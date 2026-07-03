General de alto rango destituido por el Gobierno de Trump critica el uso de las fuerzas armadas con fines políticos

Por Kaanita Iyer, CNN

Un ex general de alto rango de Estados Unidos, destituido el año pasado por el secretario de Defensa Pete Hegseth, criticó el uso de las fuerzas armadas para misiones políticas en un artículo de opinión publicado este viernes, señalando el despliegue de tropas por parte de la administración Trump para reprimir la delincuencia en las principales ciudades.

“Cuando los presidentes utilizan las fuerzas armadas para misiones políticamente más controvertidas, como abordar la delincuencia urbana, la labor militar se vuelve más compleja”, escribió el exjefe del Estado Mayor Conjunto, Charles Q. Brown, en Foreign Affairs, junto con otros dos autores: Peter Feaver, profesor de ciencias políticas de la Universidad de Duke, y Andrew Kragie, abogado de Carolina del Norte.

“Recurrir a una solución militar en lugar de corregir la incapacidad o disfunción subyacente en las instituciones civiles desvía a las fuerzas armadas de su misión principal de combate”, continuaron los autores. “Y… no es función de las fuerzas armadas salvar a la república de los estancamientos políticos. De hecho, si se les exige demasiado, se pone en riesgo todo el sistema”.

Brown, general retirado de la Fuerza Aérea y el segundo hombre negro en alcanzar el rango de general de mayor rango en Estados Unidos, fue destituido en febrero de 2025, junto con la almirante Lisa Franchetti, entonces jefa de la Armada y la primera mujer en formar parte del Estado Mayor Conjunto. Esta medida se produjo en un contexto en el que la administración ha prohibido las iniciativas de diversidad e inclusión (DEI) en las fuerzas armadas y en el gobierno en general.

En el Festival de Ideas de Aspen la semana pasada, Brown también expresó su preocupación por los despidos de funcionarios del Pentágono por parte de la administración, al afirmar: “Lo que está empezando a suceder ahora no tiene que ver con el mérito”.

“Es importante que entendamos que todas estas personas que están siendo destituidas tienen mucha experiencia, y me preocupa el impacto que esto tendrá en quienes continúan en servicio”, dijo Brown. “¿Tendrán una oportunidad justa para progresar en su carrera?”.

El artículo de Foreign Affairs no criticó directamente al presidente Donald Trump ni a ningún miembro del gobierno actual. En una frase, los autores mencionaron que tanto Trump como el expresidente Joe Biden habían recurrido a las fuerzas armadas para desempeñar un papel protagónico en la respuesta a la pandemia de covid-19.

Sin embargo, se referieron a ciertas acciones llevadas a cabo por la administración Trump. Desde su regreso al cargo, Trump ha ampliado el uso de las fuerzas armadas con la ayuda de Hegseth. El año pasado, la administración desplegó miles de efectivos de la Guardia Nacional y cientos de infantes de marina para combatir la delincuencia en las principales ciudades, incluidas la ciudad de Washington y Los Ángeles.

El jueves, Hegseth elogió la labor de la Guardia Nacional en Washington en medio de las protestas, a las que calificó de “ingratos”.

“No pueden ver la ley, el orden y el sentido común frente a ellos; no hay nada ideológico en este grupo, no hay nada político en este ejercicio”, dijo Hegseth. “La ley y el orden son algo que todos los estadounidenses merecen”.

En el artículo de opinión publicado este viernes, Brown y sus coautores también abordaron las celebraciones en curso por el 250 aniversario de Estados Unidos y lo que significa ser patriota. “El patriotismo implica reconocer la promesa de la fundación de Estados Unidos, el progreso de su pasado y el potencial de un futuro compartido”, escribieron los autores.

“El servicio a una causa mayor que uno mismo, una virtud cultivada en el entrenamiento militar, está al alcance de todos, independientemente de si visten o no el uniforme”, continuaron. “De muchas maneras, grandes y pequeñas, los estadounidenses pueden reconocer este hito de 250 años como una oportunidad para revitalizar la interdependencia nacional que nuestros fundadores proclamaron junto con la independencia”.

Con información de Oren Liebermann y Haley Britzky de CNN.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.