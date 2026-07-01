Presidente de la Cámara Representantes de EE.UU., Johnson, envía a miembros a casa antes de tiempo ante rebelión republicana

Por Sarah Ferris y Annie Grayer, CNN

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, ha vuelto a perder la batalla contra los conservadores más intransigentes por el control del hemiciclo, y no tiene una salida clara.

Un pequeño grupo de republicanos de línea dura, liderados por la combativa representante Anna Paulina Luna, de Florida, le arrebataron la palabra a Johnson esta semana, negándose a permitirle avanzar en las prioridades de su propio partido hasta que los líderes presenten un plan para aprobar el proyecto de ley de reforma electoral federal del presidente Donald Trump.

Para la tarde del martes, Johnson se vio obligado a adoptar una de las posturas más humillantes posibles para un presidente de la Cámara de Representantes: admitió que no podía recuperar el control de la cámara e instruyó a los miembros a abandonar Washington antes de tiempo.

Es la segunda semana consecutiva en que los líderes republicanos han tenido que desechar sus planes, perdiendo en esta ocasión la agenda de casi toda una semana.

Muchos de los miembros del equipo de Johnson están furiosos por el estancamiento.

La Cámara de Representantes no tiene previsto reanudar sus sesiones hasta mediados de julio, lo que deja solo dos semanas de trabajo programadas antes del receso de agosto.

Esto podría frustrar las aspiraciones del Partido Republicano de aprobar una parte de la agenda de Trump este mes, incluyendo miles de millones de dólares en fondos del Pentágono para la guerra contra Irán, tal como Johnson y su equipo habían planeado.

La disputa entre Johnson y sus miembros más intransigentes se está convirtiendo en un intenso enfrentamiento veraniego que está paralizando la Cámara de Representantes y aumentando las tensiones en un grupo parlamentario republicano ya de por sí dividido.

Muchos republicanos culpan ahora a los intransigentes —la docena que bloqueó la iniciativa de Johnson para debatir el proyecto de ley anual sobre la política del Pentágono— de haber frustrado lo que podría ser su último gran esfuerzo legislativo antes de las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

Mientras la moción de Johnson se hundía, el presidente de la Cámara se acercó a dos de los legisladores que votaban en su contra con una severa advertencia.

Según tres fuentes familiarizadas con las declaraciones, Johnson les dijo a Luna y al representante Tim Burchett que estaban equivocados, que no lo entendían y que sus votos les acarrearían una situación embarazosa.

Los dos legisladores republicanos no cambiaron su voto.

Varias fuentes republicanas declararon a CNN que no está claro cómo resolver el prolongado enfrentamiento con Luna, de quien creen que ha estado disfrutando de la atención mediática.

Incluso Johnson, el presidente conocido por su carácter apacible, se mostró visiblemente frustrado por el hecho de que sus propios miembros estuvieran descarrilando la agenda del Partido Republicano en el pleno.

“Tenemos el margen más estrecho en la historia de Estados Unidos. Se acercan las elecciones. La gente se deja llevar por las emociones y, a veces, toma decisiones irracionales”, dijo Johnson, refiriéndose a los miembros más intransigentes.

Horas antes, había calificado las payasadas de Luna como un “autogol” para su partido.

“Creo que hemos desperdiciado una oportunidad de hacer algo grandioso para el 4 de julio”, declaró el representante Troy Nehls, refiriéndose a la aprobación del proyecto de ley de defensa anual.

“El pueblo estadounidense nos dio a Donald Trump y un Congreso unificado, ¿verdad?», sostuvo. “Tenemos ambas cámaras y… estamos desperdiciando un tiempo precioso. No vamos a poder recuperarlo”.

Pero Luna no se deja intimidar por las críticas.

“El hecho de que me señalen porque conozco el procedimiento… no soy tonta. Voy a luchar en nombre del pueblo estadounidense”, declaró Luna, prometiendo que retiraría su protesta en el pleno si los líderes republicanos accedían a incluir la medida de Trump sobre identificación de votantes y prueba de ciudadanía en el proyecto de ley de defensa. “Dicen que no lo harán, así que ahora que vieron lo que pasó en el pleno…”

Johnson había insistido previamente en que la Cámara permanecería en sesión durante el día y medio siguiente para desbloquear el hemiciclo.

Pero algunos diputados amenazaban con marcharse. En consecuencia, pocas horas después, Johnson se vio obligado a cancelar las votaciones del resto de la semana.

El problema para los líderes republicanos es que el Congreso, en su composición actual, no puede aprobar el proyecto de ley de reforma electoral en la forma que Trump desea, ya que carece de los votos necesarios incluso con mayorías republicanas en ambas cámaras.

Luna y otros han exigido que los líderes republicanos del Senado tomen medidas extremas, como cambiar el reglamento de la cámara, para imponer la prioridad de Trump.

Los líderes republicanos del Senado han replicado que tampoco cuentan con los votos necesarios para cambiar el reglamento.

Trump ha animado públicamente a los disidentes republicanos a dar marcha atrás, sin mencionar específicamente a Luna.

Pero esos intransigentes también saben que el presidente sigue obsesionado con el proyecto de ley electoral y no creen que sea sincero cuando les pide que cedan.

El representante republicano Thomas Massie, un crítico frecuente de Johnson que recientemente perdió las primarias ante un rival respaldado por Trump, señaló que meses de creciente frustración están saliendo a la luz, en parte, porque algunos republicanos ya no tienen nada que perder.

“Creo que la gente ya superó las primarias y está inquieta”, comentó Massie, uno de los miembros que truncó la votación de procedimiento de Johnson. “Hay personas que normalmente no votarían en contra de la regla y lo están haciendo”.

Esta noticia se ha actualizado con información adicional.

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Con información de Manu Raju, Morgan Rimmer y Ellis Kim, de CNN.