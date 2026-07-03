16avos del Mundial 2026: acá no hay “Cenicientas” y todo puede pasar

Análisis por Federico Leiva, CNN en Español

¿Acabamos de presenciar la mejor ronda eliminatoria de un Mundial en el siglo 21? No tengo pruebas, pero tampoco dudas. ¿Cuándo vimos al campeón defensor siendo acorralado y llevado al límite por un país debutante que tiene menos de 600.000 habitantes? ¿Cuándo vimos a un tetracampeón chocar una y otra vez con un rival sudamericano que terminó en cancha con un equipo armado casi enteramente con futbolistas que no conocen el fútbol europeo?

¿O alguien siguiera imaginó que la República Democrática del Congo podría poner en jaque a Inglaterra? ¿O que Senegal estaría 2-0 ante Bélgica y su equipo de estrellas al minuto 85? Hace 20 años, Brasil goleaba a Japón por 4 a 1, y hace unos días estuvo a segundos de ir al tiempo suplementario.

Es, en definitiva, la razón por la que este deporte es tan apasionante. La imprevisibilidad. Y si hay algo que abundó en los primeros dieciseisavos mundialistas de la historia es, justamente, lo impensado.

Los 16avos de final del Mundial 2026 confirmaron una cosa: las selecciones de África son la pesadilla de los poderosos. Ya habíamos tenido en la fase de grupos una primera prueba, con los empates de Cabo Verde, la RD Congo y Ghana contra España, Portugal e Inglaterra, respectivamente.

Nueve de las 10 participantes de ese continente llegaron a la instancia eliminatoria, y, si bien es cierto que solo dos llegan a octavos de final, el balance ha sido más que positivo.

Sudáfrica recién cedió en el tiempo de descuento ante Canadá, Costa de Marfil lo perdió a los 86 minutos ante Noruega y RD Congo a los 86’ ante Inglaterra. Ni hablar Senegal, que perdió de manera increíble ante Bélgica con un penal a los 120’+5 tras ir ganando 2-0 a los 85’. Cabo Verde casi pone de rodillas a Argentina, igualando el juego dos veces y perdiendo con un gol en contra en el tiempo extra. Solo Argelia pareció bajar la vara con un 0-2 que no admitió dudas ante Suiza. Ghana tampoco pudo hacer mucho ante una Colombia mejor, pero el 0-1 mantuvo el suspenso hasta el último balón.

Siguen en carrera Marruecos y Egipto, que tuvieron que ir a los penales ante Países Bajos y Australia, respectivamente. África, que ganó representación con el Mundial de 48 equipos, demuestra que nadie le regaló nada y que puede competir de igual a igual con Europa y América.

Cómo se extrañaban las Copas del Mundo con un anfitrión fuerte… Después de las experiencias de Qatar en 2022, Rusia en 2018 (llegó a cuartos, pero ganando por penales) y Sudáfrica en 2010, el Mundial de Norteamérica nos trajo a Canadá, Estados Unidos y México en un gran nivel.

El Tri lució increíblemente dominante en su duelo ante Ecuador. Los sudamericanos llegaban tras vencer a Alemania, pero fueron reducidos a su mínima expresión por una selección azteca que ganó 2-0 y que pudo haberlo hecho por más goles.

El equipo de Javier Aguirre fue valiente para atacar y solidario para defender.

El nivel fue tan alto que las casas de apuestas deben tener un dolor de cabeza a la hora de establecer favoritos para el duelo ante Inglaterra. La sensación es que este equipo parece decidido a romper la barrera de los octavos de final.

Estados Unidos también dejó buenas sensaciones. Le costó desnivelar a Bosnia, pero, cuando lo hizo, lo justificó. Además, dio cátedra defensiva tras quedarse con 10 jugadores por la expulsión de Folarin Balogun, su mejor futbolista. El fútbol que pregona Pochettino, vertical, ofensivo y ambicioso, viene dando réditos, y deberá sacar a relucir esas herramientas otra vez en octavos si quiere eliminar a una Bélgica que es una invitación a atacar.

A Canadá no le sobró mucho ante Sudáfrica, un seleccionado que salió al campo con la misión de resistir. Fue, quizás, la presentación más floja de los canadienses hasta aquí, pero incluso así les alcanzó para ganar. Eso sí, tendrán que mejorar para competir ante una Marruecos que llegará al duelo con un día menos de descanso y mucho más trajín físico.

Portugal está en octavos de final. Y no hay mucho bueno más para decir de los lusos. A pesar de tener uno de los mejores mediocampos de todo el Mundial, el equipo de Roberto Martínez transpiró muchísimo para vencer a Croacia, que, sin los nombres resonantes de Portugal, hizo méritos para pasar de ronda.

Portugal todavía luce lento, sin sorpresa, dependiendo exclusivamente de lo que hagan Leao o Neto. Y cuando no tiene el balón, sufre. Muchísimo.

Los croatas ganaban 1-0 y estaban muy cerca del 2-0, pero un penal dudosísimo advertido por el VAR le dio el empate a Portugal y un cabezazo agónico de Ramos puso el 2-1. Sobre el final, la tecnología le volvió a dar una alegría a los portugueses, al invalidar el empate croata.

Francia marcha de goleada en goleada. Le había hecho tres goles a Senegal e Iraq y cuatro a Noruega en la fase de grupos. Suecia no la pasó mejor. Con un Olise endiablado y un Mbappé hambriento de gol, Les Bleus se terminaron floreando por 3-0.

Todas las figuras parecen ir terminando de encajar en esta Francia. Mbappé brilla con goles, Olise con regates y Dembélé con ambas cosas. En el medio, Rabiot y Tchouaméni ya funcionan como reloj suizo. La defensa sigue siendo el punto flojo, porque suma mucha gente en ataque y luego suele retroceder lento y mal, pero si corrigen esos detalles, los franceses volverán a estar en la final. Paraguay, sin embargo, les pondrá un gran desafío enfrente, con un equipo preparado para defender 120 minutos hasta sudar sangre.

España demostró por qué es la gran candidata de muchos a ganar este Mundial. Después de una fase de grupos con altibajos, pisó fuerte ante Austria con un 3-0 inapelable que pudo ser más abultado. Fue la primera muestra convincente de buen fútbol por parte de España, con un Pedri que finalmente encontró el nivel que lo tiene como figura en el Barcelona. Ahora, se le viene una prueba de alto nivel ante Portugal.

Puede que el “jogo bonito” no aparezca, pero la versión de Brasil ante Japón sin dudas dejó a más de un equipo preocupado. La Canarinha tuvo un flojo primer tiempo, pero mostró muchísima autoridad en el complemento. Directamente borró a su rival del campo de juego, y solo la actuación del portero japonés estiró la definición hasta el tiempo añadido. Si recupera a Raphinha, será de temer.

Nueve puntos sobre nueve en la fase de grupos dejaban a Argentina con buenas sensaciones para la segunda parte del Mundial, pero 120 minutos ante Cabo Verde borraron varias de ellas. La Albiceleste sufrió ante los africanos los que no sufrió ante Argelia, Austria, Jordania y, yendo más atrás en el tiempo, Croacia, Países Bajos y Australia. El campeón del mundo empató 1-1 en los 90 y casi va a los penales. Recién a los 111 minutos del tiempo extra encontró un autogol. Aún así, los africanos, debutantes en la Copa del Mundo, lo tuvieron contra las cuerdas hasta el final. Mucho por mejorar para los de Scaloni, aunque el próximo duelo ante Egipto se prevé de menor riesgo, al menos desde lo físico.

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