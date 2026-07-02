Un número récord de estadounidenses viajará durante el fin de semana del 4 de julio, según la AAA

Por Alexandra Skores, CNN

Se pronostica que una cifra récord de 72,2 millones de personas viajará al menos unos 80 kilómetros (50 millas) desde sus hogares en el fin de semana del el 250º aniversario de Estados Unidos, según la Asociación Automovilística Estadounidense (AAA, por sus siglas en inglés).

Esta cifra total supone un ligero aumento respecto al máximo anterior del año pasado, que fue de 71,8 millones de viajeros.

Para este año, la AAA prevé que 61,4 millones de personas viajen en automóvil durante el periodo del 4 de julio, comprendido entre el 27 de junio y el 5 de julio. La AAA también estima que 5,85 millones de personas realizarán vuelos nacionales —un aumento de apenas el 0,2 % respecto al año anterior—, señalando que los vuelos nacionales de ida y vuelta son un 5 % más caros este año.

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) está preparada para inspeccionar a casi 18,7 millones de viajeros aéreos entre el 30 de junio y el 6 de julio, según informó la agencia en un comunicado.

“Hemos implementado importantes mejoras tecnológicas en aeropuertos clave de cara a la histórica Copa Mundial de la FIFA 2026, así como para las celebraciones de ‘America 250’ en todo el país”, declaró Ha Nguyen McNeill, alta funcionaria de la TSA que ejerce las funciones de administradora. “La TSA trabaja en estrecha colaboración con socios federales, estatales y locales para proteger al público viajero y gestionar la seguridad en eventos públicos de gran envergadura”.

Varias aerolíneas prevén vuelos completos para este fin de semana.

United Airlines espera transportar a unos 6 millones de personas entre el 26 de junio y el 6 de julio, con un promedio aproximado de 550.000 pasajeros diarios en sus casi 5.000 vuelos al día.

American Airlines prevé más de 8,1 millones de viajeros en 80.000 vuelos entre el 25 de junio y el 6 de julio. La aerolínea espera transportar a casi 690.000 pasajeros en cerca de 6.900 vuelos durante este periodo festivo.

Se espera que el Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago registre la mayor afluencia de viajeros de su historia para el 4 de julio, según informó la autoridad aeroportuaria de la ciudad en un comunicado, con un aumento superior al 8 % respecto a las cifras de viajeros de 2025. Se pronostica que el día de mayor actividad de este año en O’Hare será el domingo, cuando viajarán 300.000 personas.

Sin embargo, un aeropuerto estadounidense cerrará durante varias horas debido a las festividades.

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) ha planificado suspender las operaciones aéreas en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington el 3 de julio, de 10:00 a.m. a 1:00 p.m., y el 4 de julio, desde el mediodía hasta las 11:59 p.m., hora local, para facilitar la realización de eventos del Día de la Independencia, como los sobrevuelos militares.

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