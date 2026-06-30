Conclusiones del rechazo de la Corte Suprema al decreto de Trump sobre la ciudadanía por derecho de nacimiento

John Fritze, Devan Cole, de CNN

La conservadora Corte Suprema asestó un golpe significativo a la agenda de inmigración del presidente Donald Trump este martes, dictaminando que su Gobierno no podía usar un decreto para poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento para cientos de miles de bebés que nacen cada año en territorio estadounidense.

Aunque no fue inesperado, la decisión supone un gran revés para un presidente que se postuló para un segundo mandato en la Casa Blanca en parte para terminar con el “turismo de nacimiento” y cuya administración ha sido definida por un impulso para reprimir la inmigración ilegal y legal. Y, sin embargo, la decisión no fue un rechazo tan rotundo al esfuerzo de Trump como se había pronosticado ampliamente.

Varios conservadores se separaron de la mayoría, una división que Trump ya ha buscado explotar.

La decisión 6-3 fue posiblemente la más esperada de un período de la Corte Suprema marcado por los partidarios de Trump, en el que el presidente ha sufrido una serie de pérdidas de alto perfil, incluyendo en los aranceles y la independencia en la Reserva Federal, pero también una serie de victorias notables.

A continuación, las claves de la histórica decisión de la Corte Suprema sobre la ciudadanía por derecho de nacimiento.

En lo que constituye una maniobra característica, el presidente del Tribunal Supremo John Roberts redujo un asunto legal complicado que ha agitado a Washington durante más de un año a una opinión relativamente directa de 26 páginas.

Llena de referencias a la historia, otro enfoque clásico de Roberts, el juez principal dijo que el texto de la 14a Enmienda simplemente no respaldaba la idea de que los redactores tenían la intención de limitar la ciudadanía por derecho de nacimiento a los ciudadanos o personas que tenían la intención de vivir en el país permanentemente.

“Si el Congreso pretendía limitar la ciudadanía estadounidense a los hijos de los domiciliados en los Estados Unidos, nada en la concisa redacción de la cláusula de ciudadanía reflejaba esa intención”, escribió el presidente de la Corte Suprema. “Palabras que aparecen con frecuencia en el decereto: “madre”, “padre”, “legal”, “temporal”, están ausentes de la cláusula. Por una sencilla razón: “no importaban”.

En ese sentido, el razonamiento de Roberts coincide con lo que a menudo dicen los jueces conservadores que es su enfoque de la ley: leer las palabras en la página, en lugar de tratar de entender la intención que puede estar abierta a interpretación.

Roberts también se apoyó fuertemente en una histórica decisión de 1898 de la Corte Suprema, EE.UU. contra Wong Kim Ark, en la que los jueces de entonces interpretaron la 14a Enmienda para otorgar la ciudadanía al hijo de nacionales chinos.

“Lo que la Corte estableció en Wong Kim Ark fue simple: la Cláusula de Ciudadanía incorporó la ley común y otorgó la ciudadanía a casi todos los niños nacidos en Estados Unidos”, escribió Roberts. “No es sorprendente, entonces, que en los 128 años desde entonces, hemos entendido repetidamente la regla de Wong Kim Ark para garantizar la ciudadanía a todos los niños nacidos en Estados Unidos y sujetos a su poder. No vemos ninguna razón para apartarnos de esa opinión hoy”.

Si Roberts esperaba enviar un mensaje con una corte mayoritariamente unida, no pudo hacerlo.

Al final, solo otra jueza conservadora —Amy Coney Barrett— se sumó íntegramente a su opinión. A ellas se unieron las tres magistradas liberales de la corte: Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson.

Los tres jueces conservadores que disintieron de la decisión de la corte juntos escribieron más de 130 páginas para expresar su frustración con la mayoría.

El juez Samuel Alito, uno de los conservadores más veteranos de la corte, fue directo al grano al abrir su disentimiento en solitario: “Esta es una de las decisiones más importantes en la historia de la corte, y en mi criterio, la corte ha cometido un grave error”.

Continuó argumentando que la 14a Enmienda no extiende la garantía de ciudadanía a cualquier persona simplemente nacida en territorio estadounidense y que la decisión de sus colegas “preserva un poderoso incentivo” para que los que no son ciudadanos ingresen y permanezcan en EE.UU. de manera ilegal.

El juez Clarence Thomas, en una disidencia de casi 100 páginas a la que solo se unió Gorsuch, también criticó duramente la mayoría del tribunal por su decisión, escribiendo que efectivamente “devalúa” la ciudadanía como la entendieron los redactores de la 14ª Enmienda.

“No estoy seguro de que la opinión de hoy resista la prueba del tiempo”, escribió.

Thomas escribió que la mayoría había “reutilizado la Decimocuarta Enmienda para proteger su propio conjunto de derechos preferidos” y que su decisión no podía conciliarse con el texto de la enmienda, que él creía que estaba destinada únicamente a asegurar que los antiguos esclavos y sus hijos tendrían la ciudadanía.

Pero fue ese punto el que provocó una fuerte reacción de la jueza Ketanji Brown Jackson, quien criticó a Thomas por lo que ella vio como un cambio notable en su habitual “apoyo de larga data a una ‘Constitución ciega al color’”. La adopción de una Constitución ciega al color ha sido un tema central de la mayoría conservadora actual, y ha influenciado decisión tras decisión.

Jackson sostuvo que fue Thomas quien había “reutilizado” la 14ª Enmienda, escribiendo que su punto de vista, el de la administración Trump y el de un “puñado de comentaristas revisionistas” ofrecían una “cuenta alternativa” que “enfrenta a los afroamericanos contra los inmigrantes cuando los defensores que promovieron la Decimocuarta Enmienda no hicieron tal cosa”.

En términos prácticos, la decisión fue una pérdida para Trump. Pero la inusual división entre los conservadores sugirió que el caso estaba mucho más reñido de lo que muchos habían pronosticado.

El juez Brett Kavanaugh fue clave en esa división.

El segundo designado de Trump para el tribunal supremo presentó una opinión en la que estaba de acuerdo con el resultado, pero no coincidió en que la Constitución prohibía la orden de Trump. En cambio, Kavanaugh habría permitido que Trump perdiera a causa de una ley federal promulgada en 1952.

Esa ley tiene un lenguaje idéntico al de la 14ª Enmienda, pero fue promulgada con una comprensión general por parte de los legisladores de aquel tiempo de que cualquiera que naciera en territorio estadounidense era ciudadano. Kavanaugh habría concluido que los redactores de la 14ª Enmienda tenían un entendimiento diferente del mismo lenguaje que los miembros del Congreso casi un siglo después.

Bajo el enfoque de Kavanaugh, este presidente, o uno futuro, podría intentar convencer al Congreso para limitar la ciudadanía por derecho de nacimiento al aprobar una ley.

“En mi opinión, el decreto no viola la Decimocuarta Enmienda”, escribió Kavanaugh en su disidencia parcial.

El Congreso podría, escribió Kavanaugh, intentar “promulgar nueva legislación que establezca excepciones a la ciudadanía por derecho de nacimiento para los niños nacidos de ciudadanos extranjeros que se encuentren ilegal o temporalmente en el país”.

Ningún otro magistrado se sumó al voto particular de disconformidad de Kavanaugh.

Trump reaccionó a la decisión sugiriendo que el Congreso podría aprobar una ley para poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento. Pero el presidente, o sus abogados, pueden haber estado leyendo una decisión diferente a la que la corte realmente emitió.

La opinión del tribunal fue clara: los niños nacidos en el país, incluso de padres que están aquí ilegalmente, son ciudadanos bajo la 14ª Enmienda.

“Esos niños están, por lo tanto, sujetos a la jurisdicción de Estados Unidos”, dijo Roberts sobre los hijos de personas en el país ilegal o temporalmente. “Satisfacen ambos elementos de la cláusula de ciudadanía: nacen ‘… en los Estados Unidos’ y están ‘sujetos a la jurisdicción de los mismos’”.

“Según la Constitución”, escribió Roberts, “son ciudadanos al nacer”.

La lucha constitucional giró en torno al significado de la cláusula de ciudadanía de la 14ª Enmienda, que establece que “todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos”. Los abogados de Trump centraron su atención en la segunda parte de esa cláusula: “sujetas a su jurisdicción”. Esa línea, argumentaron, excluye a muchos inmigrantes en el país ilegal y legalmente.

Trump y sus aliados afirman que el texto nunca pretendió otorgar automáticamente a los extranjeros la ciudadanía para sus hijos. Cuando los redactores incluyeron las palabras “sujeto a la jurisdicción de este”, dicen, eso significaba que la ciudadanía por derecho de nacimiento se extendería a las personas que tienen una “lealtad directa e inmediata” a Estados Unidos. Una forma clara de establecer esa lealtad, dijo el gobierno, es estar “domiciliado” en el país y no solo de paso.

La mayoría rápidamente descartó ese argumento.

“Si el Congreso tenía la intención de vincular la ciudadanía a la residencia de cada individuo, una pregunta que “a veces es muy difícil de decidir”, es razonable esperar que hubiera al menos alguna discusión sobre el tema”, escribió Roberts. “Sin embargo, la palabra “domicilio” aparece solo dos veces en la discusión de la disposición relevante de la Ley de Derechos Civiles. Y aparece en solo un discurso de los debates de la Cláusula de Ciudadanía, como parte de una explicación de por qué la ciudadanía estatal es distinta de la ciudadanía nacional bajo la Constitución”.

La decisión sobre la ciudadanía por derecho de nacimiento llegó en el último día de un plazo de la Corte Suprema, un épico final en la complicada relación del presidente con el poder judicial desde que volvió al poder. Es notable, dado el vitriolo que Trump ha dirigido contra el tribunal este año, que Roberts eligiera cerrar el plazo entregando al presidente una gran pérdida en una de sus máximas prioridades.

La decisión llegó un día después de que la Corte limitara el poder de Trump para destituir a un gobernador de la Reserva Federal, aunque esa decisión dará a la administración mucho espacio para continuar su campaña contra la Fed en el futuro. En lo que quizá sea la derrota más significativa de Trump este año, el tribunal anuló en febrero la capacidad del presidente para imponer aranceles de emergencia a nivel mundial.

Pero el presidente también tuvo muchas victorias significativas, incluso si algunas de ellas estaban ligadas a Trump.

En la columna de victorias, el Tribunal Supremo amplió enormemente el poder del presidente para despedir a los líderes de las agencias independientes y permitió que la administración terminara con el alivio humanitario temporal para potencialmente más de un millón de personas que han estado viviendo en los Estados Unidos legalmente para escapar de conflictos y desastres naturales en sus países de origen.

Trump calificó la decisión de la Corte Suprema sobre despidos como “una de las más importantes jamás dadas con respecto a los Poderes Presidenciales”.

La otra gran decisión del tribunal este martes, permitiendo a los estados prohibir a los atletas trans competir en equipos deportivos femeninos, no tuvo un impacto directo en la administración del presidente, pero estuvo muy en línea con su agenda y retórica.

El hilo conductor de esas decisiones es que, mientras la Corte Suprema continúa moviendo la ley hacia la derecha, lo hace en casos que se alinean con su propia agenda, no necesariamente con la de Donald Trump.

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