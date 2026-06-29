Rusia arde, pero no esperes que Putin se inmute por eso

Análisis de Matthew Chance, CNN

En las calles de Moscú, conductores descontentos esperan pacientemente gasolina en una larga fila de autos y camionetas en medio de una aguda escasez nacional. Muchos han pasado el día entero, le dicen a CNN, conduciendo en busca de combustible, algo extraordinario en la capital de uno de los mayores productores de energía del mundo e inesperado en una ciudad que durante mucho tiempo se ha mantenido aislada de los efectos de la guerra en Ucrania.

Pero ahora, por primera vez en un conflicto que está en su quinto año, la cruda realidad de lo que el Kremlin todavía insiste en llamar una “operación militar especial” se ha vuelto imposible de ignorar cómodamente para los rusos comunes.

En el último mes, la campaña de drones sin precedentes de Ucrania ha sido extraordinaria en escala e impacto.

En una sola noche la semana pasada, Rusia informó haber interceptado 660 drones en 12 regiones, uno de los mayores ataques ucranianos desde que Rusia lanzó su invasión a gran escala en 2022.

Los objetivos, lejos de ser aleatorios, se seleccionan cuidadosamente: refinerías, terminales petroleras, buques navales, plantas de armamento en lo profundo del territorio ruso. Es una campaña diseñada para desangrar la economía de guerra rusa, elevando los costos económicos y políticos para el Kremlin de seguir con su guerra.

Y está funcionando.

En toda Rusia, medios independientes han estado documentando filas crecientes de vehículos esperando en estaciones de combustible a medida que se hacen sentir las escaseces, escenas que las autoridades preferirían ocultar. En Crimea, anexada a Ucrania en 2014, se suspendieron las ventas de combustible mientras la península era puesta bajo estado de emergencia.

Incluso para el Kremlin, que a menudo minimiza los reveses dolorosos, la cruda realidad se ha vuelto difícil de eludir.

El presidente de Rusia Vladimir Putin presidió una reunión de emergencia el fin de semana y reveló que las reservas nacionales de combustible se han reducido a niveles incómodos.

“Ustedes saben muy bien que persisten los problemas para los conductores y para las empresas”, dijo Putin a los altos funcionarios reunidos, reconociendo lo que las autoridades han venido minimizando durante semanas.

“infortunadamente, todavía hay colas en las gasolineras también”, añadió.

Hubo otras señales de que el Kremlin siente cierta presión. Putin reveló que se está considerando una prohibición total de las exportaciones de diésel —después de que su propio viceprimer ministro había dicho a los periodistas que no era necesaria ninguna prohibición. El líder ruso confirmó que un grupo de trabajo ahora lidia con los problemas de combustible.

Putin también advirtió que la agricultura está en riesgo y dijo que Rusia debe “reducir al mínimo el impacto de los ataques terroristas contra nuestros objetivos e infraestructura civiles”, una reversión cuidadosamente formulada para un líder que ha desestimado los ataques con drones ucranianos como irrelevantes.

No hay poca ironía en el hecho de que, durante años, la destrucción sistemática de la infraestructura energética ucraniana —centrales eléctricas, subestaciones, plantas de calefacción— ha sido una de las estrategias de guerra más deliberadas de Rusia, diseñada para quebrar la moral civil haciendo insoportable la vida cotidiana. Ucrania ahora parece haber dado vuelta esa lógica, y los rusos empiezan a sentir ellos mismos el filo de esa estrategia.

Sin embargo, eso impulsa la esperanza entre los críticos occidentales de Moscú.

En la cumbre del Grupo de los Siete en Francia a principios de este mes, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, fue inequívoca. “La marea está cambiando para Ucrania”, afirmó. “La situación en 2026 es muy diferente de la de 2025. El cansancio de Rusia es evidente. Es el momento de redoblar nuestro apoyo”.

Funcionarios occidentales dicen que la campaña ucraniana ha estrangulado los suministros de combustible rusos y las entregas militares, frenando los esfuerzos de Moscú en el campo de batalla.

En un informe reciente, el Consejo de Relaciones Exteriores señaló que una ampliación de las operaciones con drones contribuyó directamente a que Ucrania recuperara más de 520 kilómetros cuadrados de territorio en febrero y revirtiera una tendencia de avances rusos que había caracterizado el campo de batalla durante todo 2025.

Incluso el tono del presidente de EE.UU. Donald Trump parece haber cambiado.

En la cumbre del G7, les dijo a los periodistas que Rusia “debería llegar a un acuerdo”. Días después, de regreso en Washington y hablando desde la Oficina Oval, calificó al presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky de “valiente” y de alguien que “lo está haciendo bastante bien” en la guerra; palabras notablemente más cálidas de un presidente que pasó gran parte del año pasado presionando públicamente a Kyiv para que negociara desde una posición de debilidad.

Zelensky, por su parte, ha sido explícito sobre lo que cree que su campaña de drones puede lograr. Con el apoyo adecuado, Ucrania puede “crear rápidamente condiciones en las que Rusia se verá obligada a elegir la paz”, dijo.

Pero puede ser un error concluir que los problemas actuales de Rusia obligarán al Kremlin a ceder, al menos no todavía y probablemente no pronto.

Putin, a lo largo de las décadas, ha construido una imagen como un líder intransigente, un hecho que hace que una capitulación, una retirada o incluso un compromiso en Ucrania sea demasiado improbable y difícil de llevar a cabo para él.

Con bastante más de un millón de muertos y heridos en la invasión de Putin, según las mejores estimaciones occidentales, y con reclamos de soberanía apostados sobre cuatro regiones ucranianas que aún no controla por completo, cualquier acuerdo que no pueda presentarse en Moscú como una victoria decisiva corre el riesgo de generar serias tensiones políticas internas.

Los halcones en el círculo de Putin todavía le están diciendo que toda la región del Donbás de Ucrania puede y debe ser tomada. Ese argumento no desaparece solo porque las refinerías rusas estén en llamas.

Y aunque la actual escasez de combustible del país es una realidad dolorosa, no debe confundirse con una bandera blanca.

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