Avión de JetBlue habría golpeado un dron en aeropuerto de EE.UU. y un helicóptero casi colisiona con una aeronave modelo

Por Alexandra Skores y Pete Muntean, CNN

Un avión de pasajeros de JetBlue Airways informó haber chocado con un dron el lunes mientras se preparaba para aterrizar en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, el mismo día en que un helicóptero denunció que casi chocó con un avión de juguete cercano, según la Administración Federal de Aviación.

El piloto a bordo del vuelo 948 de JetBlue informó del impacto a aproximadamente 3.000 pies (914 metros) de altitud mientras estaba en aproximación final a la pista alrededor de las 7:15 a.m., hora local, el lunes, dijo la FAA a CNN en un comunicado.

“Estamos autorizados a aterrizar, 13 izquierda”, le dijo el piloto a la torre según se escucha en un audio grabado por ATC.com. “Solo rápidamente, no pude comunicarme con aproximación, pero colisionamos con un dron allá atrás en el viraje”.

“¿Dijo que colisionaron?”, preguntó el controlador.

El piloto confirmó: “Sí, nos golpeó justo, justo encima de la cabina”.

El Airbus A321 llegaba desde Las Vegas y aterrizó de forma segura minutos después, a las 7:21 a. m.

La aeronave se encontraba justo al norte de la comunidad costera de Sea Bright, a aproximadamente a unos 20 kilómetros de JFK, en el momento del presunto impacto, según datos de Flightradar24.

En un comunicado, JetBlue confirmó que el vuelo aterrizó sin más incidentes.

“Los clientes desembarcaron con normalidad y el avión fue retirado del servicio para una inspección posterior al vuelo, la cual no encontró daños ni evidencia de una colisión”, dijo la aerolínea. “La seguridad es la primera prioridad de JetBlue, y colaboraremos con cualquier investigación pertinente”.

La FAA está investigando el incidente.

Si se confirma, podría ser una de las primeras colisiones conocidas entre un dron y un avión comercial de pasajeros de Estados Unidos.

Más tarde, el lunes, el piloto de un helicóptero que volaba desde el aeropuerto JFK a Manhattan informó de otro incidente peligroso, esta vez con un avión de juguete. La FAA declaró a CNN que ambos incidentes no están relacionados.

“Casi choqué con un avión teledirigido gigante en Floyd Bennett”, informó el piloto del helicóptero Bell 407 a la torre de control del JFK, según una grabación de ATC.com. “Era como un avión teledirigido, de esos que se controlan a distancia. Uno grande, a 150 metros de altura”.

Floyd Bennett Field es una antigua base aeronaval en Brooklyn que ahora está gestionada en gran parte por el Servicio de Parques Nacionales e incluye una pista de aterrizaje para aficionados a los aeromodelos.

Los datos de seguimiento de vuelo muestran que el helicóptero se encontraba a unos 300 pies de altura cuando sobrevolaba la zona.

La FAA alertó a las autoridades locales sobre el informe, indicó la agencia en un comunicado.

Sin embargo, los drones sí han golpeado otras aeronaves. En enero de 2025, un dron civil impactó a un CL-415 “Super Scooper” que combatía los incendios forestales de Los Ángeles, perforando un agujero en el ala, obligando a la aeronave a quedar fuera de servicio y llevando a las autoridades federales a procesar al operador del dron.

Otros impactos sospechados han resultado ser daños por aves o problemas mecánicos.

Los drones tienen prohibido volar alrededor de los aeropuertos; sin embargo, la FAA recibe alrededor de 100 reportes de avistamientos al mes.

La semana pasada, un piloto de United Airlines informó que estuvo a punto de colisionar con uno cuando su avión se disponía a aterrizar en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty.

Los operadores no autorizados están sujetos a fuertes multas y cargos penales, incluyendo posibles penas de cárcel, informó la FAA.

Los vuelos de drones también suelen estar limitados alrededor de operaciones de respuesta a emergencias, cárceles, incendios forestales y grandes concentraciones, incluidos los actuales partidos de la Copa del Mundo.

Las fuerzas del orden incautaron 500 drones que se encontraban en el espacio aéreo restringido de las 11 ciudades sede del torneo, anunció el lunes el Buró Federal de Investigaciones (FBI).

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Con información de Amanda Jackson, de CNN.