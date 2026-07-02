¿Chile sin BTS?: autoridades locales no autorizan uso del Estadio Nacional para sus shows en octubre

Por Cristopher Ulloa, CNN en Español

Una mala noticia para ARMY en Chile. Este jueves, el Instituto Nacional del Deporte (IND), dependiente del ministerio del Deporte, anunció que no autoriza el uso del Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos —el recinto con mayor capacidad del país— como sede para los tres conciertos que la banda surcoreana BTS tiene agendados para octubre.

A través de un comunicado, la institución señaló que tomó la decisión tras una ardua evaluación técnica y operacional. “Si bien la cancha mantiene las condiciones necesarias para el desarrollo del fútbol profesional y de competencias internacionales, actualmente presenta una menor capacidad de recuperación frente a intervenciones extraordinarias de gran escala, especialmente aquellas que requieren cobertura prolongada de la superficie y cargas concentradas sobre el sector central del campo”.

Hasta ahora, el Estadio Nacional —con capacidad para 46 mil personas aproximadamente— figuraba como recinto confirmado por la productora DG Medios para los shows de la banda los días 14, 16 y 17 de octubre en Santiago, por lo que el anuncio del IND tomó por sorpresa a los fans.

“La decisión nos parece totalmente inaceptable e irresponsable con la situación en la que estaban los conciertos de BTS en Chile, con todas sus entradas agotadas. Esperamos que la resuelvan con la seriedad y responsabilidad que se amerita, garantizando la realización de los conciertos en su plano original, es decir, con el escenario 360 y con todo el equipamiento necesario para que el público pueda disfrutar del evento”, afirmó a CNN Carolina Aballay, presidenta del fan club oficial de BTS en el país austral.

Desde el IND recalcan que existe la necesidad de “resguardar compromisos deportivos e institucionales previamente asumidos por el recinto, entre ellos un partido oficial de la selección chilena masculina, encuentros del fútbol profesional, la realización de la Teletón 2026 y diversas actividades deportivas de alto rendimiento”, advirtiendo que “la eventual afectación de los tiempos de recuperación del campo de juego podría comprometer el cumplimiento de estos eventos, así como la homologación internacional exigida para algunos de ellos”.

Como alternativa, las autoridades pusieron a disposición de la producción el sector de la explanada sur del parque donde se encuentra el coliseo, lo que permitiría desarrollar el evento sin afectar las canchas de pasto al interior del estadio. Sin embargo, la alternativa no convence a los fans, quienes ya tienen sus boletos comprados, la mayoría numerados.

CNN contactó a la productora DG Medios y está a la espera de una declaración.

Por su parte, el IND agregó que esta decisión no representa “un rechazo a la realización de espectáculos masivos” y afirman estar dispuestos a buscar y “evaluar alternativas de emplazamiento que permitan desarrollar el espectáculo sin afectar la integridad del Coliseo Central ni los compromisos deportivos previamente adquiridos”.

“El Instituto Nacional de Deportes continuará trabajando para compatibilizar el desarrollo de grandes eventos culturales con la protección del patrimonio deportivo nacional y el cumplimiento de las obligaciones deportivas e internacionales asumidas por el Estado de Chile”, concluye el comunicado.

The-CNN-Wire

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