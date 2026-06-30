“¿Y SI SÍ?”: la frase que encendió la ilusión (y el debate ortográfico) en México

Por Marisol Jimenez, CNN en Español

Hay frases que no nacen para explicarse, sino para sentirse. “¿Y SI SÍ?” es una de ellas.

Apareció en redes sociales escrita en mayúsculas y con una sencillez engañosa. En cuestión de días, la frase saltó de las pantallas a la calle. Adidas, la marca que viste a la selección mexicana, la imprimió en playeras y bolsas, La Comer la integró en recibos de compra y Bachoco la convirtió en un guiño publicitario. Sin pedir permiso, se ha instalado como parte del ambiente cultural de la Copa del Mundo 2026.

En el contexto mexicano, la frase no necesita subtítulos… es el eco de una ilusión colectiva que se reactiva cada cuatro años con el Mundial. Es el código para atreverse a verbalizar lo que el escepticismo suele callar: “¿Y si sí se rompe la maldición y se llega al quinto partido? ¿Y si sí somos campeones del mundo? ¿Y si sí, por primera vez en la historia, la copa se queda en casa?”

Pero el fenómeno no empezó en la publicidad ni en las redes, empezó en el lenguaje. Detrás del “¿Y SI SÍ?” hay una tensión mínima, casi invisible, entre duda y afirmación. Una estructura gramatical que, sin parecerlo, contiene un escenario completo.

En redes, incluso, la escritura abrió otra discusión: “¿se escribe o no con coma?”.

La presencia o ausencia de este signo ortográfico se convirtió en parte del debate, como si en esa pausa también se jugara el sentido de la frase. Y es ahí donde la frase se volvió viral. La asesora lingüística, periodista y comentarista de fútbol Paulina Chavira, en entrevista con CNN en Español, explica que la clave está en una diferencia casi imperceptible, pero decisiva.

El “si”, sin tilde, abre una condición. El “sí”, con tilde, afirma. “No son equivalentes”, señala la asesora lingüística. “Funcionan de manera consecutiva dentro de la misma idea”. En ese orden, la frase no se interrumpe con una coma porque no hay ruptura sintáctica. Lo que parece una repetición es, en realidad, una continuidad de una idea que se pliega sobre sí misma.

Chavira explica que en las oraciones condicionales tradicionales suele existir una pausa clara entre condición y resultado, pero en este caso ambos elementos se funden en una sola unidad sintáctica.

La llamada tilde diacrítica permite sostener esa diferencia: dos palabras idénticas en forma, pero distintas en función. Dos movimientos dentro de una misma frase.

La cuenta de Instagram Larousse Latinoamérica lo traduce con humor pedagógico: el “si” duda, el “sí” responde. Pero en el uso cotidiano, esa explicación técnica pierde peso frente a algo más inmediato: la emoción.

Es por esta razón que la frase ha dejado de pertenecer únicamente al terreno lingüístico para instalarse en el del fútbol. Y con ello, en el ámbito más sensible del país cada cuatro años: la ilusión.

El contundente triunfo de 3-0 sobre República Checa extendió una racha perfecta de tres victorias consecutivas en la fase de grupos. Ante el entusiasmo, el escritor Juan Villoro apuntó en su columna para el periódico Reforma que “en este Mundial la selección nos ha brindado una espléndida terapia de irrealidad. Tres victorias seguidas no admiten discrepancia”. Para Villoro, cuestionar qué tan bien jugó el equipo o medir sus posibilidades reales es secundario, “no es momento de ponerse lúcidos, sino de aceptar que la afición ha sufrido lo suficiente como para que esta felicidad resulte merecida”.

El contexto en el que aparece la frase ayuda a explicar su fuerza. México llega al Mundial 2026 con una memoria larga y repetida. Desde su primer gol en 1930 ante Francia, pasando por el Mundial de México 1986, donde Diego Maradona dejó una de las imágenes más icónicas del torneo con la “Mano de Dios” ante Inglaterra, hasta el golpe emocional de 2014 frente a Países Bajos con el recordado “no era penal”.

Cada Mundial reescribe la misma tensión: la sensación de estar cerca sin llegar del todo. Y, aun así, la expectativa regresa.

En ese mismo imaginario colectivo, la música también funciona como detonador emocional. La interpretación de Juan Gabriel en el Palacio de Bellas Artes —una de las versiones más emblemáticas de su carrera— ha circulado en redes como banda sonora de las publicaciones que contienen la frase viral.

El Estadio Ciudad de México será ahora escenario de una nueva prueba: el cruce de eliminación directa ante Ecuador en los dieciseisavos de final, un partido que reaviva la narrativa de una selección que oscila entre la promesa y el límite. El exguardameta Óscar “Conejo” Pérez advirtió que “no será una prueba nada fácil debido al gran plantel del rival”.

El técnico de la selección mexicana, Javier Aguirre, describió recientemente la expresión como una frase “simpática” durante una conferencia de prensa. Más allá de las declaraciones, la fuerza del “¿Y SI SÍ?” radica en su capacidad para habitar el terreno de lo inesperado. Quizá por eso ha encontrado su lugar exacto: porque no pretende explicar el futuro, sino dejar abierta la única pregunta que, a veces, sostiene toda una ilusión.

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