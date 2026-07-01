Mientras las morgues venezolanas se llenan y el número de muertos aumenta, persisten las dudas sobre la cifra de fallecidos

Por Max Saltman, Isa Soares, Madalena Araujo, Avery Schmitz y Gonzalo Zegarra, CNN

Una semana después de los devastadores terremotos en Venezuela, la cifra oficial de muertos sigue resultando sorprendentemente baja tanto para los venezolanos como para los observadores externos.

Las autoridades venezolanas informaron el miércoles que al menos 2.295 personas fallecieron a causa de los sismos, un aumento de alrededor de 300 víctimas más con respecto a la actualización del día anterior.

Una patóloga forense, que pidió permanecer en el anonimato por temor a represalias, declaró a CNN que cree que la cifra de muertos proporcionada por el Gobierno es una subestimación enorme, que asciende a “menos de un tercio de lo que realmente hay”.

La patóloga explicó que la morgue improvisada donde trabaja en la ciudad portuaria de La Guaira, una zona gravemente afectada por los terremotos, procesa alrededor de 400 cadáveres al día, muchos de ellos irreconocibles o en avanzado estado de descomposición.

Ya no hay espacio en los camiones refrigerados, lo que obliga a colocar las bolsas para cadáveres al sol, donde se descomponen rápidamente.

No es la única que se muestra escéptica. Políticos de la oposición, como María Corina Machado, han acusado al Gobierno de minimizar la magnitud de la destrucción.

Los venezolanos en el extranjero han creado canales informales para denunciar a las personas desaparecidas, ya que el Gobierno aún no ha proporcionado una cifra oficial.

Aún hay muchas personas sin ser vistas bajo los escombros de los rascacielos derrumbados, y es posible que pase algún tiempo antes de que se conozca el número total de víctimas.

CNN se ha puesto en contacto con el Gobierno venezolano para preguntar cómo realiza el recuento y para obtener estimaciones sobre cuántas personas se consideran desaparecidas tras los terremotos.

“Lo de La Guaira es indescriptible”, declaró la patóloga. “Hay muchísimos casos, muchísimas familias. (Los terremotos) afectaron con mayor dureza a las familias de bajos ingresos; son las más perjudicadas”.

Muchas de estas familias traen los cadáveres de sus familiares, a quienes han desenterrado ellos mismos de entre los escombros.

“Ellos mismos traen a sus muertos, porque la protección civil, los bomberos e incluso los servicios de emergencia no dan abasto para rescatar todos esos cadáveres”, afirmó.

Las estimaciones iniciales del Servicio Geológico de Estados Unidos indican que existe una alta probabilidad de que decenas de miles de personas hayan muerto en los terremotos consecutivos de magnitud 7,2 y 7,5.

El Gobierno venezolano, además de sus actualizaciones diarias sobre el número de fallecidos, no ha proporcionado una estimación propia sobre la cifra final de muertos.

“Sin duda, estamos hablando de una cifra superior a la que ya se ha reportado”, manifestó Gianluca Rampolla del Tindaro, coordinador de las Naciones Unidas para Venezuela, en una conferencia de prensa el martes.

Los críticos consideran que la cifra oficial es prueba de que el Gobierno venezolano está intentando subestimar deliberadamente el número de muertos por el terremoto.

La desconfianza en torno a las cifras de fallecidos no carece de precedentes: tras los graves deslizamientos de tierra e inundaciones en La Guaira en 1999, el Gobierno del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez nunca publicó una cifra oficial de muertos.

Machado afirmó el lunes en un video publicado en Instagram desde el exilio que las autoridades están intentando ocultar información sobre la magnitud de la destrucción, acusando al Gobierno de bloquear las comunicaciones.

CNN se ha puesto en contacto con el Gobierno venezolano para obtener comentarios.

El domingo, la organización de derechos humanos Provea afirmó que “las cifras oficiales del terremoto generan más dudas que respuestas”.

“Necesitamos total transparencia en la respuesta a esta tragedia nacional”, añadió la ONG.

Pero David Smilde, sociólogo de la Universidad de Tulane y experto en Venezuela, no está convencido de que el Gobierno falseara o minimizara las cifras a propósito, dado que la magnitud de la tragedia ha generado tanta ayuda.

“Necesitamos más estudios, más investigación y un mayor conocimiento para saber con certeza si el Gobierno está ocultando el número de fallecimientos”, declaró Smilde a CNN. “No estoy del todo seguro de que el Gobierno tenga un gran interés en reducir la cifra de muertos cuando también puede usarla para intentar obtener más ayuda extranjera”.

Smilde también señaló algunas diferencias clave entre la situación actual en La Guaira y la de los deslizamientos de tierra de 1999.

En aquel entonces, las inundaciones fueron tan intensas que algunos cuerpos fueron arrastrados al mar y encontrados incluso en Curazao. Otros “simplemente quedaron cubiertos, sin ser desenterrados. Por lo tanto, no existía una lista definitiva que pudiera confirmarse sobre cuántas personas habían desaparecido”.

“En Venezuela”, advierte Smilde, “se le da muchísima importancia a la politización. Básicamente, todo lo que sucede en Venezuela será utilizado por uno u otro bando para obtener poder local. Esto aplica tanto al Gobierno como a la oposición”.

El sociólogo Rafael Uzcátegui, director del centro de estudios Laboratorio de Paz, afirmó que el Gobierno venezolano está plagado de ineficiencia y amiguismo político, lo que dificulta la difusión de información precisa.

“El gobierno es consciente de que esto podría deslegitimar a Delcy Rodríguez tras la tragedia, suscitando dudas sobre la capacidad del Estado y su gestión de recursos”, declaró Uzcátegui a CNN.

Ante la escasez de información, algunos venezolanos han recurrido a sitios web no oficiales para obtener datos sobre el número de personas desaparecidas.

Una de estas plataformas es “Venezuela Reporta”, una base de datos colaborativa de folletos de personas desaparecidas, que estima que hay decenas de miles en paradero desconocido tras los terremotos.

CNN no ha podido verificar las cifras proporcionadas por la base de datos.

Un empresario venezolano residente en Miami declaró a CNN que creó la base de datos junto con Claude Code pocas horas después del terremoto.

Solicitó a CNN que no revelara su nombre por temor a represalias del Gobierno venezolano, al que acusa de ocultar la cifra real de fallecidos.

“Esto se ha convertido en una guerra de información”, declaró a CNN. El Gobierno no puede proporcionar la cifra real de muertos “porque, al final, demostraría su extrema ineficiencia”.

El Gobierno ha declarado que está evaluando el número de personas en las zonas más afectadas al momento de los terremotos.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, informó el martes que había alrededor de 30.000 personas en las zonas más afectadas del estado de La Guaira, de las cuales aproximadamente 20.000 lograron escapar o fueron rescatadas.

En declaraciones a CNN desde Caracas, la patóloga afirmó que sus colegas están desbordados.

Si bien Venezuela ha recibido una ayuda considerable del extranjero para sus misiones de rescate y recuperación, aún no ha visto a ningún patólogo voluntario que ayude a preparar e identificar los cuerpos.

Según explicó, debido al avanzado estado de descomposición de muchos cuerpos, los dolientes se ven obligados a identificarlos mediante tatuajes, trabajos dentales o la ropa. Las pruebas de ADN son demasiado costosas en Venezuela.

“Están llegando muchísimos niños en estado de descomposición, tan avanzado que ni sus propios familiares podrán reconocerlos”, indicó. Esto la ha afectado profundamente. “No he dormido bien. Es horrible”.

Karelis D’Wuentt viajó en autobús durante todo el día desde San Félix hasta Caracas para identificar a su hermano de 22 años en una funeraria. Le contó a CNN que está agotada.

Su hermano fue rescatado de un edificio derrumbado la primera noche de los terremotos, pero falleció la noche del martes a causa de sus heridas.

“Lo identifiqué porque tiene un tatuaje aquí”, agregó, señalando su cuello. “Tengo otros familiares que también fallecieron”.

En total, D’Wuentt afirma que doce miembros de su familia habían desaparecido, tres de los cuales han sido hallados muertos, incluido su hermano.

Cuando CNN la dejó en la morgue, ella esperaba afuera el cuerpo de su hermano menor. No sabe cómo pagará el funeral.

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