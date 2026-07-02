“Milagroso” rescate de sobreviviente de entre los escombros ocho días después de los devastadores terremotos en Venezuela

Por Helen Regan, Osmary Hernández, Ivonne Valdés, Chandler Thornton y Diego Mendoza, CNN

Los equipos de rescate lograron sacar a un sobreviviente de entre los escombros de un edificio de nueve pisos en Venezuela en una operación “milagrosa”, ocho días después de los devastadores terremotos que azotaron al país.

Hernán Alberto Gil Flores, que quedó sepultado bajo 9 metros de escombros del aparcamiento de un centro comercial derrumbado en La Guaira, fue recuperado el jueves tras un delicado operativo que duró varios días por parte de equipos de salvamento locales e internacionales.

Gil, de unos 40 años y que trabajaba como guardia de seguridad en el centro comercial, se encuentra en “buen estado” tras ser rescatado de entre los escombros del edificio derrumbado ocho días después de los dos terremotos que azotaron Venezuela, según los bomberos de Chile.

Un comunicado de los bomberos apunta que el rescate duró más de 70 horas y el paciente fue trasladado a un centro médico.

“Afortunadamente, una vez que recibimos al señor Hernán en la ambulancia, su estado era estable”, declaró a Reuters desde el lugar de los hechos Luis Rodríguez, paramédico de la Cruz Roja Venezolana que participó en el rescate. “Durante todo el trayecto estuvo consciente, concentrado y colaborando, y todos sus signos vitales se encontraban dentro de los límites normales”.

La esposa de Gil, Gusvimar Gonzales, declaró a CNN momentos antes del exitoso rescate que había vivido “días de gran tristeza” tras los terremotos, pues temía que hubiera muerto. “Pero en cuanto supe que estaba vivo, vi un rayo de esperanza”, manifestó. “Se mantuvo firme como un héroe”.

Añadió que sus hijos lo están esperando en casa.

Un video muestra el momento en que los rescatistas establecieron el primer contacto visual con Gil a través de una cámara de búsqueda cuyas imágenes se dirigieron al sótano derrumbado del edificio el miércoles.

En el video publicado por el Departamento de Bomberos de Chile, se pueden ver los dedos del hombre moviéndose a través de un pequeño hueco entre capas de hormigón grueso y escombros.

Los equipos de emergencia informaron que habían estado en comunicación con Gil y que le habían proporcionado agua, comida y medicamentos, suministrándole líquidos mediante una manguera y una jeringa.

Otro video publicado el jueves muestra la cabeza y los hombros de Gil parcialmente asomando entre los escombros. Se le puede ver con una máscara y un ojo inyectado en sangre.

El Departamento de Bomberos de Chile describió la operación de rescate como “sumamente compleja”, ya que el edificio permanecía inestable y los equipos tuvieron que lidiar con la caída de escombros.

Sebastián Mocorquer, del equipo de Evaluación y Coordinación de Desastres de las Naciones Unidas, declaró a CNN el jueves que “solo se han logrado rescates milagrosos” siete días después de un terremoto.

El llamado “periodo crítico” para encontrar supervivientes suele ser de tres días, tras los cuales las probabilidades de supervivencia sin agua disminuyen rápidamente.

Ocho días después de los terremotos, Delcy Rodríguez afirmó que las labores de búsqueda y rescate continuarán.

Según la Cruz Roja Costarricense, los rescatistas fueron alertados el domingo de que podría haber una persona con vida bajo los escombros del centro comercial Galerías Playa Grande.

El Departamento de Bomberos de Chile informó que los equipos lograron confirmar la presencia de un sobreviviente mediante radar, sonar y equipos de detección acústica.

Durante tres días, rescatistas y especialistas de aproximadamente media docena de países han trabajado para despejar un paso seguro entre los escombros y proporcionar soporte vital a Gil.

Los rescatistas contactan con el hombre hallado bajo los escombros una semana después del terremoto.

Un video compartido por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, muestra a un rescatista hablando con Gil y usando una manguera para administrarle un líquido naranja, posiblemente una bebida electrolítica, mientras los equipos se preparaban para rescatarlo.

“¿Estás herido?”, se oye preguntarle el rescatador. “No, no estoy herido. Solo estoy incómodo por las rocas”, responde.

Bukele declaró que la operación para intentar liberarlo había sido difícil, ya que el túnel que los rescatistas habían excavado había sufrido varios derrumbes.

“Los equipos de rescate de varios países han estado trabajando incansablemente para estabilizar el túnel, apuntalándolo, reforzándolo y aislándolo, pero no ha sido posible sostenerlo”, indicó.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, celebró el rescate el jueves, diciendo: “Hoy celebramos la vida de Hernán Gil. Gracias a los rescatistas nacionales e internacionales que entregaron sus cuerpos, su tiempo y sus almas a esta misión”.

La ciudad costera de La Guaira, donde encontraron a Gil, fue una de las zonas más afectadas del país por los dos fuertes terremotos, y las operaciones de rescate continúan.

CNN ha visto a personas usando picos, palas y sus propias manos para demoler los edificios de apartamentos derrumbados, ya que el combustible y los recursos escasean a pesar de las enormes reservas de petróleo de Venezuela.

El miércoles, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez —hermano de la presidenta encargada—, anunció que al menos 2.295 personas habían fallecido, un aumento de unas 350 con respecto al día anterior.

Sin embargo, se cree que la cifra real de víctimas es mucho mayor.

Una patóloga forense, que pidió permanecer en el anonimato por temor a represalias, declaró a CNN que la morgue improvisada donde trabaja en La Guaira procesa alrededor de 400 cadáveres al día.

Esta noticia se ha actualizado con información adicional.

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Con información de Gonzalo Zegarra y Magdalena Vitores Moreno, de CNN.