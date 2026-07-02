El Vaticano excomulga a grupo católico ultratradicionalista que desafió las advertencias del papa León XIV

Por Cristóbal Lamb

El Vaticano anunció el jueves que los sacerdotes y miembros de un grupo católico disidente que ordenó a cuatro nuevos obispos desafiando los deseos del papa León XIV están en cisma y excomulgados.

La Sociedad de San Pío X, un grupo ultratradicionalista, siguió adelante con las ordenaciones el miércoles sin la aprobación papal y a pesar de los llamamientos de León XIV para que se revirtiera la decisión.

En respuesta, la Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano publicó el jueves un decreto en el que declara excomulgados a los cuatro obispos, junto con los dos obispos que participaron en la ceremonia de ordenación. La excomunión implica su exclusión de los sacramentos de la Iglesia.

En una nota explicativa, añadió que los sacerdotes pertenecientes a la sociedad y los miembros laicos que “se adhieren formalmente” al grupo también están en cisma y excomulgados.

El decreto advierte a todos los “clérigos y fieles laicos” que no se adhieran formalmente a la sociedad, ya que incurrirán automáticamente en la pena de excomunión.

En un último llamamiento al grupo realizado el lunes, León XIV había advertido que las ordenaciones constituirían un acto “cismático” y un “pecado de extrema gravedad”.

El cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, expresó el miércoles su “profundo pesar” por las ordenaciones, señalando que estas “rompen la unidad de la Iglesia y conllevan sanciones muy concretas: fundamentalmente, la excomunión”.

El papa no ha hecho declaraciones públicas desde que se llevaron a cabo las ordenaciones.

La sociedad, conocida como la FSSPX, fue fundada en 1970 en Suiza por el arzobispo Marcel Lefebvre, un prelado francés, pero cinco años más tarde fue suprimida oficialmente por el obispo de Friburgo. En 1988, el grupo ordenó a cuatro obispos sin la aprobación papal, lo que condujo a su excomunión.

La medida más reciente del Vaticano va más allá de las sanciones de 1988, que se limitaban a los obispos. Y aunque el papa Francisco había permitido a la sociedad administrar los sacramentos del matrimonio y la confesión, la última disposición vaticana establece que cualquier matrimonio o confesión oficiada por el grupo se considerará “inválida”.

No obstante, la nota señala que “la Iglesia, como madre solícita, acogerá con sincero afecto y atención activa a todos aquellos que deseen regresar a la plena comunión”.

En el origen de la ruptura con la Iglesia oficial se encontraba la oposición de Lefebvre y sus seguidores a las reformas eclesiásticas introducidas en la década de 1960 por el Concilio Vaticano II.

Los “lefebvrianos” no aceptan lo que el Concilio enseñó sobre la libertad religiosa, el ecumenismo (la doctrina relativa a otras confesiones cristianas y religiones) y las reformas del culto católico, como la celebración de la misa en idiomas distintos al latín. Una de las principales reformas del Concilio fue la condena de todas las formas de antisemitismo.

Durante su pontificado, León XIV ha hecho de la unidad de la Iglesia una prioridad, siendo el vínculo entre el papa y el obispo la piedra angular de dicha unidad.

El 16 de junio, el papa dijo a periodistas que los lefebvrianos “se niegan a aceptar ciertos elementos fundamentales de la Iglesia, empezando por varios puntos del Concilio Vaticano II”. Respecto a las ordenaciones previstas, declaró: “Si esa es la elección que hacen, lo siento, pero debemos seguir adelante”.

El grupo tiene una presencia activa en Estados Unidos, con una sede central en Missouri y un seminario para la formación de sacerdotes en Dillwyn, Virginia. Uno de los obispos recién ordenados el miércoles es el padre Michael Goldade, quien dirige dicho seminario.

“La ‘iglesia modernista es un desierto que mata todo lo que toca”, afirmó Goldade durante un oficio religioso celebrado tras las ordenaciones.

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