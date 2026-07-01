Si el Palacio de Buckingham es una visita obligada para los turistas, ¿por qué la familia real no vive allí?

Por Sam Peters, CNN

Cuando la familia real británica despliega toda la pompa y el boato para conmemorar momentos de importancia nacional, el Palacio de Buckingham suele ofrecer el telón de fondo perfecto.

Pero también ha sido la residencia oficial en Londres del soberano desde 1837. La reina Victoria fue la primera monarca en vivir en el Palacio de Buckingham, ya que se mudó cuando ascendió al trono hace casi 200 años.

A pesar de pasar un tiempo considerable en sus residencias de campo, desde el Castillo de Windsor a las afueras de Londres, hasta Balmoral en Escocia, todos los monarcas posteriores han mantenido el Palacio de Buckingham como su residencia principal. Hasta ahora.

Se reveló la semana pasada que el rey Carlos III está rompiendo con esta tradición, ya que él y su esposa, la reina Camila, no se mudarán al palacio cuando el programa de renovación de 10 años, con un costo de 369 millones de libras (US$ 488 millones), previsto para el próximo año.

En su lugar, Carlos permanecerá en la cercana Clarence House, donde vive desde 2003, y el Palacio de Buckingham seguirá sirviendo como sede de la monarquía.

“(El Palacio de Buckingham) será un centro de intensa actividad real en todos los demás aspectos”, dijo a CNN un portavoz del palacio.

“Su Majestad conserva un enorme cariño por el Palacio de Buckingham y un profundo respeto por su papel en la vida real y pública”.

Aún no está claro si la decisión de Carlos de permanecer en Clarence House disminuirá el interés de los visitantes que se agolpan a diario fuera de las rejas del palacio coronadas de dorado, con la esperanza de vislumbrar la vida real.

Un visitante dijo a la agencia Reuters que le interesaba conocer el edificio y añadió: “Que el rey viva allí o no no cambia nada para nosotros”. Otro turista, con una opinión diferente, dijo que un palacio sin miembros de la familia real “pierde su magia”.

James Chalmers, el tesorero del rey y guardián de la Bolsa Privada, dijo a los medios del Reino Unido que el palacio seguirá siendo el principal lugar para funciones ceremoniales y oficiales, incluida la recepción de dignatarios extranjeros.

“Es y seguirá siendo la sede central de la monarquía, la joya de la corona de nuestros edificios nacionales, con el estandarte del soberano ondeando orgullosamente desde el tejado siempre que Su Majestad esté en Londres”, dijo a los periodistas. Carlos mantendrá allí habitaciones privadas que podrían usarse como residencia.

Buckingham House fue comprada por Jorge III en 1761 para que allí vivieran la reina Carlota y sus hijos. Cuando Jorge IV ascendió al trono, encargó al arquitecto John Nash que ampliara la casa hasta convertirla en un palacio, pero Jorge murió antes de que se completaran las obras.

Aunque el palacio había costado 496.169 libras (alrededor de 33,6 millones de libras, o US$ 44,4 millones, hoy), Guillermo IV optó por permanecer en Clarence House, incluso ofreciendo el Palacio de Buckingham como sustituto de las Casas del Parlamento después de que se quemaran en 1834. El Parlamento rechazó la oferta.

En 1845, la reina Victoria supervisó la última ampliación del palacio, añadiendo el Ala Este, que da hacia The Mall. El edificio tiene ahora 775 habitaciones, incluidos 78 baños.

Las más recientes obras de conservación comenzaron en abril de 2017. Se trata de un proyecto “mucho más que una renovación estética”, explicó en un correo electrónico a CNN Natasha Brown, experta en rehabilitación de edificios históricos y directora de Giles Quarme Architects, quien no participa en el proyecto.

Las obras eran urgentes. Según medios británicos, la princesa Ana, hermana del rey Carlos III, estuvo a punto de ser golpeada por un fragmento de mampostería que cayó en 2007, y el personal con frecuencia tenía que colocar cubos para recoger las filtraciones.

“Incluye la sustitución completa de los envejecidos servicios eléctricos, de fontanería y mecánicos, amplias obras de protección contra incendios y la cuidadosa retirada de asbesto”, dijo Brown.

Se descubrió asbesto en el sótano durante la restauración y retirarlo costó 10,1 millones de libras (US$ 13,4 millones).

Aunque Carlos es el primer monarca en 189 años que no utilizará el palacio como residencia oficial, está lejos de ser el primero en prescindir del edificio como hogar.

Aunque la reina Victoria lo había convertido en el hogar de la familia real y en el centro de los asuntos oficiales durante dos décadas, se retiró de la vida pública tras la muerte de su esposo, el príncipe Alberto, en 1861 y pasó la mayor parte de su tiempo en el castillo de Windsor.

Victoria aparecía en tan pocas ocasiones en el Palacio de Buckingham que, según The Telegraph, en 1864 se dejó una nota en la verja de la residencia que decía: “Estas imponentes instalaciones se alquilan o se venden debido a la disminución de la actividad de su último ocupante”.

Durante la pandemia de covid-19, la reina Isabel II se trasladó a Windsor por las obras en el edificio, aunque “a la difunta reina nunca le gustó mucho vivir en el Palacio de Buckingham”, tal como dijo en una entrevista a CNN Robert Hardman, un experto en la realeza que ha escrito biografías del rey Carlos y de la reina Isabel.

“Estaba muy triste cuando se mudó allí en 1936, siendo una niña (cuando su padre, Jorge VI, se convirtió en rey), y estaba aún más triste al mudarse allí tras la muerte de su padre”, dijo Hardman.

Isabel esperaba había quedarse en Clarence House, donde vivía con su esposo e hijos, pero supuestamente Winston Churchill, primer ministro en ese momento, le dijo que el monarca tenía que “mudarse encima de la tienda”, dijo Hardman.

El problema, dijo el experto, es que el palacio “nunca fue realmente diseñado como un hogar”.

“Si entras por la puerta de Clarence House, sientes que estás entrando en un hogar. Es un hogar, aunque sea grande. Si entras por la puerta del Palacio de Buckingham, sientes que estás entrando en la oficina de un jefe de Estado”, dijo.

Jorge V prefería su finca campestre de Sandringham, en Norfolk, y según se informa la describió como: “Querido viejo Sandringham, el lugar que amo más que cualquier otro en el mundo”.

Aunque el público en general suele visitar el Palacio de Buckingham únicamente durante el verano, cuando tradicionalmente el monarca se encuentra en Escocia, dentro del palacio “la atención recae completamente sobre ti”, dijo Hardman.

Si bien el palacio ha sido la residencia oficial del monarca desde el reinado de la reina Victoria, desde entonces ha experimentado una extensa remodelación.

El ala este se añadió en 1847, cerrando el patio abierto diseñado por Nash. Luego se remodeló la fachada principal en 1913, cuando el Arco de Mármol fue trasladado a Hyde Park, y se añadió frente a la residencia real el conocido Monumento a la Reina Victoria, dejando la versión “más austera e institucional” que se conoce hoy, según Brown.

Esta última ronda de obras se ha financiado mediante un aumento temporal de la Subvención Soberana, la suma anual otorgada por el Gobierno británico para financiar las funciones oficiales de la familia real.

Proviene de un porcentaje del dinero generado por las tierras y propiedades del Crown Estate. Para 2027-2028, cuando está previsto que concluya la renovación del palacio, la financiación bajará de 137,9 millones de libras a 99,9 millones de libras. Sin embargo, esa cifra sigue siendo superior a los 40,1 millones de libras recibidos en 2015-2016.

Los críticos han cuestionado tanto el elevado coste de las obras de renovación en el emblemático edificio como la decisión de Carlos de no mudarse una vez que se completen.

“El contribuyente acaba de financiar una gran renovación del Palacio de Buckingham, solo para que Carlos decida unilateralmente que no lo usará”, dijo a CNN Graham Smith, director ejecutivo de Republic, un grupo antimonárquico del Reino Unido.

“Pero tampoco lo cederá para que otros lo usen. Está a medias dentro y a medias fuera, impidiendo que se convierta en un museo y galería de arte de clase mundial”, añadió Smith.

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Con información de Max Foster, de CNN.