El último ataque ruso contra Kyiv fue excepcionalmente letal. ¿Por qué?

Por Ivana Kottasová, Victoria Butenko y Kosta Gak, CNN

Un feroz ataque ruso contra Kyiv el jueves dejó al menos 30 muertos, lo que lo convirtió en el tercer ataque más mortífero contra la capital ucraniana desde el inicio de la guerra.

Ucrania ha sufrido cientos de ataques aéreos a gran escala, pero el ataque de esta semana fue excepcionalmente letal, en parte debido a los objetivos elegidos por Moscú —edificios residenciales— y a las armas utilizadas, que incluyeron misiles balísticos, municiones merodeadoras y drones propulsados ​​por reactores.

Los drones propulsados ​​por reactores, como el UAV Geran-4, son una incorporación relativamente reciente al arsenal ruso, ya que fueron avistados por primera vez a principios de año.

Pueden volar a velocidades de hasta 500 kilómetros por hora (310 millas por hora), evadiendo las defensas ucranianas. También son demasiado rápidos para los grupos de fuego móviles de Kyiv y solo pueden ser derribados con misiles tierra-aire o aviones de combate.

“El enemigo los utiliza cada vez con mayor frecuencia, y el porcentaje de drones Shahed a reacción en su arsenal está aumentando, lo que agota nuestros recursos”, declaró este viernes Yurii Ihnat, portavoz de la Fuerza Aérea Ucraniana. El uso de misiles contra drones supone una presión adicional sobre los ya limitados suministros de Ucrania.

Analistas del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), un organismo estadounidense de monitoreo de conflictos, afirmaron que el uso de drones a reacción por parte de Rusia es otro ejemplo de cómo Moscú emplea innovaciones tácticas y tecnológicas en sistemas de drones para “maximizar el daño a la población civil durante los ataques contra Ucrania”.

“Los drones más rápidos, más difíciles de interceptar para Ucrania, probablemente generarán un mayor daño a la población civil, al igual que otras adaptaciones de paquetes de ataque en el pasado”, señaló el ISW en una nota publicada el jueves.

Ihnat añadió que el ataque ruso del jueves también fue singular porque 28 de los 77 misiles desplegados eran balísticos, una cifra que calificó de “muy, muy alta”.

El Ministerio de Defensa ucraniano informó este viernes que más del 90 % de los misiles de crucero y el 90 % de los drones de ataque tipo Shahed fueron interceptados durante el ataque.

Entre los misiles lanzados por Rusia el jueves se encontraba el Zircon, un misil de crucero hipersónico antibuque y de ataque terrestre, según declaró Ihnat. “Vuela como un misil balístico a una velocidad muy alta, y solo el sistema Patriot puede interceptarlo”, afirmó.

La interceptación de misiles balísticos sigue siendo un gran desafío, ya que, si bien Ucrania cuenta con varias baterías Patriot, sufre una escasez persistente de misiles. Esta situación se ha agravado por el conflicto en Irán, que provocó que algunos envíos inicialmente destinados a Ucrania fueran desviados a Medio Oriente.

El Ministerio de Defensa declaró el viernes que, si bien tiene contratos para obtener nuevos suministros de cientos de estos misiles en el futuro, actualmente enfrenta una escasez urgente.

El ministerio indicó que envió cartas a casi 40 países solicitándoles que le proporcionen misiles Patriot de sus reservas existentes lo antes posible. Según el informe, esto sería “a cambio de futuras entregas ya contratadas para Ucrania”.

El ISW indicó que es probable que Rusia llevara tiempo preparando el ataque del jueves, almacenando drones y misiles para tal fin en junio. Tras haber realizado, en promedio, un ataque masivo y varios ataques menores contra Ucrania cada semana entre enero y mayo, Moscú solo lanzó dos ataques de mayor envergadura contra Ucrania en junio.

Rusia ha logrado aumentar su producción de drones y es capaz de producir miles de unidades al mes, lo que le permite lanzar ataques a gran escala cada pocos días.

“Las fuerzas rusas podrían estar almacenando drones, en particular para una mayor frecuencia de ataques a gran escala en un momento posterior que el Kremlin decida, especialmente si Rusia cree que puede agotar aún más las defensas aéreas ucranianas”, señaló el ISW en su informe.

Las autoridades de Kyiv informaron que los ataques alcanzaron unos 25 objetivos en la capital, la mayoría en zonas residenciales. Esto probablemente contribuyó al elevado número de víctimas mortales. Un misil ruso destruyó un edificio residencial de 64 apartamentos, lo que causó la muerte de varias personas y dejó a decenas de familias sin hogar.

El Ministerio de Defensa ruso declaró el jueves que el ataque contra Kyiv fue una represalia y tuvo como objetivo “instalaciones militares e industriales y complejos de combustible y energía” en la ciudad; una declaración que contradice el hecho de que bienes civiles sufrieron daños considerables.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmó que el ataque dañó más de 130 edificios residenciales y acusó a Rusia de atacar infraestructura civil “todos los días y todas las noches”.

“El terror es el único argumento que les queda para no detener la guerra”, afirmó.

Las operaciones de búsqueda y rescate continuaron hasta bien entrado este viernes, con varias personas aún desaparecidas, incluidos los padres de un niño de 10 años rescatado el jueves.

Sin embargo, el número de muertos podría haber sido mucho mayor de no ser por la advertencia emitida por las autoridades de Kyiv a última hora del miércoles. La inteligencia ucraniana alertó sobre un ataque inminente y Zelensky suplicó a los residentes que tuvieran “extremadamente cuidado” y no ignoraran las sirenas antiaéreas, lo que provocó que decenas de miles de personas buscaran refugio.

El metro de Kyiv informó que unas 52.500 personas, incluidos 4.500 niños, pasaron la noche refugiadas en las estaciones de metro de la capital.

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