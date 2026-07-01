Detienen a dos personas tras escalar hasta la cima del Empire State Building

Por Ray Sánchez y Mark Morales, CNN

Dos personas que llegaron a lo alto de la antena del Empire State Building en la ciudad de Nueva York en la tarde de este miércoles se encuentran bajo custodia, según el Departamento de Policía de Nueva York.

Las personas, que llevaban mascarillas, parecían estar comprometiéndose.

La policía informó que los involucrados fueron detenidos sin incidentes. Se están presentando cargos y la investigación continúa, según la policía.

Angela Nikolau, identificada como una de las dos personas que escalaron el edificio, publicó fotos y videos de la hazaña en Instagram, incluyendo una imagen de su anillo de compromiso con la ciudad de fondo.

Su cuenta presenta decenas de publicaciones donde se ve a Nikolau y a su compañero Ivan Beerkus posando en la cima de diversos edificios y rascacielos.

Una publicación fijada en la parte superior de su página promociona “Skywalkers: A Love Story”, un documental de Netflix que se estrenó en 2024.

La descripción de Netflix del documental describe a la pareja como “influencers temerarios” que “arriesgan su romance, su libertad y sus vidas para escalar un megarascacielos”.

Netflix declinó hacer comentarios el miércoles.

Según muestran los videos y las imágenes del lugar, la pareja desplegó una pancarta que decía: “Cuando el poder del amor venza al amor por el poder, el mundo conocerá la paz”.

El exsubdirector del FBI, Andrew McCabe, declaró a CNN que la peligrosa maniobra puso en una situación difícil tanto a los funcionarios municipales y policiales como a los propietarios del edificio.

“Tendrán que hacer todo lo posible para que estas personas sean procesadas por los cargos que correspondan, porque no se puede arriesgar a que otros vean esto y decidan intentarlo también”, dijo McCabe.

“Lo último que desean los responsables del Empire State Building es convertir este lugar en un objetivo para ese tipo de actividades, porque, en última instancia, acabará en una tragedia. El peligro, la imprudencia, es evidente y no se puede exagerar”, añadió.

No quedó claro cómo la pareja logró llegar a la cima de este emblemático lugar de 443 metros (1.454 pies) de altura.

Elisa Morales, durante su hora de almuerzo en Midtown Manhattan, observó junto a otras personas en las calles cercanas cómo se desarrollaba la acrobacia.

“Si se trata de una propuesta de matrimonio, no creo que sea la que yo querría, pero los felicito por usar algo personal para intentar generar un impacto más global”, declaró a CNN. “Los Knicks acaban de ganar el campeonato, así que hubo mucha locura. Creo que ahora mismo en Nueva York, hay que ir a los extremos para intentar superar lo que está sucediendo”.

La antena en la cima del Empire State Building transmite señales de radio y televisión para prácticamente todas las estaciones locales de radio y televisión de Nueva York.

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Con información de Jessica Prater, David Williams y Sneha Dhandapani, de CNN.