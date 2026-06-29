Futbolista argentino pierde a su esposa y dos hijos en terremotos de Venezuela

Por Anabella González, Ione Molinares y Laura Sharman, CNN

Un futbolista argentino de un equipo de la segunda división venezolana perdió a su esposa y a sus dos hijos tras los terremotos de la semana pasada, los más fuertes que han sacudido Venezuela en más de un siglo.

Lucas Trejo, quien juega para el Club Sport Marítimo La Guaira, pasó gran parte de los últimos tres días buscando entre los escombros y buscando señales de su esposa Yanina y sus hijos Aarón y Ainhoa.

El cuñado de Trejo, Ricardo Ardiles, dijo a CNN Español el viernes que el futbolista estaba “emocionalmente abrumado” y que “absolutamente nada” quedaba de la casa familiar frente al mar en La Guaira, una de las zonas más afectadas.

Más de 1.400 personas murieron y miles más están desaparecidas en Venezuela, informaron las autoridades el domingo.

Trejo, de 38 años, se encontraba en un campo de entrenamiento del equipo en Caracas cuando ocurrieron los dos terremotos, informó CNN Español. Inmediatamente se apresuró a llegar a su casa en La Guaira, a 18 millas al norte de la capital.

“Lo que encontró fue una escena horrible”, dijo Ardiles. “No encontró absolutamente nada de lo que había sido el edificio. Nuestra esperanza es que no estuvieran allí”.

Trejo revisó los escombros y buscó pistas en la zona, pidiendo ayuda que requería maquinaria pesada, según CNN Español.

Amigos y compañeros de equipo también habían hecho un video suplicando por más maquinaria.

“En este momento solo tenemos una máquina, pero no es suficiente”, dijo Robert Garcés, quien juega para el Metropolitanos F.C. de Venezuela.

Sin embargo, la búsqueda llegó a un final desgarrador.

El domingo, el Club Sport Marítimo La Guaira dijo que “lamenta profundamente la irreparable pérdida” de la familia de Trejo en una publicación en redes sociales, compartiendo una foto de los cuatro juntos; Trejo con una mano sobre el hombro de su hija y la otra alrededor de su esposa.

“Lucas, no estás solo. Tu familia en Marítimo La Guaira está contigo”, decía la publicación.

El desastre de la semana pasada, que el Servicio Geológico de Estados Unidos calificó como un raro “doblete”, con dos grandes terremotos ocurriendo con solo 39 segundos de diferencia, también ha matado y afectado a varios futbolistas en el país.

Yimvert Berroterán, un joven talento prometedor, estuvo entre las cientos de personas que murieron, dijeron el viernes la selección nacional de Venezuela y la Federación Venezolana de Fútbol (FVF).

El joven de 18 años jugó en la Copa Mundial Sub-17 en Doha hace unos meses y recientemente para la selección nacional Sub-20.

El sismo también cobró la vida de los jóvenes jugadores Víctor Palacios y Razan Sijaa, según la FVF y sus respectivos clubes.

La pareja de otro jugador, Héctor Bello, murió mientras protegía a su hija pequeña, dijo Bello el sábado en redes sociales.

“Me aseguraré de recordarle a nuestra niña lo maravillosa que eras y cuánto la amabas”, escribió Bello en una publicación en Instagram.

Entre los fallecidos también hay turistas y residentes extranjeros, incluidos ocho ciudadanos chinos, según informaron el domingo medios estatales chinos.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de España informó que al menos nueve ciudadanos españoles han muerto y más de 100 están desaparecidos.

La búsqueda ya ha superado las primeras 72 horas, la ventana más crítica para encontrar sobrevivientes.

Históricamente, después de ese periodo, las posibilidades de sobrevivir sin una fuente de agua disminuyen rápidamente. Algunos estudios indican que la mayoría de los rescates con vida ocurren dentro de los primeros cinco o seis días.

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Con información de Max Saltman, Max Feliu y Joyce Jiang, de CNN.