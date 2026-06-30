El Gobierno británico anuncia que probablemente impugne la fusión de Paramount y Warner Bros. por US$ 110 mil millones

Por Ivana Kottasová y Brian Stelter, CNN

El gobierno británico anunció el martes que probablemente impugne la adquisición de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount Skydance, lo que podría complicar la finalización de la fusión de US$ 110 mil millones.

La ministra de Cultura británica, Lisa Nandy, declaró en un comunicado enviado a CNN que estaba “considerando intervenir” en la intención de Paramount de adquirir CNN, HBO, el estudio cinematográfico Warner Bros. y otros activos de Warner Bros. Discovery, citando preocupaciones sobre su posible impacto en la diversidad de los medios.

“Tras dialogar con las partes implicadas e investigar de forma independiente, mi Departamento ha escrito hoy en mi nombre a los actuales y a los propuestos propietarios de Warner Bros Discovery para informarles de que tengo intención de intervenir”, declaró Nandy en un comunicado.

Nandy añadió que estaba considerando intervenir por motivos de interés público, entre ellos, garantizar que exista una “pluralidad suficiente de opiniones en los medios de comunicación” y una “pluralidad suficiente de personas con control sobre las empresas de medios”.

En Reino Unido, la expresión “considerar intervenir” se utiliza para indicar que los funcionarios gubernamentales anunciarán una acción antes de iniciar los trámites legales correspondientes.

Nandy afirmó que aún no ha tomado una “decisión definitiva sobre la intervención”. Las empresas tienen ahora una semana para responder a su carta.

Sin embargo, Nandy tiene clara intención de intervenir, y si sigue adelante con la investigación, esta supondrá un obstáculo importante para Paramount. El regulador británico de medios, Ofcom, se encargaría de evaluar el acuerdo, además de la investigación que ya está en marcha por parte de la Autoridad de Competencia y Mercados (CMA).

Nandy afirmó que estaba considerando intervenir por motivos de interés público, incluyendo garantizar una “suficiente pluralidad de opiniones en los medios de comunicación” y una “suficiente pluralidad de personas con control sobre las empresas de medios”.

En respuesta a la declaración de Nandy, un portavoz de Paramount declaró a CNN: “Agradecemos la continua colaboración constructiva con todos los organismos gubernamentales y autoridades pertinentes, incluyendo las del Reino Unido. Confiamos en que nuestra transacción propuesta no plantea ningún problema de pluralidad de medios en el Reino Unido y mantenemos la confianza en el calendario previsto para la transacción”.

Paramount ha indicado que espera que el acuerdo entre en vigor en el tercer trimestre de este año, es decir, a finales de septiembre. Las reuniones corporativas sobre la integración de Paramount y WBD llevan meses celebrándose.

Paramount ha superado obstáculos regulatorios en muchos otros países, incluido Estados Unidos, donde el Departamento de Justicia aprobó el acuerdo a principios de junio sin exigir ninguna concesión.

CNN se ha puesto en contacto con Warner Bros. Discovery para obtener comentarios.

Esta noticia está en desarrollo y será actualizada.

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