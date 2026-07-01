Extraño encuentro en Filadelfia conduce a una casa llena de armas, químicos y drogas, y al nombre de una mujer desaparecida

Por Danny Freeman, CNN

Algo inusual llamó la atención de un guardaparques un reciente viernes por la mañana, según documentos judiciales: un BMW negro estaba estacionado en un lugar indebido.

La policía afirma que el hecho de que el guardaparques se acercara al vehículo desencadenaría una amplia investigación que involucra drogas, armas, sustancias químicas misteriosas, una mujer desaparecida y el registro exhaustivo de una vivienda en Filadelfia por parte de investigadores locales y federales.

“En este momento, simplemente no sé hacia dónde conducirá esto”, declaró el viernes Frank Vanore, subcomisionado de la Policía de Filadelfia, durante una conferencia de prensa.

El caso comenzó con Eugene Horsch, de 44 años —el hombre al volante del BMW negro—, cuya vivienda en el barrio de Olney ha sido el centro de la investigación hasta ahora.

El 19 de junio, según una denuncia penal, Horsch estaba estacionado ilegalmente en un espacio reservado para las fuerzas del orden en los límites del Parque Histórico Nacional de la Independencia, donde se encuentran la Campana de la Libertad y el Independence Hall.

Cuando el guardaparques que patrullaba la zona se acercó al vehículo, escuchó a una mujer en el asiento trasero exclamar: “¡Me vas a hacer daño!”. Horsch y la mujer parecían estar “involucrados en actividades ilegales relacionadas con drogas”, según la denuncia penal, y presentaban llagas visibles en el cuerpo.

En el vehículo se hallaron dos armas de fuego, una navaja automática, crack y una picana eléctrica para ganado, según una declaración jurada federal obtenida por CNN. Horsch fue arrestado y acusado de un delito federal grave por posesión de arma de fuego, además de cargos municipales relacionados con drogas y armas.

No obstante, las autoridades informaron que también se encontraron dos documentos de identificación en el vehículo de Horsch que plantearon más interrogantes.

El primero era una placa y una identificación de la Administración de Control de Drogas (DEA) con la fotografía de Horsch. Sin embargo, la identificación era falsa y Horsch nunca ha trabajado para la DEA, según los documentos judiciales.

Luego, la mujer que estaba en el vehículo presentó una identificación con su fotografía pero con un nombre que no era el suyo. Se trataba del nombre de una persona desaparecida en Filadelfia, según indicó Vanore.

Los investigadores ejecutaron una orden de registro en la vivienda de Horsch y se toparon de inmediato con lo que describieron como una escena del crimen en la propiedad de West Chew Avenue, donde hallaron más armas y drogas, señaló Vanore.

“La inspección más exhaustiva de la propiedad reveló otros elementos que nos plantean numerosos interrogantes”, afirmó.

En el sótano, los investigadores encontraron diversos productos químicos almacenados en botellas, barriles y otros recipientes de plástico, por lo que se solicitó la intervención del FBI para determinar de qué sustancias se trataba.

“Hay un barril de 55 galones conectado a las tuberías de agua”, detalló Vanore.

“Simplemente no sabemos qué está haciendo: si está produciendo algo o regando algo. No lo sabemos”.

Aunque no reveló la identidad de la mujer desaparecida cuyo nombre figuraba en la identificación falsa, Vanore indicó que la posible conexión con ella motivó que se prestara especial atención a la vivienda.

“Por eso mantenemos la propiedad bajo custodia”, declaró el viernes. “Y vamos a investigar a fondo”.

No obstante, Vanore aclaró que no se hallaron “cuerpos a simple vista” en el lugar.

También se encontró en la casa una nota que hacía referencia al notorio asesino en serie Ted Bundy, según informó el Philadelphia Inquirer citando la declaración jurada de causa probable para el registro de la vivienda. CNN solicitó una copia de dicha declaración jurada, pero la Fiscalía Federal indicó que no podía facilitarla por estar bajo secreto de sumario.

Hasta la tarde del martes, la policía permanecía apostada en el exterior de la vivienda.

Un portavoz de la Policía de Filadelfia declaró a CNN que no podían ofrecer más detalles sobre “tácticas específicas de registro, incluidas posibles excavaciones o inspecciones de las redes de servicios públicos en la propiedad”, debido a que la investigación sigue en curso.

El abogado defensor de Horsch, Jerry Brown, comunicó a CNN que tiene previsto declararse inocente de los cargos que se imputan actualmente a su cliente.

Asimismo, se refirió a las informaciones que apuntaban a que la policía podría intentar buscar pruebas de otros delitos bajo tierra o en los alrededores de la propiedad.

“No creo que encuentren nada allí”, afirmó Brown. “Están completamente equivocados”.

En cuanto a los escritos que mencionaban a Ted Bundy, Brown comentó que aquello parecía más bien obra del excéntrico padre de Horsch, Raymond Horsch, quien vivió anteriormente en la casa y falleció el año pasado.

“Resulta bastante difícil distinguir qué pertenece al padre de Horsch y qué a Eugene dentro de esta casa”, explicó Brown, quien afirma haber conocido al padre de Horsch.

El periódico The Philadelphia Inquirer informó que el padre de Horsch era un “conocido fabricante de drogas y cineasta erótico que había publicado varias obras de ficción con temáticas masoquistas violentas”. Según el diario, fuentes policiales indicaron que se estaba barajando la posibilidad de que los escritos formaran parte de una novela o un guion.

La noticia de la detención llamó la atención de la familia de Amy McHale, una mujer que estuvo casada con el padre de Horsch y desapareció hace casi diez años.

La familia de McHale declaró a KYW, afiliada de CNN, que ella había estado en casa de Horsch la noche anterior a su desaparición, y temen que algo pudiera haberle sucedido allí.

“Todo en este asunto resulta inquietante, y así ha sido durante los últimos años”, dijo a KYW Amanda Stofer, hija de Amy McHale. “Siempre ha habido algo extraño en esa casa”.

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