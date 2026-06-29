Un piloto de JetBlue reporta que golpeó a un dron mientras aterrizaba en el Aeropuerto Internacional JFK

Por Alexandra Skores y Pete Muntean, CNN

Un avión de pasajeros de JetBlue Airways informó haber golpeado a un dron el lunes mientras se preparaba para aterrizar en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, dijo la Administración Federal de Aviación.

El piloto a bordo del vuelo 948 de JetBlue informó del impacto a aproximadamente 3.000 pies (914 metros) de altitud mientras estaba en aproximación final a la pista alrededor de las 7:15 a.m., hora local, el lunes, dijo la FAA a CNN en un comunicado.

“Estamos autorizados a aterrizar, 13 izquierda”, le dijo el piloto a la torre según se escucha en un audio grabado por ATC.com. “Solo rápidamente, no pude comunicarme con aproximación, pero colisionamos con un dron allá atrás en el viraje”.

“¿Dijo que colisionaron?”, preguntó el controlador.

El piloto confirmó: “Sí, nos golpeó justo, justo encima de la cabina”.

El Airbus A321 llegaba desde Las Vegas y aterrizó de forma segura minutos después, a las 7:21 a. m.

La aeronave se encontraba justo al norte de la comunidad costera de Sea Bright, a aproximadamente a unos 20 kilómetros de JFK, en el momento del presunto impacto, según datos de Flightradar24.

En un comunicado, JetBlue confirmó que el vuelo aterrizó sin más incidentes.

“Los clientes desembarcaron con normalidad y el avión fue retirado del servicio para una inspección posterior al vuelo, la cual no encontró daños ni evidencia de una colisión”, dijo la aerolínea. “La seguridad es la primera prioridad de JetBlue, y colaboraremos con cualquier investigación pertinente”.

La FAA está investigando el incidente.

Si se confirma, podría ser una de las primeras colisiones conocidas entre un dron y un avión comercial de pasajeros de Estados Unidos.

Sin embargo, los drones sí han golpeado otras aeronaves. En enero de 2025, un dron civil impactó a un CL-415 “Super Scooper” que combatía los incendios forestales de Los Ángeles, perforando un agujero en el ala, obligando a la aeronave a quedar fuera de servicio y llevando a las autoridades federales a procesar al operador del dron.

Otros impactos sospechados han resultado ser daños por aves o problemas mecánicos.

Los drones tienen prohibido volar alrededor de los aeropuertos; sin embargo, la FAA recibe alrededor de 100 reportes de avistamientos al mes.

La semana pasada, un piloto de United Airlines informó que estuvo a punto de colisionar con uno cuando su avión se disponía a aterrizar en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty.

Los vuelos de drones también suelen estar limitados alrededor de operaciones de respuesta a emergencias, cárceles, incendios forestales y grandes concentraciones, incluidos los actuales partidos de la Copa del Mundo.

Los operadores no autorizados están sujetos a fuertes multas y cargos penales, incluida una posible pena de cárcel, dijo la FAA.

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