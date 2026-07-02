Dos personas fueron detenidas por escalar hasta la cima del Empire State Building. ¿Por qué lo hicieron?

Por Ray Sánchez y Mark Morales, CNN

Dos personas evadieron la seguridad y subieron a la punta del mástil del Empire State Building, donde desplegaron una pancarta a unos 442 mts sobre la sofocante ciudad y parecieron hacer una propuesta matrimonio antes de que su hazaña terminara en su custodia policial.

La extraordinaria violación de seguridad en uno de los hitos más emblemáticos de la ciudad de Nueva York se registró alrededor del mediodía durante un verano vertiginoso en la ciudad.

Ocurre semanas después de que el primer campeonato de los Knicks en 53 años llevara a celebraciones ruidosas, a veces destructivas, y a una presencia policial intensificada en medio de los partidos de la Copa Mundial y la próxima celebración de la boda de la estrella pop Taylor Swift y Travis Kelce de los Kansas City Chiefs, en el Madison Square Garden.

Los individuos enmascarados, identificados por un agente de la ley como Angela Nikolau e Ivan Kuznetsov, fueron detenidos sin incidentes. Enfrentan múltiples cargos relacionados con el incidente y la investigación sigue en curso, dijo el agente.

El dúo entró en el edificio en calidad de visitante el día anterior a la acción y se escondió en su interior tras el cierre, según una fuente policial

Imágenes de cámaras de seguridad del edificio mostraron a la pareja escondida en el complejo del observatorio, según la fuente. Un video también captó a Nikolau saliendo por una trampilla en el suelo durante la madrugada del miércoles y apareciendo en el complejo del observatorio, cerca de la parte superior del edificio.

A continuación, la pareja sorteó una puerta asegurada con candados de cable y cortó dos candados en el piso 104, indicó la fuente.

La primera llamada al 911 se recibió poco después del mediodía, señaló la fuente.

Los investigadores creen que el objetivo era monetizar las diversas cuentas de redes sociales de los escaladores y generar publicidad e interés en torno a otro documental, según la fuente.

Dos agentes de la Unidad de Servicios de Emergencia subieron cuatro escaleras para llegar hasta la pareja, los escoltaron de vuelta abajo sin incidentes y los pusieron bajo custodia. Ambos individuos seguían siendo procesados ​​en una comisaría local el miércoles.

“Quédate donde estás”, dice un agente en un impactante video de cámara corporal grabado a gran altura sobre la ciudad.

“¿Cómo estás? No puedes estar aquí arriba”, agrega el agente.

“Estoy bien”, respondió la mujer. Su rostro fue difuminado por la policía en el video.

El exsubdirector del FBI Andrew McCabe declaró a CNN que esa peligrosa maniobra puso a las autoridades municipales y policiales, así como a los propietarios del edificio, en una “situación complicada”.

“Van a tener que hacer todo lo posible para asegurarse de que estas personas sean procesadas por los cargos apropiados porque no pueden arriesgarse a que otros vean esto y decidan intentarlo también”, dijo McCabe.

La pareja, que reside en Nueva Jersey, fue acusada de robo —que según la ley estatal significa entrar o permanecer en un edificio con la intención de cometer un delito— así como de poner en peligro imprudentemente, daño criminal, manipulación criminal, allanamiento de morada criminal y otros cargos, según la Oficina del Comisionado Adjunto de Información Pública.

Nikolau publicó fotos y videos de la hazaña en Instagram, incluyendo una imagen de su anillo de compromiso con la ciudad de fondo.

Su cuenta presenta decenas de publicaciones donde se ve a Nikolau y a su compañero Ivan Beerkus posando en la cima de diversos edificios y rascacielos.

Una publicación fijada en la parte superior de su página promociona “Skywalkers: A Love Story”, un documental de Netflix que se estrenó en 2024.

La descripción de Netflix del documental describe a la pareja como “influencers temerarios” que “arriesgan su romance, su libertad y sus vidas para escalar un megarascacielos”.

Netflix declinó hacer comentarios este miércoles.

Según muestran los videos y las imágenes del lugar, la pareja desplegó una pancarta que decía: “Cuando el poder del amor venza al amor por el poder, el mundo conocerá la paz”.

“Lo último que desean los responsables del Empire State Building es convertir este lugar en un objetivo para ese tipo de actividades, porque, en última instancia, acabará en una tragedia. El peligro, la imprudencia, es evidente y no se puede exagerar”, añadió.

Grabaciones del control de tráfico aéreo capturaron un momento entre un piloto de helicóptero del NYPD y un controlador de tráfico aéreo de LaGuardia durante la hazaña.

“¿Qué está pasando allí?”, pregunta el controlador de tráfico aéreo, según ATC.com.

“Dos genios subieron a la cima del Empire State Building en la punta del mástil”, responde el agente.

“Oh, eso es increíble”. “Tenían una bandera que agitaban cuando estaban en la cima”, dice el agente. “Y él simplemente le propuso matrimonio”.

No quedó claro cómo la pareja logró llegar a la cima de este emblemático lugar de 443 metros (1.454 pies) de altura.

Elisa Morales, durante su hora de almuerzo en Midtown Manhattan, observó junto a otras personas en las calles cercanas cómo se desarrollaba la acrobacia.

“Si se trata de una propuesta de matrimonio, no creo que sea la que yo querría, pero los felicito por usar algo personal para intentar generar un impacto más global”, declaró a CNN. “Los Knicks acaban de ganar el campeonato, así que hubo mucha locura. Creo que ahora mismo en Nueva York, hay que ir a los extremos para intentar superar lo que está sucediendo”.

La antena en la cima del Empire State Building transmite señales de radio y televisión para prácticamente todas las estaciones locales de radio y televisión de Nueva York.

Los escaladores que ingresan ilegalmente han sido atraídos desde hace tiempo a los famosos rascacielos de Nueva York, a pesar de la seguridad.

Un osado francés conocido como “Spiderman, Alain Robert, escaló la Torre Willis, entonces llamada Sears Tower en Chicago, el Empire State Building en Nueva York y la Torre Eiffel en París. En 1974, Philippe Petit fue arrestado después de una caminata en la cuerda floja que dio mucho que hablar entre las torres del World Trade Center en Nueva York.

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Con información de Brian Stelter, Jason Carroll, Jeff Winter, Sneha Dhandapani, David Williams, Graham Hurley y Jessica Prater , de CNN.