eisenkot.

“Eisenkot no es Netanyahu y nunca podrá serlo. Pero eso puede ser precisamente lo que muchos israelíes buscan: un estilo de liderazgo fundamentalmente diferente”, dijo Pfeffer.

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