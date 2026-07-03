¿Sombreros tricornio o mitin de Trump? Las opciones de los estadounidenses para el 4 de Julio

Análisis de Zachary B. Wolf, CNN

Estados Unidos está celebrando un jubileo: el 4 de Julio es el 250.º aniversario, o semiquincentenario, de la firma de la Declaración de Independencia, el documento fundacional de la democracia occidental.

Donald Trump, más que cualquier presidente en los siglos desde entonces, desafía algunas de las ideas básicas del documento, que fue escrito como una lista de quejas contra el rey de Inglaterra.

Así que parece predecible que, en lugar de una celebración del Cuatro de Julio para estadounidenses de todas las persuasiones políticas, esté promocionando el enorme espectáculo de fuegos artificiales en el National Mall como “el MITIN DE TRUMP más espectacular de todos, un ‘TRIBUTO A AMÉRICA’”.

En lugar de artistas populares de música, la mayoría de los cuales se retiraron del espectáculo, el mitin contará con bandas militares que el presidente comanda y su propia lista de reproducción personal.

En honor de “Sostenemos que estas verdades son evidentes por sí mismas”, es probable que escuchemos la canción favorita de Trump, “YMCA”, de Village People.

Incluso si cerca de la mitad de los votantes no hubiera preferido a su rival presidencial, el índice de aprobación de Trump, que está en los 30, sugiere que incluso algunos de los que votaron por él quizá prefieran centrarse en el país y sus ideales antes que en el presidente actual y su equipaje.

Los estadounidenses se unieron para declarar la independencia, pero están divididos sobre muchas otras cosas. Incluso esta semana, los jueces del Tribunal Supremo discreparon sobre las palabras de la Declaración de Independencia al dividirse sobre si la Constitución de EE. UU. protege el derecho de todas las personas nacidas en EE. UU. a ser ciudadanos estadounidenses. (Lo hace, según la mayoría).

El espectáculo de fuegos artificiales será “EL ESPECTÁCULO DE FUEGOS ARTIFICIALES MÁS GRANDE DE LA HISTORIA”, dijo Trump en una publicación en redes sociales. Freedom 250, el grupo alineado con Trump que se ha hecho cargo de las festividades en el National Mall, busca batir el récord Guinness, pero no ha dicho cuánto va a costar todo esto.

La Gran Feria Estatal Estadounidense, el evento de un mes de Freedom 250 en el National Mall, hasta ahora ha sufrido una asistencia irregular, problemas logísticos, al menos una desafortunada aparición de una bandera confederada y el hecho de que no los 50 estados están participando.

También hubo una celebración de fuegos artificiales desmesurada para el bicentenario en 1976, cuando los informes sugerían que 1 millón de personas se reunieron en o cerca del National Mall. Los autos abandonados provocaron un atasco de tráfico épico que se prolongó hasta el día siguiente, según la White House Historical Association. Pero el presidente de entonces, Gerald Ford, no celebró un mitin, sino que más bien encadenó eventos a lo largo y ancho del corredor del Noreste. Uno de ellos fue un discurso frente al Independence Hall en Filadelfia, donde se reunió otro millón de personas, según un reportaje del New York Times.

Es difícil imaginar a un millón de personas reuniéndose para el espectáculo de fuegos artificiales o para un discurso de Trump en el entorno actual, pero recuerde que en 1976 el país se estaba recuperando tanto de Watergate como de Vietnam.

Piper Hudspeth Blackburn, de CNN, escribió la semana pasada sobre cómo la toma de control de Trump de las festividades de DC ha fracturado la fiesta de cumpleaños de Estados Unidos. Hace diez años, el Congreso creó y financió una organización bipartidista, America 250, para planificar y ejecutar celebraciones en todo el país. Esas aún continúan, pero Trump quería otra cosa. La Casa Blanca, tras desacuerdos de personal, estableció Freedom 250 —una entidad pública/privada separada— para hacer las cosas más a su gusto, y bajo la atenta mirada de las tropas de la Guardia Nacional que aún están desplegadas en las calles de DC.

Las celebraciones de Freedom 250 han suscitado cada una cierta controversia; organizar, por ejemplo, una noche de peleas de la UFC en el césped de la Casa Blanca el cumpleaños de Trump fue una forma gladiatorial de conmemorar la gobernanza democrática. Otro espectáculo de Freedom 250 será la carrera de IndyCar por las calles de Washington en agosto. English

El esfuerzo de Trump por cambiar la marca de los eventos en Washington, DC, es una oportunidad para mirar alrededor del resto del país. America 250, el grupo creado hace 10 años por el Congreso, tiene una lista de comités que planean eventos por todas partes, incluido lo que están llamando “La Fiesta de Barrio de Estados Unidos”.

Virginia, como otros estados, está organizando sus propios eventos para conmemorar el aniversario. Este año, PBS, la emisora pública a la que Trump y los republicanos recortaron la financiación de los contribuyentes el año pasado, no transmitirá el espectáculo de fuegos artificiales desde el National Mall, como lo ha hecho durante décadas. En su lugar, PBS emitirá su transmisión del Cuatro de Julio desde Colonial Williamsburg, la ciudad histórica famosa por actores que representan con esmero a Padres Fundadores como Thomas Jefferson y Patrick Henry, disfrazados con vestimenta de época.

Habrá fuegos artificiales y un espectáculo de drones, pero también se apoyarán en la historia del día, que es lo que hacen todos los días en Williamsburg.

“Tomamos la decisión de que operaríamos de manera independiente de DC, que no existía hace 250 años, y que volveríamos a liderar a la nación”, dijo Carly Fiorina, presidenta honoraria de Virginia 250 y presidenta de la Fundación Colonial Williamsburg.

“Creo que es justo decir que un mitin de Trump no resulta atractivo para todos los estadounidenses”, me dijo Fiorina, quien compitió contra Trump por la nominación presidencial republicana de 2016, en una conversación telefónica reciente. “Una de las cosas que aprendes cuando estudias nuestra historia es que Estados Unidos es más grande que cualquier hombre, incluso un presidente”.

De hecho, algunos de los presidentes más imponentes de la historia estadounidense son aquellos que renunciaron al poder

“George Washington, como primer presidente, el llamado padre de nuestra nación, tuvo la oportunidad de convertirse, en esencia, en un presidente permanente y monarca, y la rechazó”, dijo Fiorina, añadiendo que Washington también rechazó postularse para un tercer mandato “específicamente para dejar claro que Estados Unidos es más grande que cualquier hombre, incluido un presidente”.

Trump visitó el miércoles la nueva Biblioteca Presidencial Theodore Roosevelt en Dakota del Norte. Roosevelt, aunque enormemente popular, optó por dejar la Casa Blanca en lugar de postularse para un tercer mandato en 1908, aunque Roosevelt intentó, sin éxito, salir de su retiro en 1912.

Trump no tendrá esa opción cuando deje el cargo en 2029: La Constitución, el otro documento fundacional de la nación, prohíbe que los presidentes cumplan un tercer mandato.

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