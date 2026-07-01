Trump quiere deshacer el T-MEC, pero romper el acuerdo le saldría caro

Por Elisabeth Buchwald, CNN

Hace seis años, el presidente Donald Trump celebró su Tratado entre México, EE.UU. y Canadá, o T-MEC, como el “acuerdo comercial más justo, más equilibrado y más beneficioso que hayamos firmado jamás”.

Ahora, mientras el pacto se somete a revisión, Trump dice que está listo para abandonarlo.

“No estoy buscando renovarlo”, dijo Trump el mes pasado. “No necesitamos nada de lo que tiene Canadá. No necesitamos nada de lo que tiene México, pero ellos necesitan todo lo que tenemos nosotros. Tienen que tratarnos mejor”.

Eso no es exactamente cierto, pero incluso si lo fuera, Trump no puede simplemente desechar el acuerdo.

El T-MEC, que reemplazó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, facilita aproximadamente US$ 2 billones en comercio anual entre los tres países vecinos. Las cadenas de suministro —en particular en la industria automotriz— dependen de las disposiciones de libre de aranceles del acuerdo, con piezas que cruzan las fronteras de Estados Unidos, México y Canadá múltiples veces antes de que un vehículo terminado salga de la línea de ensamblaje.

Los tres países están obligados a revisar el acuerdo cada seis años y decidir si lo renuevan o realizan modificaciones.

Tras llevar a cabo una reunión virtual con líderes comerciales de México y Canadá el miércoles, el Gobierno de Trump no logró llegar a un acuerdo, dijo el Representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, en un comunicado. Pero esto no significa que el T-MEC vaya a desaparecer. En cambio, se mantendrá el statu quo y los países tendrán que volver a reunirse anualmente durante los próximos 10 años para negociar.

Altos funcionarios del Gobierno señalaron disposición a continuar las conversaciones comerciales de manera bilateral para resolver asuntos específicos, como reducir el déficit comercial que Estados Unidos mantiene con México y Canadá. Los déficits comerciales ocurren cuando un país importa más de otro país de lo que exporta.

Si bien las negociaciones prolongadas no afectarán significativamente a los consumidores, inyectarían una nueva dosis de incertidumbre para las empresas y alterarían sus planes a largo plazo, dijo Scott Lincicome, vicepresidente del Instituto Cato, de orientación libertaria.

Retirarse del acuerdo por completo también es una opción. Pero es complicado. Lo más pronto que podría ocurrir es dentro de seis meses, según los términos del acuerdo.

Y también está la cuestión de si Trump tendría la autoridad para hacerlo sin la aprobación del Congreso. En un informe del T-MEC de 2020, la Comisión de Finanzas del Senado dijo que “Estados Unidos no puede retirarse de un acuerdo comercial aprobado por el Congreso sin el consentimiento del Congreso”. Tal medida casi con seguridad enfrentaría impugnaciones legales y prolongaría el proceso aún más, dijo Lincincome.

Pero altos funcionarios del Gobierno dijeron el miércoles que el grado en que necesitan luz verde del Congreso “depende de la naturaleza de los resultados de estas negociaciones”.

Por ejemplo, si un país se comprometiera a reducir las barreras comerciales como parte de un acuerdo, no se necesitaría la aprobación del Congreso, argumentaron. “Solo tenemos que tener algo aprobado por el Congreso si estamos cambiando una ley de Estados Unidos”.

Más allá de la legalidad, economistas y expertos en comercio en su mayoría no esperan una retirada, dado lo que está en juego para Estados Unidos.

Además de tensar las relaciones de Estados Unidos con dos de los principales socios comerciales de Estados Unidos, “veríamos caos, sacudidas en el mercado bursátil”, dijo Lincicome, probablemente acompañado de precios más altos y escasez a medida que las cadenas de suministro se ajusten a aranceles más altos.

Es menos probable que el Gobierno de Trump intente la opción nuclear en este momento, dijo Michael Pearce, economista jefe para Estados Unidos en Oxford Economics, en una nota reciente. La favorabilidad de Trump ya está bajo presión como resultado del aumento en los precios de la gasolina y las elecciones de medio término están a la vuelta de la esquina.

“Solo hay una pequeña probabilidad de que el Gobierno de Trump active la cláusula de salida de seis meses y se retire del T-MEC por completo, dadas las costos prohibitivamente grandes que esto impondría a la inversión y al comercio de Estados Unidos, particularmente en estados clave indecisos del Medio Oeste”.

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