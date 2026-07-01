Mapa de los incendios forestales activos en Estados Unidos, en tiempo real

Por Koko Nakajima, Amy O’kruk y Matt Stiles, CNN

Cada año, los incendios forestales en Estados Unidos queman millones de hectáreas y destruyen miles de viviendas y otras estructuras, según datos del Centro Nacional Interagencial de Incendios de Estados Unidos (NIFC, por sus siglas en inglés).

CNN monitorea los incendios forestales activos de mayor tamaño en el país, así como sus efectos en la calidad del aire. La información de esta página se actualiza periódicamente a lo largo del día.

El aumento de las temperaturas y las condiciones de sequía han contribuido a que las temporadas de incendios sean más intensas y destructivas en los últimos años, especialmente en estados del oeste como California. Sin embargo, los incendios ocurren en todo el país. Este mapa muestra la ubicación de los incendios activos de mayor tamaño en este momento.

Esta lista muestra información sobre los incendios activos de mayor tamaño que están siendo monitoreados.

Según los datos del NIFC, el número de incendios y la superficie afectada varían cada año. Este gráfico muestra cuántas hectáreas se han quemado hasta este momento del año, en comparación con años recientes.

Las partículas finas presentes en el humo de los incendios forestales pueden representar un riesgo para la salud en las zonas afectadas. Las autoridades federales recomiendan consultar la calidad del aire local para tomar decisiones informadas sobre la salud durante estos eventos. Esta tabla muestra, hora por hora, el Índice de Calidad del Aire (AQI) en cientos de ubicaciones de Estados Unidos.

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El editor sénior de datos y gráficos Sam Hart y el desarrollador de interactivos Curt Merrill contribuyeron a la elaboración de este trabajo.

Acerca de los datos:

Los datos del mapa y la tabla se recopilan a lo largo del día a partir del Centro Nacional Interagencial de Incendios (NIFC, por sus siglas en inglés). Se excluyen los incendios detectados hace más de 30 días, los de menos de 4 hectáreas, los que ya fueron contenidos por completo y las quemas prescritas. El nombre del estado corresponde al lugar donde se originó el incendio.

Las áreas de humo asociadas a los incendios se obtienen mediante imágenes satelitales del Sistema de Cartografía de Riesgos de la NOAA. Los totales anuales acumulados de hectáreas quemadas provienen de los reportes semanales publicados por el NIFC. En algunos casos, estos totales pueden ajustarse a la baja durante el año debido a revisiones en los reportes del NIFC. Algunas fechas pueden faltar debido a cierres del Gobierno o anomalías en los informes.

La cifra de personas que viven en zonas bajo alertas meteorológicas por riesgo de incendios forestales se calcula mediante un análisis espacial de los datos del Censo de EE.UU. de 2020 a nivel de sector censal y de los límites de las vigilancias por condiciones favorables para incendios y las alertas de bandera roja emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional de EE.UU.

Los datos sobre calidad del aire provienen de AirNow.gov y corresponden al índice de calidad del aire para partículas finas (PM2,5). Los nombres de las ubicaciones se derivan de los límites geográficos de los condados de Estados Unidos y de las divisiones censales de Canadá.