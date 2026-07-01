Las 5 cosas que debes saber este 1 de julio

Por CNN Español

Los desafíos de las brigadas en La Guaira. En Perú, Sánchez sigue denunciando irregularidades. México, ¡a octavos de final en el Mundial! Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

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La Corte Suprema de EE.UU. ratificó la ciudadanía por nacimiento y anuló el decreto del presidente Donald Trump que buscaba revocarla. Trump afirmó que el fallo representa una “enorme” victoria para China y felicitó, en tono irónico, al presidente Xi Jinping.

México se convirtió en el séptimo equipo en clasificar a octavos de final tras derrotar 2-0 a Ecuador en el Estadio Azteca. Desde la Copa del Mundo de 1986 el Tri no superaba una ronda de eliminatoria directa; ahora permanece invicto, con cuatro victorias consecutivas y sin ningún gol en contra. Mientras tanto, espera a su próximo rival, con el que se encontrará el próximo 5 de julio, también en el renombrado Estadio Ciudad de México.

El reloj avanza y cada hora cuenta para los posibles sobrevivientes que permanecen bajo los escombros tras los terremotos en Venezuela, mientras los miles de brigadistas internacionales que llegaron al país enfrentan un escenario que crece en complejidad.

Un vuelo de deportación procedente de Miami aterrizó este miércoles en Venezuela con 146 personas. Los familiares dicen que los pasajeros fueron trasladados al hotel El Santuario, en Macuto, estado La Guaira, donde permanecerían temporalmente mientras se completaban los trámites administrativos de repatriación. Horas después, dos fuertes terremotos sacudieron el centro-norte del país con apenas unos segundos de diferencia, lo que causó el colapso del edificio.

Luego de que las autoridades confirmaran que la líder conservadora Keiko Fujimori se impuso en la segunda vuelta por casi 50.000 votos de diferencia sobre Roberto Sánchez, el candidato izquierdista mantuvo su reclamo de supuestas irregularidades y anunció que acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aunque la justicia avanza hacia la proclamación de la ganadora.

¿Quién es el máximo goleador del Mundial 2026 hasta el momento?

A. Kylian Mbappé.

B. Lionel Messi.

C. Erling Haaland.

D. Empate entre Messi y Mbappé.

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

Por un fraude “asombroso”, condenan a 30 años de cárcel en EE.UU. a un multimillonario chino autoexiliado

Un magnate empresarial chino autoexiliado —que en su día figuró entre los hombres más ricos de China— fue condenado el lunes a 30 años de prisión en Estados Unidos por un fraude financiero que, según un juez federal, costó cientos de millones de dólares a más de 1.000 personas en todo el mundo.

LeBron James dejará los Lakers y se convertirá en agente libre

James le dijo a los Lakers que dejará el equipo y entrará a la agencia libre. Los informes indican que aún no ha decidido a qué equipo unirse.

Entran en vigor los cambios radicales de Trump en los préstamos estudiantiles

Atención, beneficiarios de préstamos estudiantiles federales: se avecinan cambios importantes a partir de este miércoles. Algunos prestatarios, sobre todo los de bajos ingresos, se verán afectados por cuotas mensuales más altas. Estos son todos los cambios previstos.

900.000

Esa es la cantidad de solicitudes que el Gobierno español recibió hasta el 12 de junio de inmigrantes que buscan permisos de trabajo y residencia bajo el programa temporal.

“Cuba no puede ser una amenaza de seguridad nacional para Estados Unidos”

— Lo dijo el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, a Juan Carlos López en La Habana sobre las dificultades para avanzar por la senda diplomática con el Gobierno de Donald Trump.

Así es la abuela que conquistó Argentina por su amor a Messi

Pauline Kana, conocida como Gangster Granny, está a punto de cumplir 100 años y se volvió viral gracias a su amor por Lionel Messi. Junto a su nieto, Ross Smith, comparte un contenido que ha conquistado a millones de seguidores. Esta es su historia de pasión por el fútbol, las redes sociales y la vida.

👋 Nos vemos mañana.

🧠 La respuesta del quiz es: D. Lionel Messi y Kylian Mbappé llevan seis goles cada uno en lo que va del Mundial 2026. Les pisa los talones el noruego Erling Haaland, con cinco anotaciones.

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