Se batieron récords de calor desde Washington hasta Boston en EE.UU. y habrá más novedades este viernes

Por Briana Waxman, meteoróloga de CNN, María Gilbert y Dakota Smith con información de Kate Petersen

Una peligrosa ola de calor azota la costa este y sobrecarga la red eléctrica, mientras la gente busca refrescarse en sus hogares y negocios con aire acondicionado.

Las peores condiciones ya están aquí, y se han batido muchos récords, mientras millones se preparan para celebrar el 4 de julio al aire libre.

El calor más intenso se trasladó el jueves al corredor de la Interestatal 95 y persistirá hasta el viernes.

Las temperaturas subieron hasta alcanzar entre los 35 ºC y los 38 ºC desde Washington hasta Boston, y la humedad elevó el índice de calor —la sensación térmica que experimenta el cuerpo— por encima de los 43 ºC en algunas zonas.

Al menos 20 localidades batieron o igualaron el jueves su récord de temperatura máxima para ese día.

El jueves se batieron récords diarios de temperatura máxima:

• El Aeropuerto Nacional de Washington alcanzó los 38,8 ºC, rompiendo el récord de 38,3 ºC establecido en 1898.

• Filadelfia alcanzó los 39,4 ºC, igualando el récord establecido en 1901.

• Boston alcanzó los 38,3 ºC, rompiendo el récord de 36,6 ºC establecido en 1963.

• Newark alcanzó los 40 ºC, superando su récord diario de 38,8 ºC establecido en 1966.

• El Central Park de la ciudad de Nueva York alcanzó los 37,7 ºC, igualando el récord establecido en 1966. Esta fue también la primera vez que se registró una temperatura superior a los 37 ºC en ese lugar en 14 años.

Más de 200.000 clientes se quedaron sin luz el jueves por la noche debido a la ola de calor, incluyendo al menos 19.000 de Con Edison en el área metropolitana de la ciudad de Nueva York y el norte del estado, según el mapa de cortes de suministro de la compañía.

Si bien no todos los cortes están relacionados con el calor, este ha dejado a cientos de miles de personas sin aire acondicionado en el peor momento posible.

Con Edison afirma que está reduciendo el voltaje en algunas zonas del Bronx y Manhattan para ahorrar energía durante las reparaciones de los equipos, y solicita a los clientes que limiten el uso de aires acondicionados y electrodomésticos de alto consumo energético.

El calor alcanza su punto álgido durante uno de los periodos de mayor afluencia de viajeros y celebraciones al aire libre del año, lo que ha llevado a las ciudades a ampliar los centros de climatización, acortar las rutas de los desfiles y activar los planes de respuesta ante emergencias antes del 250 aniversario de Estados Unidos.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, más de 160 millones de personas se encuentran bajo riesgo de calor “grave” (nivel 3 de 4) o “extremo” (nivel 4 de 4) hasta el final de la semana.

Estas categorías se asocian con un marcado aumento de las enfermedades relacionadas con el calor, especialmente durante olas de calor prolongadas con escaso alivio nocturno.

La combinación de temperaturas y humedad aumenta los riesgos para la salud: la alta humedad mantiene las temperaturas elevadas e impide que el sudor se evapore de manera eficiente, lo que dificulta que el cuerpo se enfríe.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, el calor es el fenómeno meteorológico más letal en Estados Unidos, con un promedio anual de víctimas mortales superior al de los tornados, huracanes y rayos combinados.

Esta ola de calor es el resultado de una intensa cúpula de calor: una zona persistente de alta presión que retiene el aire caliente. Es un fenómeno que, según los expertos, se ve claramente intensificado por el calentamiento global.

Muchas ciudades, entre ellas Boston, Nueva York, Filadelfia, Washington y Raleigh (Carolina del Norte), están abriendo centros de climatización y ampliando los recursos públicos a medida que se instala la peligrosa ola de calor.

El Gobierno federal también se está preparando para afrontar la situación.

El Departamento de Energía ha emitido órdenes de emergencia destinadas a reducir el riesgo de cortes de energía mediante el aumento de la generación de electricidad en la red de interconexión PJM, que abastece a gran parte de la región del Atlántico Medio.

La ciudad de Nueva York está abriendo cientos de centros de climatización y desplegando unidades médicas móviles para proporcionar agua, protector solar y realizar controles de salud.

Más de 2.200 quioscos LinkNYC mostrarán indicaciones para llegar al centro de climatización más cercano.

El alcalde Zohran Mamdani publicó un mensaje en X pidiendo a los residentes que ajustaran sus aires acondicionados a 25 ºC y desenchufaran los electrodomésticos para ayudar a ahorrar electricidad y reducir la carga en la red eléctrica.

Filadelfia ha declarado una emergencia sanitaria por calor extremo hasta el sábado por la noche y ha acortado el recorrido del desfile del 4 de julio.

La ceremonia, que incluía un discurso virtual en directo del papa, se ha trasladado a un espacio cerrado, y las autoridades han reducido el horario del Festival de Aficionados de la ciudad para la Copa del Mundo, previo al partido del sábado entre Paraguay y Francia.

Los organizadores del evento también han cancelado las fiestas callejeras del 4 de julio y del Mundial.

En las afueras de Filadelfia, Norristown, Pensilvania, y Haddon Township, Nueva Jersey, también han cancelado los desfiles del 4 de julio debido al calor.

Washington ha activado una alerta por calor extremo hasta el 5 de julio y está ampliando los centros de climatización, los puntos de hidratación y los recursos médicos de emergencia ante la llegada de cientos de miles de visitantes a la capital para los eventos festivos.

Los organizadores de las celebraciones en la explanada de Washington están instalando puntos de distribución de agua, carpas climatizadas y autobuses con aire acondicionado para los asistentes.

El ensayo general del concierto anual “A Capitol Fourth” de PBS, programado para el jueves por la noche, fue cancelado debido al calor extremo, informó la Policía del Capitolio de Estados Unidos en un comunicado de prensa.

Los organizadores anunciarán antes de las 10:00 a.m. del viernes si el concierto se cancelará.

Las altas temperaturas también podrían afectar los viajes por vía aérea. Delta Air Lines emitió una alerta por calor extremo para el aeropuerto LaGuardia de Nueva York hasta el 4 de julio “debido a que las altas temperaturas se suman a las restricciones operativas”.

Amtrak también ha advertido que los trenes podrían sufrir retrasos hasta el 4 de julio si tienen que circular a velocidad reducida debido al intenso calor que azota el noreste, el sureste y el medio oeste del país.

Se prevé que entre el jueves y el viernes se batan docenas de récords de temperatura que llevaban mucho tiempo vigentes.

La ciudad de Nueva York podría experimentar uno de sus días más sofocantes en décadas.

Si el índice de calor del jueves alcanza los 43 ºC, como se pronostica, se unirá a los únicos tres días con un índice de calor tan alto desde que comenzaron los registros en 1943.

Además, se pronostica que la ciudad alcanzará temperaturas superiores a los 39 ºC el jueves y el viernes consecutivamente por primera vez desde 2011, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Se pronostica que Washington alcanzará alrededor de 40 ºC el jueves y el viernes, rozando su récord histórico de 41 ºC.

Se prevé que el 4 de julio en la capital del país sea el más caluroso registrado, con casi 39 ºC, superando el récord anterior de 37,8 ºC establecido en 1919.

El período de tres días comprendido entre el jueves y el sábado podría ser el más caluroso en Washington, desde 1930, con máximas que rondarán 37 ºC cada día.

En Filadelfia, la temperatura podría alcanzar cerca de los 40 ºC el jueves y los 40,5 ºC el viernes, mientras que en Boston se pronostica que superará los 38 ºC el jueves y se mantendrá cerca de esa marca el viernes.

En el este de Virginia, el Servicio Meteorológico Nacional afirma que esta podría ser la ola de calor más importante de la región desde la de julio de 2012, que provocó una docena de muertes en el estado. Esa ola de calor dejó más de 30 muertes relacionadas con el calor en cuatro estados.

La mayor preocupación no es solo el calor durante el día: en un clima cambiante, las noches se están calentando más rápido que los días. Las noches cálidas y húmedas ofrecerán poco alivio, ya que las temperaturas apenas bajarán de los 20 ºC en muchos lugares y tendrán dificultades para descender de los 27 ºC en las zonas urbanas.

Sin noches más frescas, el cuerpo tiene pocas oportunidades de recuperarse antes de otro día de calor peligroso.

Se espera que el alivio comience a llegar a partes del Medio Oeste más adelante durante el fin de semana festivo antes de extenderse gradualmente hacia sectores del Noreste.

Sin embargo, se prevé que gran parte del Sur continúe con temperaturas superiores a lo normal hasta la próxima semana.

Esta historia fue actualizada con información adicional.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Con información de Kate S. Peterson y Andrew Freedman de CNN, junto con los meteorólogos Mary Gilbert y Chris Dolce.