Los terremotos de Venezuela en mapas y gráficos

Por Becky Pinnington, Rosa de Acosta y Annette Choi

Dos fuertes terremotos consecutivos sacudieron Venezuela el miércoles 24 de junio. Al menos 1.700 personas han muerto y más de 5.000 resultaron heridas, informó el lunes el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

CNN sigue de cerca los acontecimientos con mapas e imágenes satelitales.

El estado costero de La Guaira fue declarado zona de desastre tras los terremotos. Se estima que el 29 % de los edificios del estado sufrió daños, según un análisis de la Universidad Estatal de Oregón, con las zonas costeras entre las más afectadas.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, po sus siglas en inglés), los dos terremotos fueron un fenómeno poco común conocido como “doblete sísmico”. Esto ocurre cuando dos sismos de magnitudes similares se producen con pocos segundos de diferencia, lo que a menudo provoca más daños que un solo evento.

En este caso, el terremoto de mayor magnitud, de 7,5, ocurrió apenas 39 segundos después de un sismo precursor de 7,2. Se trata del terremoto más fuerte registrado en Venezuela en más de un siglo.

Ambos terremotos de la semana pasada fueron clasificados como sismos mayores, por lo que se esperaba que ocurrieran réplicas en los días posteriores. Hasta el momento, se han registrado al menos nueve réplicas de magnitud superior a 4,0, además de otros sismos menores, a medida que las placas tectónicas comienzan a estabilizarse. Estas réplicas no han provocado daños adicionales, confirmó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

En La Guaira continúan las labores de búsqueda y rescate a gran escala para localizar sobrevivientes que puedan haber quedado atrapados bajo edificios colapsados. Las imágenes satelitales del estado muestran la magnitud de la destrucción, con numerosos edificios inclinados sobre sus cimientos o completamente derrumbados.

Los países que rodean el mar Caribe son vulnerables a los terremotos porque la región se encuentra sobre el límite de varias placas tectónicas, incluidas fallas geológicas que han generado grandes sismos en Haití y Venezuela.

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—Con información de Avery Schmitz, Lauren Kent, Kasha Patel y Gonzalo Zegarra, de CNN.