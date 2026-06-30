Arrestan a dos hombres tras triple homicidio en Mississippi en el que un niño de dos años muere junto a su madre y su tía

Por Chris Boyette y Amanda Musa, CNN

Las autoridades han arrestado a dos sospechosos en relación con un tiroteo que dejó a un niño de 2 años muerto junto a su madre y su tía durante el fin de semana, informaron funcionarios el lunes por la noche.

El forense del condado de Hinds, Jeramiah Howard, identificó a las víctimas como Keyana Weathersby, de 25 años; su hijo Camari Givens, de dos; y su hermana Erica Weathersby, de 30. (La policía había identificado anteriormente a una víctima como una mujer de 26 años).

Las hermanas, que criaban al niño juntas, eran amables y trabajadoras, dijo su hermano, Demarco Bailey, a WAPT, afiliada de CNN.

En una persecución que duró varias horas, las autoridades se apresuraron a seguir pistas, incluido un Mitsubishi Mirage rojo de 2020 perteneciente a una de las víctimas, que según la policía fue sustraído del lugar del crimen y posteriormente recuperado.

Dos hombres fueron arrestados luego de que las autoridades identificaran un vehículo relacionado con el tiroteo e intentaran detenerlo, anunció la jefa del Departamento de Policía de Jackson, RaShall Brackney, en una conferencia de prensa el lunes por la noche. El conductor no se detuvo, pero los agentes lograron rodear el vehículo sin peligro, agregó.

Los sospechosos fueron identificados como Cornelius Carter y Jordan Carter, ambos de 28 años, según informó Brackney a la prensa. Los dos hombres, que no tienen parentesco entre sí, enfrentan cargos de asesinato capital. Cornelius Carter también enfrenta cargos por posesión ilegal de un arma de fuego siendo un delincuente convicto.

Según Brackney, la investigación sigue en curso y en ella participan organismos policiales locales, estatales y federales, incluido el FBI.

Si bien la investigación continúa en curso, Brackney afirmó que los asesinatos parecían haber sido premeditados.

Brackney declaró anteriormente que los agentes respondieron a la escena tras una llamada al 911 que informaba de una agresión con agravantes en una vivienda de un barrio residencial situado a menos de 16 kilómetros al noroeste del centro de Jackson.

“Este es un crimen atroz”, dijo Brackney en una conferencia de prensa el domingo por la mañana, calificando al responsable de “un cobarde absoluto” y “el más vil de los seres humanos”.

“Todos los socorristas, desde los bomberos hasta los agentes de policía, se vieron visiblemente afectados por la atrocidad y la violencia de este crimen”, declaró Howard, el forense, a CNN.

En un comunicado en respuesta a las detenciones, el alcalde de Jackson, John Horhn, declaró: “Seguiremos trabajando a diario para garantizar que todos los responsables comparezcan ante la justicia. Este esfuerzo continuará”.

“Mis oraciones están con la familia y los seres queridos que están sufriendo esta pérdida”, escribió.

Las hermanas, que criaban juntas al niño pequeño, eran amables y trabajadoras, según declaró su hermano, Demarco Bailey, a WAPT, afiliada de CNN.

“Solo necesito justicia”, dijo Bailey. “No solo para mis hermanas, sino también para mi sobrino. Solo tenía dos años y medio. ¡Vamos! ¿Un niño de dos años?”

En los días previos al tiroteo, la ciudad de Jackson ha experimentado un aumento de la “violencia relacionada con armas de fuego, los tiroteos y la pérdida de vidas sin sentido”, dijo el alcalde Horhn en un comunicado el domingo.

El alcalde afirmó que está trabajando para desplegar “recursos adicionales” para la comunidad, junto con la policía y el equipo de seguridad pública de la ciudad.

“En los próximos días, presentaremos un plan que reúne a las fuerzas del orden, líderes comunitarios, expertos en prevención de la violencia, profesionales de la salud mental, nuestra comunidad religiosa y líderes de las comunidades más afectadas por estos delitos”, añadió.

Según el Departamento de Policía de Jackson, estos asesinatos son los homicidios número 39, 40 y 41 del año en la ciudad.

Los datos policiales recopilados por WLBT, filial de CNN, muestran que 38 de los 41 homicidios reportados por la policía de Jackson en 2026 fueron resultado de un tiroteo.

Esta noticia ha sido actualizada con información adicional.

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