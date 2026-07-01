Mundial 2026: ¿qué partidos se juegan hoy, 1 de julio? Horarios y enfrentamientos
Por Federico Leiva, CNN en Español
Ya conocemos a siete de los 16 clasificados a los octavos de final del Mundial 2026, y este miércoles llegará el turno de otros tres. La acción será enteramente en suelo estadounidense, donde se sabrá al rival de México en octavos y si Estados Unidos puede confirmar el buen nivel de las selecciones anfitrionas.
🏟️ Estadio Atlanta
🏠 Atlanta, Georgia, Estados Unidos
- 12 p.m. de Miami.
- 9 a.m. de Los Ángeles.
- 10 a.m. de Ciudad de México.
- 11 a.m. de Bogotá.
- 1 p.m. de Buenos Aires.
- 6 p.m. de Madrid.
Posibles formaciones
Inglaterra: Jordan Pickford; Djed Spence, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Declan Rice, Elliot Anderson, Jude Bellingham; Bukayo Saka, Harry Kane y Marcus Rashford. DT: Tomas Tuchel.
RD Congo: Lionel Mpasi; Aaron Wan-Bissaka, Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Arthur Masuaku; Nathanael Mbuku, Samuel Moutoussamy, Ngal’ayel Mukau, Brian Cipenga; Cédric Bakambu y Yoane Wissa. DT: Sébastien Desabre.
🏟️ Estadio Seattle
🏠 Seattle, Washington, Estados Unidos
- 4 p.m. de Miami.
- 1 p.m. de Los Ángeles.
- 2 p.m. de Ciudad de México.
- 3 p.m. de Bogotá.
- 5 p.m. de Buenos Aires.
- 10 p.m. de Madrid.
Posibles formaciones
Bélgica: Thibaut Courtois; Timothy Castagne, Brandon Mechele, Nathan Ngoy, Maxim De Cuyper; Youri Tielemans, Amadou Onana, Kevin De Bruyne; Jeremy Doku, Romelu Lukaku y Leandro Trossard. DT: Rudi García.
Senegal: Mory Diaw; Krépin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, Ismail Jakobs; Lamine Camara, Idrissa Gana Gueye, Pape Alassane Gueye; Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye y Sadio Mané. DT: Pape Thiaw.
🏟️ Estadio Bahía de San Francisco
🏠 Santa Clara, California, Estados Unidos
- 8 p.m. de Miami.
- 5 p.m. de Los Ángeles.
- 6 p.m. de Ciudad de México.
- 7 p.m. de Bogotá.
- 9 p.m. de Buenos Aires.
- 2 a.m. (ya jueves) de Madrid.
Posibles formaciones
Estados Unidos: Matt Freese; Aex Freeman, Chris Richards, Tim Ream, Antonee Robinson; Tyler Adams, Malik Tillman; Sergino Dest, Weston McKennie, Christian Pulisic; Folarin Balogun. DT: Mauricio Pochettino.
Bosnia y Herzegovina: Nikola Vasilj; Amar Dedic, Nikola Katic, Tarik Muharemovic, Sead Kolasinac; Amar Memic, Tahirovic, Sunjic, Benjamin Alajbegovic; Ermedin Demirovic, Edin Dzeko. DT: Sergej Barbarez.
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