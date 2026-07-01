Quejas por la multitud y fallas en la feria: problemas de celebración del 250 aniversario de EE.UU. vinculadas a Trump

Por Por Adam Cancryn, Kristen Holmes y Piper Hudspeth Blackburn, CNN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha presentado su mitin del 4 de julio en el National Mall como la culminación de la “fiesta de cumpleaños más inolvidable que jamás haya visto un país”. Pero dentro de la Casa Blanca crece la preocupación sobre cuánta gente acudirá realmente a celebrar.

La escasa asistencia al discurso de Trump en el National Mall la semana pasada —un hecho que ha enfurecido al presidente tras bambalinas— ha generado temores de una participación igualmente decepcionante cuando encabece la celebración del Día de la Independencia, según informaron a CNN fuentes familiarizadas con el asunto. Trump ha promocionado el evento como uno de los momentos más trascendentales de su presidencia.

El discurso de alto perfil llega tras varios días de escasa afluencia de público y contratiempos en la “Gran Feria Estatal Americana”, que se ha apoderado del emblemático tramo de dos millas del centro de Washington. Y con medidas de seguridad reforzadas, temperaturas superiores a los 38 grados Celsius y un programa que se extenderá hasta bien entrada la noche del sábado, los funcionarios de la Casa Blanca ya se preparan para una asistencia decepcionante.

“No entiendo por qué estamos haciendo esto tan tarde”, expresó con vehemencia un funcionario de la Casa Blanca, señalando que aún se estaban realizando esfuerzos para corregir el cronograma. “Realmente no estoy seguro de quién pensó que esto era una buena idea”.

Según dos fuentes familiarizadas con el asunto, Trump se enfureció por la escasa asistencia a su discurso de campaña la semana pasada. Dicho discurso se preparó de forma improvisada después de que los artistas musicales previstos cancelaran su actuación en masa debido a la estrecha relación de la feria estatal con el controvertido presidente.

Trump anunció que él sería la figura principal del evento y habló durante aproximadamente 30 minutos, la mayor parte de los cuales los dedicó a relatar sus logros y a alardear del resurgimiento de Estados Unidos bajo su administración. Aunque inicialmente no era consciente del tamaño de la multitud, más tarde vio una fotografía aérea que mostraba hectáreas de campos escasamente poblados más allá del público que se había aglomerado alrededor del escenario.

Según las fuentes, la imagen lo enfureció, y varios funcionarios de la Casa Blanca que la habían publicado borraron sus mensajes. Esta revelación provocó que Trump, a la defensiva, arremetiera en las redes sociales, afirmando que la multitud estaba “a rebosar”.

Este episodio ha aumentado aún más la importancia del discurso de Trump en el Día de la Independencia, que representa tan solo el último elemento de la celebración del 250 aniversario de Estados Unidos que él ha intentado convertir, en la práctica, en una extensión de su absorbente presidencia.

Esto también ha provocado una oleada de acusaciones internas, y algunos en el círculo de Trump se preguntan por qué no se hizo más para garantizar una mayor asistencia a eventos que consideran una prueba del control del presidente sobre el país y su cultura.

“El error aquí fue no atraer público”, dijo una persona cercana a la Casa Blanca refiriéndose a la escasa afluencia de gente en la feria. “Fue una mentalidad de ‘si lo construyes, vendrán’ que fracasó”.

Según una fuente, para el discurso de Trump del 4 de julio, la sección ubicada justo frente al escenario requerirá entrada para garantizar su ocupación. Sin embargo, las entradas son gratuitas, y otro funcionario familiarizado con el evento señaló que es probable que un gran número de personas se registren para asegurar un lugar, pero finalmente no asistan.

“El presidente Trump se está asegurando de que Estados Unidos tenga el espectacular 250 aniversario que se merece, y Freedom 250 llevará a cabo la visión histórica del presidente”, dijo el portavoz de la Casa Blanca, Davis Ingle, en un comunicado, calificando la feria y otros eventos como un esfuerzo por “resaltar la renovación del patriotismo y el orgullo nacional bajo el liderazgo de este presidente”.

Antes de su discurso del sábado, Trump tiene previsto asistir el miércoles a la inauguración de la Biblioteca Presidencial Theodore Roosevelt en Dakota del Norte, que también marcará el vuelo inaugural de su nuevo Air Force One. Posteriormente, el viernes viajará a Dakota del Sur para presenciar un espectáculo de fuegos artificiales en el Monte Rushmore.

Esta secuencia de eventos es algo en lo que Trump se ha obsesionado incluso antes de ganar las elecciones en 2024. Los asesores de Trump discutieron su posible discurso del 4 de julio durante la campaña, imaginando en ese momento que lo pronunciaría en Filadelfia, donde se firmó la Declaración de Independencia, según una persona familiarizada con las deliberaciones.

También presentó públicamente su idea para una feria estatal ya en 2023, prometiendo lujosos pabellones de cada estado que evocaban las exposiciones universales de hace más de un siglo. Desde entonces, Trump se ha mostrado repetidamente maravillado de poder presidir el quincuagésimo centenario, así como la Copa Mundial de Fútbol masculina.

“Se trata de construir un legado. Quiere dejar su huella, quiere dejar su marca”, dijo Timothy Naftali, historiador presidencial e investigador principal de la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos de la Universidad de Columbia. “No es un hombre complicado”.

Pero la realidad no ha estado a la altura de las expectativas, obstaculizada por la polarizadora participación de Trump, que dividió los esfuerzos de organización para el 250 aniversario y complicó la planificación que duró años, y más recientemente, por desafíos logísticos y climáticos más comunes.

En la feria estatal, la calidad de los stands de cada estado ha variado, con algunos menos decorados que otros. Hay pabellones como los de Arizona y Texas, con elaboradas exhibiciones como un recorrido inmersivo por el desierto, una réplica del Álamo, una nave espacial y un bar de música country, que han atraído largas filas. Pero también hay stands que representan a estados que decidieron no enviar delegaciones, alegando limitaciones financieras, los cuales permanecen prácticamente vacíos y con escasa decoración.

La asistencia ha sido escasa y se han producido algunos incidentes desagradables. Durante el fin de semana, se retiró una imagen de la bandera confederada que había aparecido en el pabellón de Carolina del Norte, diseñado por empresarios estatales después de que Carolina del Norte declinara participar por falta de financiación. El gobernador demócrata Josh Stein emitió un comunicado condenando el acto y exigiendo su retirada.

Y en el primer día completo de la feria, un hombre fue arrestado y acusado después de que testigos lo vieran con las manos dentro de los pantalones, vapeando y filmando a las artistas femeninas en una actuación acrobática, según documentos judiciales.

El clima de Washington también afectó la afluencia de público, y la feria se vio obligada a cerrar en varias ocasiones durante el fin de semana debido a las fuertes tormentas. El concierto del viernes por la noche de Vanilla Ice, uno de los dos artistas que no se retiraron de la programación original del mes pasado, también se canceló por el mal tiempo. No se reprogramará, según una fuente cercana a la organización.

Entre las atracciones más populares se encontraban una noria de 33 metros y un espectáculo diario de rodeo. Los asistentes a la feria con los que habló CNN el sábado se mostraron satisfechos con su experiencia.

“Dejando a un lado la política, esto es algo estupendo para Estados Unidos y creo que todos deberíamos disfrutarlo. Y creo que es un evento excepcional”, dijo Fletcher Metz, residente de Virginia originario de Ohio, quien elogió a Trump por organizarlo.

Sin embargo, las estrictas medidas de seguridad parecen haber limitado el atractivo general, impidiendo que los asistentes introduzcan comida o botellas de agua en una zona con poca sombra y pocos lugares designados para sentarse.

En cambio, han tenido que recurrir a las carpas de comida que también sirven como refugios para refrescarse, ofreciendo una variedad de platos básicos como perritos calientes, hamburguesas con queso y pizza. Una botella de agua cuesta US$ 5, aunque también se venden las bebidas energéticas Phorm de Dana White, presidente de la UFC y estrecho aliado de Trump.

Una portavoz de Freedom 250, la organización que convoca la feria estatal, declaró que hasta el momento han asistido más de 150.000 personas.

“Quienes apostaban por una celebración vacía se equivocaron, y Freedom 250 no está interesado en discutir con los escépticos pesimistas; estamos ocupados celebrando con los estadounidenses que acuden a Washington desde todos los rincones de las mejores naciones del mundo”, dijo la portavoz, Julia Friedland.

Sin embargo, esos desafíos podrían presagiar problemas similares para la celebración del 4 de julio encabezada por Trump, que incluirá un espectáculo aéreo por la tarde y un largo final de fuegos artificiales tan grande que los organizadores esperan que establezca un nuevo récord mundial Guinness.

A diferencia de años anteriores, no se permitirá la entrada de neveras portátiles al centro comercial, donde se pronostican temperaturas máximas de 38 grados Celsius debido a una intensa ola de calor que azotará la costa este. Además, para cuando comience el gran espectáculo de fuegos artificiales, podría ser casi medianoche. En lo que podría ser un reconocimiento tácito de estos obstáculos, Trump enfatizó la semana pasada una razón diferente para que la gente asistiera: él mismo.

“Su presidente favorito va a hablar”, dijo Trump. “Así que, por favor, vengan, porque si quedan dos asientos vacíos, ¿saben lo que va a pasar? Las noticias falsas van a decir: ‘No llenó el estadio’”.

Con información de Gabe Cohen y Nicky Robertson, de CNN

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