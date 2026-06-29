Las decisiones de la Corte Suprema: voto por correo, depuraciones de votantes, Lisa Cook y E. Jean Carroll

Por Tierney Sneed, John Fritze, Tierney Sneed y Kara Scannell, CNN

El lunes, la Corte Suprema rechazó el intento del presidente Donald Trump de destituir de inmediato a la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, pero en un fallo aparte amplió el poder del presidente para destituir funcionarios, revocando un precedente de casi un siglo de antigüedad.

Los magistrados también ratificaron las leyes estatales que permiten el recuento de las papeletas enviadas por correo que llegan después del día de las elecciones, un inesperado revés para los ataques de larga data de Trump contra el voto por correo.

La Corte también denegó la apelación del presidente Donald Trump contra el veredicto del caso E. Jean Carroll, lo que significa que deberá pagar US$ 5 millones a la excolumnista. Los magistrados también denegaron la apelación por difamación de Alan Dershowitz contra CNN.

La Corte Suprema ratificó el lunes las leyes estatales que permiten el recuento de las boletas por correo que lleguen después del día de las elecciones, un inesperado revés para los ataques del presidente Donald Trump contra el voto por correo.

La corte rechazó los argumentos de los republicanos de que esta práctica, adoptada por más de una docena de estados, contraviene las leyes federales que fijan el día de las elecciones en noviembre. El presidente ha equiparado repetidamente y de forma falsa los largos recuentos de votos con el “fraude”, incluso en una reciente entrevista con NBC en la que se quejó del procesamiento de boletas en la contienda por la alcaldía de Los Ángeles.

La Corte Suprema revisará la legalidad de las depuraciones masivas de votantes en las últimas semanas antes de las elecciones, como parte de un caso más amplio que los magistrados están examinando sobre los métodos que utiliza Arizona para excluir a los no ciudadanos del padrón electoral.

La disputa no se resolverá antes de las elecciones de mitad de mandato, pero intensifica los esfuerzos de los republicanos por endurecer las normas electorales ante las acusaciones infundadas del presidente Donald Trump de fraude electoral masivo.

Los magistrados examinarán el alcance de la Ley Nacional de Registro de Votantes, una ley de 1993 que rige la forma en que los estados mantienen sus padrones electorales. Si bien gran parte del caso se centra en los procedimientos específicos de Arizona para verificar la ciudadanía de los votantes, la disputa también plantea una cuestión con implicaciones a nivel nacional sobre cuándo los funcionarios electorales pueden depurar los padrones.

La Corte Suprema respaldó el lunes la destitución de un miembro de la Comisión Federal de Comercio por parte del presidente Donald Trump, una victoria sustancial para el esfuerzo sin precedentes de la administración por consolidar el poder dentro del poder ejecutivo. Esta decisión tendrá profundas implicaciones para áreas del gobierno que el Congreso pretendía operar con independencia de la política presidencial.

La Corte Suprema rechazó el lunes el intento del presidente Donald Trump de destituir de inmediato a la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook.

El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, redactó la opinión mayoritaria de 5 a 4.

La Corte Suprema rechazó el lunes la apelación del presidente Donald Trump contra el veredicto de $5 millones que lo declaró culpable de abuso sexual y difamación contra E. Jean Carroll. Esta decisión implica que el presidente deberá pagarle a la columnista.

Trump transfirió $5.5 millones a una cuenta controlada por la corte en 2023 tras el veredicto del jurado, por lo que es probable que Carroll reciba el dinero con relativa rapidez.

La Corte Suprema aceptó el lunes revisar una apelación de padres en Washington que buscan impugnar las leyes estatales que permiten que menores fugados reciban atención médica transgénero sin el aviso de sus padres.

Al aceptar la apelación, la Corte, de mayoría conservadora (6-3), aborda los derechos de las personas transgénero por tercera vez en tres años.

El problema radica en una serie de disposiciones que el estado de Washington promulgó en 2023, las cuales, según el estado, buscan abordar la crisis de jóvenes transgénero sin hogar. Una de estas disposiciones exime a los albergues para personas sin hogar de la obligación de notificar a los padres si un menor busca atención médica para personas transgénero.

Un grupo de padres alegó que esta y otras disposiciones violaban sus derechos parentales. Tribunales inferiores, incluyendo el Noveno Circuito de Apelaciones de Estados Unidos, concluyeron que los padres carecían de legitimación activa para demandar, ya que no podían demostrar un daño concreto basado en un posible perjuicio futuro. Los padres solicitaron a la Corte Suprema que permitiera que su demanda prosiguiera.

“Al considerar a los padres como el problema, Washington aprobó leyes que atacan deliberadamente a ciertos padres, sustituyéndolos por el estado en el contexto de menores fugados con confusión de género”, declararon los padres ante la Corte Suprema en su apelación.

Funcionarios de Washington afirmaron que los demandantes han malinterpretado la ley y solo han presentado “una serie de eventos hipotéticos para alegar que podrían, posiblemente, sufrir daños en algún momento futuro no especificado”.

Es probable que el tribunal escuche los argumentos del caso antes de que termine el año y dicte sentencia el próximo verano.

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