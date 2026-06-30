Peligrosa cúpula de calor se expande e intensifica en EE.UU.: partes del este sufrirán sus temperaturas más altas en décadas

Por Briana Waxman, CNN

La mitad de los estadounidenses se enfrenta a temperaturas peligrosamente altas debido a una intensa cúpula de calor, justo cuando salen festejar el 250º aniversario de la independencia del país.

Las temperaturas en algunas zonas del este de EE.UU., como la ciudad de Nueva York y Washington, podrían alcanzar sus niveles más altos en más de una década, y es probable que se batan numerosos récords en los próximos días.

El calor y la humedad sofocantes ya afectan al Medio Oeste y al Sur, y se extenderán hacia la región del Atlántico Medio y el Noreste este miércoles. Posteriormente, la extensa cúpula de calor se asentará sobre el este —especialmente en el corredor de la Interestatal 95— y alcanzará su punto máximo el viernes.

Muchas zonas soportarán varios días consecutivos con temperaturas entre los 35 y los 38 °C. La humedad hará que la sensación térmica sea aún mayor y dificultará que el cuerpo se enfríe, con valores que podrían alcanzar los 43 °C o más.

Decenas de localidades podrían igualar o romper récords diarios de temperatura máxima, principalmente entre el martes y el sábado. Charlotte, Carolina del Norte; Cleveland; Nueva York; Pittsburgh y Washington son algunas de las ciudades donde podrían caer esos récords.

El jueves, el Central Park de Nueva York podría registrar su primera temperatura de 38 °C desde julio de 2012, aunque la ciudad estuvo cerca de esa marca el año pasado cuando alcanzó los 37 °C en junio. Washington podría registrar tres o más días consecutivos con temperaturas de 38 °C por apenas la octava vez desde que existen registros. La racha más larga de la capital es de cuatro días, establecida por última vez en 2024.

Las olas de calor en todo el mundo son cada vez más intensas y frecuentes debido al calentamiento provocado por la contaminación derivada de los combustibles fósiles. Las olas de calor récord registradas la semana pasada en Europa y en marzo en el oeste de EE.UU. son dos ejemplos recientes.

El calor es el fenómeno meteorológico más letal en EE.UU., con un promedio anual de muertes superior al causado por tornados, huracanes y rayos combinados, según estadísticas del Servicio Meteorológico Nacional.

Más de 180 millones de personas se encuentran bajo un nivel de riesgo de calor “importante” (nivel 3 de 4) o “extremo” (nivel 4 de 4) en la mitad oriental de Estados Unidos, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Las visitas a urgencias por enfermedades relacionadas con el calor aumentan considerablemente durante los días de riesgo “importante” y “extremo”, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Son las temperaturas y la humedad las que incrementan los riesgos para la salud. La alta humedad mantiene elevadas las temperaturas e impide que el sudor se evapore eficazmente, lo que dificulta que el cuerpo se enfríe.

La mayor preocupación no es solo el calor durante las tardes, sino que las altas temperaturas continuarán incluso después de la puesta del sol. La combinación de varios días consecutivos de calor intenso y noches excepcionalmente cálidas en una amplia zona geográfica representa una seria amenaza para la salud.

De hecho, esta semana podrían superarse más de 300 récords de temperaturas mínimas más cálidas durante la noche.

Entre el martes y el sábado podrían igualarse o superarse más de 150 récords de temperatura máxima diaria en decenas de localidades, además de registrarse mínimas nocturnas inusualmente altas. Charlotte (Carolina del Norte), Cleveland, Nueva York, Pittsburgh y Washington son solo algunas de las ciudades donde podrían batirse estos récords.

Se prevé que el viernes Baltimore y Washington se acerquen a un par de grados de sus máximas históricas absolutas: 41,6 y 41,1° C, respectivamente. Nueva York tiene posibilidades de registrar dos días consecutivos con temperaturas de 37,7 °C el jueves y el viernes, algo que no ocurría desde julio de 2011.

En el este de Virginia, el servicio meteorológico señala que esta podría ser la ola de calor más significativa de la región desde julio de 2012. Ese episodio causó una docena de muertes en el estado, dentro de un total de más de 30 fallecimientos relacionados con el calor en cuatro estados.

Se pronostica que Richmond (Virginia) superará los 37,7 °C durante tres días consecutivos, con la posibilidad de batir récords diarios en cada una de esas jornadas.

En Carolina del Norte, se espera que Raleigh se acerque a su récord histórico de temperatura máxima —41,1 °C— el sábado.

La exposición prolongada al calor extremo puede provocar enfermedades como agotamiento por calor, calambres y, en los casos más graves, golpe de calor, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU.

Se espera que la ola de calor alcance su punto máximo durante uno de los periodos del año con más viajes y actividades al aire libre. Millones de estadounidenses que asistirán a desfiles, parrilladas, eventos deportivos y espectáculos de fuegos artificiales por el 4 de Julio deberán prepararse para un calor peligroso, especialmente durante la tarde y las primeras horas de la noche.

Washington se prepara para recibir una gran afluencia de visitantes durante los eventos por el 250 º aniversario de la independencia de EE.UU. esta semana. Aunque los principales actos, como el concierto “A Capitol Fourth” del viernes y el espectáculo de fuegos artificiales del sábado, se realizarán por la noche, los organizadores también promueven atracciones diurnas como los monumentos, las zonas costeras y el zoológico de la ciudad.

Se espera que la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, y funcionarios de seguridad pública ofrezcan este lunes una sesión informativa sobre los preparativos para las celebraciones.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, puso en marcha este mes varias iniciativas de concientización sobre el calor, entre ellas la actualización de más de 2.000 quioscos LinkNYC para indicar cómo llegar a centros de refrigeración ubicados a menos de 10 minutos a pie.

En Nashville, brigadas realizarán recorridos de vigilancia por calor a partir de la tarde de este lunes para “verificar el estado de las personas vulnerables, incluidas aquellas sin hogar”, y ofrecer agua fría y otros recursos, según la Oficina de Manejo de Emergencias de la ciudad.

Algunas zonas del Medio Oeste y el noreste registrarán un descenso de las temperaturas hacia el final del fin de semana festivo, a medida que la cresta de alta presión en niveles altos de la atmósfera se debilite y se desplace hacia el oeste, lo que permitirá el desarrollo de tormentas eléctricas. Sin embargo, se espera que las temperaturas superiores al promedio persistan en gran parte del sur del país durante la próxima semana.

Tres partidos al aire libre de la ronda de dieciseisavos de final se verán afectados por el calor.

Croacia y Portugal se enfrentarán el jueves por la tarde a las 07:00 p.m. (hora de Miami) en Toronto, donde las condiciones de calor y humedad harán que la sensación térmica ronde los 30 °C. También existe la posibilidad de tormentas dispersas.

El partido del Mundial del viernes a las 06:00 p.m. en Miami podría ser el más caluroso disputado en esa sede hasta la fecha. Argentina y Cabo Verde comenzarán a jugar con una temperatura cercana a los 32 °C y un índice de calor que superará ligeramente los 38 °C.

El partido del viernes a las 08:30 p.m. en Kansas City entre Colombia y Ghana evitará las horas de mayor calor del día; sin embargo, se prevé un índice de calor de unos 35 °C a la hora del encuentro.

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