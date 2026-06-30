Un fósil guardado en un cajón durante décadas resulta ser el primer hueso de dinosaurio hallado en la Antártida

Por Jack Guy, CNN

Un fósil que estuvo durante décadas en un cajón de una colección ha resultado pertenecer a los primeros restos de dinosaurio descubiertos en la Antártida.

La vértebra o espina dorsal fue hallada en 1985 por una expedición del British Antarctic Survey (BAS), pero inicialmente se evaluó como perteneciente a un gran reptil, según un comunicado del Museo de Historia Natural de Londres el lunes.

Tras varias décadas almacenado, fue detectado por Mark Evans, paleontólogo y responsable de las colecciones geológicas del BAS.

“Parece inusual, solo necesitaba asegurarme de que era lo que creía que era”, dijo Evans a CNN el martes.

El fósil pertenecía a un titanosaurio, un grupo de saurópodos herbívoros de cuello largo que incluye a los dinosaurios más grandes que han existido.

Tenían un peso estándar de 15 toneladas métricas (16,5 toneladas estadounidenses), según el Museo de Historia Natural. Se estimó que el espécimen más grande conocido medía 37 metros (unos 121 pies) de largo y pesaba alrededor de 63,5 toneladas métricas (70 toneladas estadounidenses).

Sin embargo, esta vértebra en particular, que mide alrededor de 10 centímetros (cuatro pulgadas) de diámetro, pertenece a un juvenil o a un adulto pequeño que habría medido entre seis y siete metros (20-23 pies) de largo, según el comunicado.

“Este hueso estuvo en un cajón de una colección durante décadas hasta que una nueva investigación reveló lo que era: una rara evidencia de que los dinosaurios saurópodos de cuello largo vivieron alguna vez en la Antártida”, dijo en el comunicado el coautor del estudio Matthew C. Lamanna, curador Mary R. Dawson de paleontología de vertebrados en el Carnegie Museum of Natural History.

“A primera vista parece un fósil poco notable, pero ocupa un lugar importante en la historia de la exploración antártica como el primer fósil de dinosaurio encontrado en el continente”, dijo en el comunicado Paul Barrett, investigador emérito del Museo de Historia Natural.

El dinosaurio al que pertenecía vivió hace alrededor de 82 millones de años, durante el período Cretácico tardío.

“En la época en que vivió este animal, sabemos que la Antártida habría estado cubierta de un frondoso bosque templado que proporcionaba abundante alimento para grandes herbívoros”, dijo Barrett.

El hielo que actualmente cubre la mayor parte del continente significa que tiene un registro fósil escaso, pero eso podría cambiar en el futuro, dijo.

“Es probable que haya muchos más dinosaurios por descubrir en el continente. A medida que el cambio climático haga que el hielo retroceda, puede que efectivamente encontremos más evidencia de esta biodiversidad pasada”, añadió Barrett.

La investigación también hace avanzar nuestra comprensión de cómo se desplazaban los dinosaurios por los continentes del sur, según la coautora del estudio Samantha Beeston, estudiante de doctorado en paleontología en University College London.

“Durante el Cretácico, cuando vivió este animal, la Antártida formaba parte del supercontinente de Gondwana, y este nuevo hallazgo muestra que sus parientes cercanos viajaron entre Sudamérica y Australia a través de la Antártida”, dijo Beeston en el comunicado.

Roy Smith, profesor de paleontología de vertebrados en la Universidad de Portsmouth, Inglaterra, que no participó en la investigación, dijo que el hallazgo es un “maravilloso recordatorio” de la importancia de las colecciones científicas.

“Aunque este fósil es solo una única vértebra, su importancia es inmensa”, dijo a CNN en un correo electrónico el martes.

“Como el primer fósil de dinosaurio descubierto en la Antártida, aporta evidencia crucial para entender cómo se dispersaron los dinosaurios por los continentes del sur y demuestra que estos animales extraordinarios habitaron todos los continentes de la Tierra”, dijo Smith.

“También pone de relieve el valor científico perdurable de las colecciones de museo cuidadosamente conservadas, que siguen dando lugar a descubrimientos extraordinarios décadas después de que los especímenes se recolectaran por primera vez”, añadió.

Steve Brusatte, profesor de paleontología y evolución en la Universidad de Edimburgo, en Escocia, que no participó en la investigación, dijo a CNN que este es un “descubrimiento genial”.

“Sabemos muy, muy poco sobre los dinosaurios que alguna vez vivieron en la Antártida”, dijo el martes. “Este es solo un único hueso incompleto, pero tiene una importancia desproporcionada”.

Un artículo sobre el fósil ha sido publicado en la revista Acta Palaeontologica Polonica.

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