La “gran y hermosa ley” de Trump está llevando a aspirantes a médicos a reconsiderar sus carreras

Por Asuka Koda, CNN

Cuando Eddie Jiang estaba en la preparatoria, sabía que quería ser médico. Eligió una universidad estatal con programas de préstamos federales para poder costearse la carrera de Medicina directamente después de graduarse.

Se graduó de la Universidad de Stony Brook en Nueva York, en mayo, y ahora no está tan seguro de que sus planes se concreten.

El amplio paquete de recortes de impuestos y gastos del presidente Donald Trump, conocido como la “gran y hermosa ley”, está cambiando la forma en que aspirantes a médicos como Jiang pueden financiar su educación.

A partir de esta semana, existe un límite en los préstamos federales para programas profesionales como Medicina, Odontología y Derecho. El límite es de US$ 50.000 por año, con un límite total de US$ 200.000. También elimina Grad PLUS, un programa que permite a los estudiantes obtener préstamos por el costo total de la matrícula, independientemente de su historial crediticio. El Gobierno de Trump afirma que los límites a los préstamos reducirán los costos de los estudios de posgrado.

Con estos nuevos límites a los préstamos federales, Jiang afirma que probablemente tendrá que trabajar más de dos años después de graduarse para poder costearse la facultad de Medicina. Si encuentra un trabajo estable durante esos años, añade, es posible que no vuelva a estudiar Medicina.

“Me resulta muy chocante que el dinero se haya vuelto tan importante en mi decisión de convertirme en médico”, declaró Jiang, estudiante de Psicología originario de Nueva York.

Según la Asociación de Colegios Médicos Estadounidenses, el costo promedio de la matrícula durante cuatro años para la generación de 2026 fue de US$ 297.745 para las universidades públicas y de US$ 408.150 para las privadas.

La asociación señala que casi la mitad de los estudiantes que aspiran a obtener un título de médico dependen del programa Grad PLUS, y que solicitan más de US$ 1.000 millones anuales a través de este programa.

El paquete de recortes de impuestos y gastos de Trump, aprobado por el Congreso en el verano de 2025, “cambia radicalmente el panorama de la financiación de la facultad de Medicina para los aspirantes a médicos”, afirmó Kristen Earle, directora del programa de ayuda financiera estudiantil de la Asociación de Colegios Médicos Estadounidenses. También preocupa que esto pueda dificultar el acceso a la facultad de Medicina y agravar la escasez de médicos ya existente. En 2024, la Administración de Recursos y Servicios de Salud proyectó una escasez de 87.150 médicos de atención primaria para 2037.

“Tras este cambio de política, muchos futuros médicos se encontrarán en una peor situación financiera y podrían desincentivarse a seguir carreras que les apasionan, como la atención primaria, donde los salarios son más bajos”, afirmó Nikitha Balaji, presidenta nacional de la Asociación Estadounidense de Estudiantes de Medicina.

Algunos estudiantes universitarios ya están reconsiderando sus planes de estudiar Medicina. Están recurriendo a préstamos privados, planeando tomarse años sabáticos adicionales o pensando en cambiar de carrera por completo.

El Gobierno de Trump afirma que la imposición de límites a los préstamos obligará a las escuelas de posgrado a reducir los costos de la matrícula.

En una audiencia del Congreso, celebrada en mayo, sobre las prioridades del Departamento de Educación, la secretaria Linda McMahon afirmó que, con la implementación de límites a los préstamos estudiantiles, las universidades recibirán menos solicitudes de admisión y, al comprender que parte del problema radica en el elevado costo, reducirán dichos costos.

El senador republicano de Louisiana, Bill Cassidy, médico y presidente de la Comisión de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones del Senado, también expresó su convicción de que limitar los préstamos y eliminar el programa Grad PLUS reduciría, en última instancia, los costos para los estudiantes.

“La creciente disponibilidad de préstamos federales ha disparado el precio de la matrícula, atrapando a los estudiantes en un ciclo de deuda abrumadora que no pueden pagar”, declaró Cassidy, quien estudió Medicina en la Universidad Estatal de Louisiana. “Al limitar los programas de préstamos para posgrado, que generan inflación, evitamos que los estudiantes se endeuden en exceso y ejercemos presión a la baja sobre el aumento de los costos universitarios”.

La Asociación de Colegios Médicos Estadounidenses afirma que el aumento de los costos de la matrícula en las facultades de Medicina no guarda relación causal con la disponibilidad de programas de préstamos. Tras la introducción del programa Grad PLUS en 2006, el aumento de la matrícula en las facultades de Medicina se ralentizó en comparación con años anteriores. Según la asociación, el principal factor del aumento de los costos de las facultades de Medicina en los últimos años ha sido el creciente costo de vida, no la matrícula.

El programa de préstamos Grad PLUS fue tema de debate en la audiencia sobre el “Estado de la Educación Superior” de la Comisión de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones del Senado, en mayo de 2025, incluyendo un informe de 2023 que concluyó que el programa había provocado un aumento significativo en los precios de los programas de posgrado.

Sin embargo, Leslie Turner, profesora asociada de la Escuela de Políticas Públicas Harris de la Universidad de Chicago y una de las autoras del informe, afirmó que esa no es toda la historia. Eliminar los generosos préstamos federales podría no reducir los costos para los estudiantes, señaló.

Los hallazgos del estudio podrían indicar que la eliminación del programa podría ralentizar el crecimiento de los precios, pero probablemente no una disminución en el costo de la matrícula, explicó. Las instituciones podrían ofrecer más becas y subvenciones para compensar la diferencia, pero Turner indicó que no contaría con ello.

Turner agregó que, según datos de 2001 a 2022, el costo de la matrícula en las facultades públicas de Medicina está aumentando a un ritmo mayor que en las privadas. La disminución de la financiación estatal para los sistemas de educación pública podría llevar a estas instituciones a depender más de los ingresos por matrícula. Proporcionar financiación adicional a las instituciones públicas podría ser una medida para reducir los costos para los estudiantes.

“Dada la situación actual de la financiación de la educación superior, los recortes a la financiación federal, las restricciones a las visas de estudiantes internacionales y la incertidumbre general, es improbable que las instituciones tengan la capacidad de aumentar la ayuda financiera que se ofrece a los estudiantes”, afirmó Turner. “Creo que la mayoría de las universidades querrían mantener la generosidad actual de sus programas, pero la situación financiera en el ámbito de la educación superior es muy precaria”.

Los préstamos privados podrían ser una solución para los estudiantes de Medicina que no pueden obtener la financiación necesaria, pero suelen tener tasas de interés más altas, ofrecen poca flexibilidad de pago y escasas opciones de condonación. Pueden requerir avales y no ofrecen planes de pago basados ​​en los ingresos, lo que deja a los estudiantes con una deuda enorme e inflexible.

Jadyn Sinclair fue admitida en el Programa de Educación Médica Liberal de la Universidad de Brown y el año pasado se comprometió a ingresar a la facultad de Medicina en 2029.

Calcula que la facultad de Medicina le costará US$ 400.000 en cuatro años. Hasta hace poco, esperaba devolver ese dinero una vez que se convirtiera en médica adjunta. Pero si US$ 200.000 ya no están cubiertos por los préstamos federales, dijo, tendrá que recurrir a préstamos privados.

Sinclair dijo sentirse traicionada, ya que se comprometió bajo unas circunstancias completamente diferentes.

“Si hubiera sabido que esto iba a pasar, tal vez no me habría comprometido a estudiar Medicina ahora”, dijo Sinclair.

Muchos estudiantes tampoco podrán acceder a préstamos privados. La disponibilidad de préstamos estudiantiles privados se ha reducido significativamente en los últimos 20 años, dijo Turner, y nunca se recuperó del todo después del fin de la Gran Recesión.

“Los prestamistas privados analizan el historial crediticio del solicitante, su puntaje crediticio, y pueden decidir no ofrecer un préstamo a personas sin un historial crediticio extenso o con puntajes crediticios bajos. Las tasas de interés pueden estar vinculadas a la solvencia del prestatario”, dijo Turner.

Ante la falta de una mayor disponibilidad de préstamos estudiantiles privados, los programas profesionales como las facultades de Medicina podrían volverse menos accesibles, agregó Turner.

Faven Wondwosen, estudiante de la Universidad de Yale, ha soñado con ser médica desde niña.

“Mis padres nunca fueron a la universidad y ambos son inmigrantes. Dudé mucho en estudiar Medicina, no porque no estuviera segura de querer ser médica, sino porque me sentía insegura sobre mis propias capacidades”, dijo Wondwosen.

En los últimos dos años, completó ocho cursos preuniversitarios de Medicina, trabajó en investigación en un laboratorio y se capacitó para ser técnica de Emergencias Médicas.

“Creo que tuve 30 exámenes en un solo semestre. Y empiezo a darme cuenta de que sí puedo hacerlo. Pero ahora, por mucho que me esfuerce, hay muchas probabilidades de que no logre ser médica”, dijo.

El año pasado, Wondwosen cambió de rumbo y dejó de cursar las asignaturas preuniversitarias de Medicina para dedicarse a la docencia. Aunque su sueño es ser médica, su prioridad es mantener a su familia después de graduarse.

“Mi padre es camionero y mi madre trabaja en el comercio minorista. Tengo que encontrar una carrera que me permita ganar un sueldo similar para mantener a mis padres. Quiero que puedan descansar. Han trabajado muchísimo”, dijo Wondwosen.

“Todo este concepto del sueño americano, donde se dice que si trabajas lo suficiente, lo lograrás, es, francamente, una mentira”, dijo. “Pensaba que si trabajaba lo suficiente, al final todo saldría bien. Quizás fui ingenua”.

Jiang comentó que, con los límites de préstamos vigentes, espera trabajar varios años después de la universidad antes de comenzar la facultad de Medicina, y prevé que tendrá que trabajar mientras estudia.

“Existe esa idea tácita de que los estudiantes de Medicina también tienen trabajos ocasionales, como camareros o repartidores de comida a domicilio”, dijo Jiang.

Si hubiera sabido que tendría dificultades para costearse la facultad de Medicina, dijo, tal vez no habría pasado los veranos haciendo voluntariado en hospitales y laboratorios. Quizás habría elegido un camino completamente diferente.

“Si en el instituto me hubieran dicho: ‘No puedes pedir más de US$ 200.000 en préstamos para la facultad de Medicina, y sabes que la deuda media supera esa cantidad’, habría buscado trabajo inmediatamente después de graduarme y habría trabajado cada verano para pagar la diferencia”.

Ahora, dice, está “demasiado metido en esto” y ya no es competitivo ni está especializado para otras carreras.

“Las habilidades que he desarrollado en un laboratorio no me servirán de nada, por ejemplo, en finanzas”, afirmó Jiang.

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