Los venezolanos limpian a mano escombros de los edificios derrumbados mientras la maquinaria gubernamental permanece inactiva

Por Max Saltman, Isa Soares y Madalena Araujo, CNN

Mientras los venezolanos en La Guaira rebuscaban este martes sin herramientas entre los escombros de los edificios derrumbados, una excavadora del Gobierno permanecía inmóvil junto a un montón de hormigón y barras de acero dobladas.

Hay mucho trabajo por hacer casi una semana después de que dos terremotos devastadores destruyeran gran parte de esta ciudad costera.

La maquinaria pesada es una herramienta vital en la reconstrucción, pero cuando CNN le preguntó al operador de la excavadora por qué estaba parada, respondió que no había gasolina para echarle.

Venezuela posee las mayores reservas de petróleo del mundo, pero tras uno de los peores terremotos en más de un siglo, muchos de sus ciudadanos se han visto obligados a rescatar a sus familiares y amigos de entre los escombros a mano por falta de combustible.

Esta desesperación surge en un momento en que el Gobierno venezolano enfrenta crecientes críticas por su respuesta a la crisis.

“La gente está indignada”, declaró la analista política Carmen Beatriz Fernández, directora de la consultora DataStrategia. “Lo que vemos es esta tragedia como reflejo de otra tragedia: dedicar las capacidades del Estado exclusivamente a la represión y la propaganda. Se desmanteló la capacidad del Estado para satisfacer las necesidades básicas”.

La líder de la oposición María Corina Machado ha declarado que la crisis la ha motivado a regresar a Venezuela desde su exilio en Estados Unidos, y le dijo a Fox News que ella y los venezolanos “necesitan estar juntos”.

Mientras tanto, el Gobierno ha defendido su respuesta a los terremotos a pesar del “caos inicial”, y el destacado legislador Jorge Rodríguez ha promovido una nueva iniciativa “en la que los voluntarios se distribuyen según prioridades establecidas”.

El ministro del Interior, Diosdado Cabello, pidió desde el principio a los venezolanos que confiaran en su Gobierno.

“Pedimos a nuestra gente que, en medio de esta situación, seamos capaces de organizarnos en las comunas, (que) seamos capaces de organizarnos en todas las estructuras. Tenemos que saber quién está desaparecido, dónde estaban, y así poder realizar las labores de rescate con mayor precisión”, indicó Cabello el jueves pasado.

Los recursos adicionales son sumamente necesarios en La Guaira, una de las zonas más afectadas del país, donde el olor a descomposición impregna el aire húmedo.

CNN observó a personas utilizando picos, palas y sus propias manos para demoler los edificios de apartamentos derrumbados.

“Perdimos mucho tiempo tratando de encontrar nuevas herramientas para una actividad específica, como cortar acero”, declaró Hassel Mendoza a CNN.

La ingeniera voló desde Tampa para intentar encontrar a su madre, hermana, cuñado y sobrino entre las ruinas de su edificio de apartamentos de nueve pisos, donde duermen en el suelo desde su llegada hace dos noches.

Mendoza afirmó que la búsqueda había sido sumamente difícil sin las herramientas adecuadas.

Un equipo de defensa civil del estado vecino de Aragua no contaba con el equipo necesario para remover rápidamente los escombros, explicó Mendoza. No tenían taladros ni sensores. Las donaciones de agua del Gobierno y de otras fuentes fueron útiles, pero no suficientes.

La cifra oficial de fallecidos sigue aumentando, aunque lentamente.

El martes, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Ramírez —hermano de la presidenta encargada— anunció que habían muerto al menos 1.943 personas, un incremento de unas 200 respecto al día anterior.

Sin embargo, se cree que la cifra de víctimas es mucho mayor.

El Servicio Geológico de Estados Unidos estima que existe una alta probabilidad de que hayan muerto decenas de miles de personas.

El Coordinador Residente y Humanitario de las Naciones Unidas en Venezuela, Gianluca Rampolla, declaró el lunes que el Gobierno venezolano y la ONU están adquiriendo 10.000 bolsas para cadáveres ante la previsión de más muertes.

Cuando CNN pasó junto a una morgue improvisada en el puerto de La Guaira, se podían ver filas de ataúdes apilados en los muelles.

Al igual que muchas de las personas acampadas frente a las casas de sus familias en Venezuela, Mendoza se niega a creer que hayan muerto hasta el último momento posible.

“Tenemos una pequeña esperanza de que mi familia esté viva”, manifestó. “Nunca se sabe hasta que se encuentran los cuerpos”.

Su fe no carece de precedentes. En Venezuela se han producido rescates milagrosos captados por las cámaras, mucho después del plazo crítico de tres días para encontrar supervivientes.

Jack Thorpe, voluntario estadounidense de Resource Rescue International, declaró a CNN que ha visto a personas atrapadas entrar en “modo supervivencia” y, de alguna manera, mantenerse con vida mientras esperaban ser rescatadas.

“Buscamos personas con vida y también buscamos a los fallecidos”, declaró Thorpe sobre su equipo, que viajó a Venezuela el lunes desde Carolina del Norte. “Me imagino que en algún momento nos dirán que se trata de una operación de rescate a gran escala. Sé que seguimos encontrando personas con vida en estos edificios, así que aún no estoy dispuesto a darme por vencido”.

Deivis Ramos no ha llorado desde que sus hijas murieron en los terremotos del miércoles pasado. No le ve sentido.

Llorar no le ayudará a remover los escombros del edificio de apartamentos de los padres de su esposa, donde él y otros han pasado días excavando en busca de sus cuerpos.

“No puedo ni pensar en llorar”, comentó Ramos. “Ahora mismo, aunque siento que mi alma se rompe por dentro, no puedo pensar en llorar, porque las lágrimas no moverán ni una piedra. Lo que necesito es fuerza y ​​voluntad”.

Las dos hijas de Ramos, Darling Antonella, de siete años, y Dulce María, de dos, se encontraban con sus abuelos y bisabuelos, quienes también fallecieron en los terremotos.

Estaba trabajando en el gran puerto de la ciudad cuando ocurrieron los terremotos. Corrió al edificio a los 30 minutos del primer sismo. Desde entonces, no ha dejado de excavar.

“Solo pedimos la fuerza para llegar hasta donde están y darles descanso”, indicó Ramos. Está asombrado por la ayuda recibida de todo el país y del extranjero. “Desde la tarde del primer día, se vieron patrullas, bomberos, equipos de rescate. La ayuda internacional, gente de otros estados que ha venido aquí con sus propias manos y su propio dinero”.

El Gobierno estatal trajo generadores para ayudar en la búsqueda el primer día, agregó Ramos. Inicialmente pudieron usar maquinaria pesada traída por otras personas para excavar, pero esas máquinas fueron trasladadas a otro lugar una vez que los rescatistas determinaron que no había señales de vida en el edificio de apartamentos.

Ramos y los demás voluntarios han registrado minuciosamente las habitaciones del apartamento, encontrando objetos personales —como el teléfono y la mesa de costura de su suegra, y una de las camas de su hija—, pero ni rastro de sus hijos, al menos por ahora. Ramos sospecha que huyeron al otro lado del apartamento, donde no ha podido llegar.

“Ya lo hemos aceptado”, afirmó. “Solo pedimos la fuerza para llegar hasta ellos y darles un descanso digno. Eso es todo lo que deseamos”.

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Con información de Isa Soares y Madalena Araujo, desde La Guaira, Venezuela, y Gonzalo Zegarra.