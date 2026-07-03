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CNN - Spanish

Mundial 2026: ¿qué partidos se juegan hoy, 3 de julio? Horarios y enfrentamientos

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Telemundo 15
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Published 4:00 AM

Por Federico Leiva, CNN en Español

Llegó el momento de cerrar los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Con 13 pasajeros ya a bordo, falta conocer a los otros tres integrantes de los octavos de final. Eso llegará este viernes, con la actuación de dos selecciones sudamericanas, Argentina y Colombia, y las últimas tres de África, que tras una gran fase de grupos, han ido quedando eliminadas en 16avos de final (salvo Marruecos).

🏟️ Estadio Dallas

🏠 Arlington, Texas, Estados Unidos

  • 2 p.m. de Miami.
  • 11 a.m. de Los Ángeles.
  • 12 p.m. de Ciudad de México.
  • 1 p.m. de Bogotá.
  • 3 p.m. de Buenos Aires.
  • 8 p.m. de Madrid.

Posibles alineaciones

Australia: Patrick Beach; Alessandro Circati, Harry Souttar, Lucas Herrington; Jordan Bos, Jackson Irvine, Aiden O´Neill, Aziz Behich; Cristian Volpato, Connor Metcalfe, Nestory Irankunda. DT: Tony Popovic.

Egipto: Mostafa Shobeir Oufa; Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Rami Rabia, Karim Hafez; Marwan Ateya, Mahmoud Saber, Emam Ashour; Mostafa Ziko, Mohamed Salah, Omar Marmoush. DT: Hossam Hassan.

🏟️ Estadio Miami

🏠 Miami Gardens, Florida, Estados Unidos

  • 6 p.m. de Miami.
  • 3 p.m. de Los Ángeles.
  • 4 p.m. de Ciudad de México.
  • 5 p.m. de Bogotá.
  • 7 p.m. de Buenos Aires.
  • 12 a.m. (ya sábado) de Madrid.

Posibles alineaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Cabo Verde: Vozinha; Wagner Pina, Roberto Lopes, Diney Borges, Joao Paulo, Kevin Pina; Deroy Duarte, Jamiro Monteiro, Ryan Mendes, Dailon Livramento y Willy Semedo. DT: Bubista.

🏟️ Estadio Kansas City

🏠 Kansas City, Missouri, Estados Unidos

  • 9:30 p.m. de Miami.
  • 6:30 p.m. de Los Ángeles.
  • 7:30 p.m. de Ciudad de México.
  • 8:30 p.m. de Bogotá.
  • 10:30 p.m. de Buenos Aires.
  • 3:30 a.m. (ya sábado) de Madrid.

Posibles alineaciones

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumi, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta, James Rodríguez; Jhon Arias, Luis Díaz y Jhon Córdoba. DT: Néstor Lorenzo.

Ghana: Benjamin Asare; Marvin Senaya, Jonas Adjetey, Jerome Opoku, Gideon Mensah; Thomas Partey; Iñaki Williams; Caleb Yirenkyi, Kwasi Sibo, Antoine Semenyo; y Jordan Ayew. DT: Carlos Queiroz.

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