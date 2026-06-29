Una peligrosa ola de calor, que podría romper récords, sofocará a millones durante la semana del 4 de julio

Por Briana Waxman, CNN

Millones de personas en la mitad oriental de EE.UU. enfrentarán un prolongado episodio de calor peligroso que probablemente romperá récords, justo cuando los estadounidenses se preparan para salir a celebrar el 250.º aniversario de la Independencia del país.

El calor sofocante y la alta humedad se mantendrán sobre el Medio Oeste al comienzo de la semana y luego se desplazarán hacia el Atlántico Medio y el noreste para el miércoles. La extensa cúpula de calor permanecerá sobre el este del país, especialmente a lo largo del corredor de la Interestatal 95, y alcanzará su punto máximo el viernes, justo a tiempo para el largo fin de semana del 4 de Julio.

Muchas zonas soportarán varios días consecutivos con temperaturas entre los 35 y los 38 °C. La humedad hará que la sensación térmica sea aún mayor y dificultará que el cuerpo se enfríe, con valores que podrían alcanzar los 43 °C o más.

Decenas de localidades podrían igualar o romper récords diarios de temperatura máxima, principalmente entre el martes y el sábado. Charlotte, Carolina del Norte; Cleveland; Nueva York; Pittsburgh y Washington son algunas de las ciudades donde podrían caer esos récords.

El jueves, el Central Park de Nueva York podría registrar su primera temperatura de 38 °C desde julio de 2012, aunque la ciudad estuvo cerca de esa marca el año pasado cuando alcanzó los 37 °C en junio. Washington podría registrar tres o más días consecutivos con temperaturas de 38 °C por apenas la octava vez desde que existen registros. La racha más larga de la capital es de cuatro días, establecida por última vez en 2024.

Las olas de calor en todo el mundo son cada vez más intensas y frecuentes debido al calentamiento provocado por la contaminación derivada de los combustibles fósiles. Las olas de calor récord registradas la semana pasada en Europa y en marzo en el oeste de EE.UU. son dos ejemplos recientes.

El calor es el fenómeno meteorológico más letal en EE.UU., con un promedio anual de muertes superior al causado por tornados, huracanes y rayos combinados, según estadísticas del Servicio Meteorológico Nacional.

La mayor preocupación no es solo el calor durante las tardes, sino que las altas temperaturas continuarán incluso después de la puesta del sol. La combinación de varios días consecutivos de calor intenso y noches excepcionalmente cálidas en una amplia zona geográfica representa una seria amenaza para la salud.

Más de 100 récords diarios de temperatura máxima podrían igualarse o superarse, pero esta semana también podrían ponerse en riesgo más de 250 récords de temperaturas mínimas más cálidas durante la noche.

El mensaje del Servicio Meteorológico Nacional ha sido constante: esta ola de calor es diferente.

En el este de Virginia, el organismo advirtió que podría tratarse de la ola de calor más importante desde julio de 2012, cuando una docena de personas murió en el estado y más de 30 fallecieron por causas relacionadas con el calor en cuatro estados. Otras oficinas meteorológicas, desde el Atlántico Medio hasta Nueva Inglaterra, alertan que varios días de calor peligroso y noches inusualmente cálidas incrementarán el riesgo de enfermedades relacionadas con las altas temperaturas.

Se prevé que Richmond, Virginia, supere los 38 °C durante tres días consecutivos, con la posibilidad de romper récords diarios y acercarse a las temperaturas de julio más altas registradas en la ciudad.

En Carolina del Norte, no se espera que Raleigh iguale su récord histórico de 41 °C, pero las temperaturas mínimas hacia finales de la semana podrían acercarse al récord histórico de la noche más cálida de la ciudad, con unos 27 °C.

En Washington se pronostican máximas de 39 °C para el jueves y 39,5 °C para el viernes, suficientes para romper récords diarios si se cumplen los pronósticos. Además, las temperaturas nocturnas podrían mantenerse por encima de los 27 °C, amenazando récords de mínimas más altas. Nueva York también podría igualar tanto el récord diario de temperatura máxima del jueves como el de la noche más cálida.

La ola de calor también tendrá un alcance enorme. Más de 100 millones de personas estarán bajo un riesgo de calor “importante” (nivel 3 de 4) o “extremo” (nivel 4 de 4), desde el sur profundo hasta partes de Minnesota, Wisconsin, Michigan y Maine, y hacia el este hasta Nueva York y Boston, durante al menos un día de esta semana, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Pronóstico del riesgo por calor en EE.UU.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, un calor de esta magnitud puede afectar a cualquier persona que no cuente con una hidratación adecuada o acceso a lugares frescos. Se espera poco alivio durante la noche, ya que la alta humedad mantendrá elevadas las temperaturas e impedirá que el sudor se evapore con eficacia, dificultando que el cuerpo se enfríe.

Esta semana, las temperaturas mínimas no bajarán de entre 21 y 24 °C en el Medio Oeste y la región de los Grandes Lagos. En las zonas urbanas, donde el concreto y el asfalto absorben calor durante el día y lo liberan lentamente por la noche, las temperaturas podrían mantenerse cerca o por encima de los 27 °C.

La exposición prolongada al calor extremo puede provocar enfermedades como agotamiento por calor, calambres y, en los casos más graves, golpe de calor, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. Las visitas a las salas de emergencia por enfermedades relacionadas con el calor aumentan durante los días clasificados con riesgo “importante” y “extremo”, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Pronóstico para dos semanas: probabilidad de temperaturas por encima, por debajo o cerca del promedio

Se espera que la ola de calor alcance su punto máximo durante uno de los periodos del año con más viajes y actividades al aire libre. Millones de estadounidenses que asistirán a desfiles, parrilladas, eventos deportivos y espectáculos de fuegos artificiales por el 4 de Julio deberán prepararse para un calor peligroso, especialmente durante la tarde y las primeras horas de la noche.

Washington se prepara para recibir una gran afluencia de visitantes durante los eventos por el 250.º aniversario de la independencia de EE.UU. esta semana. Aunque los principales actos, como el concierto “A Capitol Fourth” del viernes y el espectáculo de fuegos artificiales del sábado, se realizarán por la noche, los organizadores también promueven atracciones diurnas como los monumentos, las zonas costeras y el zoológico de la ciudad.

Se espera que la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, y funcionarios de seguridad pública ofrezcan este lunes una sesión informativa sobre los preparativos para las celebraciones.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, puso en marcha este mes varias iniciativas de concientización sobre el calor, entre ellas la actualización de más de 2.000 quioscos LinkNYC para indicar cómo llegar a centros de refrigeración ubicados a menos de 10 minutos a pie.

En Nashville, brigadas realizarán recorridos de vigilancia por calor a partir de la tarde de este lunes para “verificar el estado de las personas vulnerables, incluidas aquellas sin hogar”, y ofrecer agua fría y otros recursos, según la Oficina de Manejo de Emergencias de la ciudad.

Algunas zonas del Medio Oeste y el noreste registrarán un descenso de las temperaturas hacia el final del fin de semana festivo, a medida que la cresta de alta presión en niveles altos de la atmósfera se debilite y se desplace hacia el oeste, lo que permitirá el desarrollo de tormentas eléctricas. Sin embargo, se espera que las temperaturas superiores al promedio persistan en gran parte del sur del país durante la próxima semana.

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