Trump publica una nueva imagen de un billete de US$ 100 con su firma

Por Kit Maher, CNN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó este viernes una nueva imagen de un billete de US$ 100 con su firma, meses después de que el Departamento del Tesoro anunciara que, por primera vez, la firma de un presidente en funciones aparecería en el papel moneda de Estados Unidos.

El secretario del Departamento del Tesoro, Scott Bessent, dijo en marzo que el Gobierno planeaba incluir la firma de Trump en la moneda estadounidense para conmemorar el 250º aniversario de Estados Unidos. CNN consultó al Departamento del Tesoro para saber si los billetes de US$ 100 con la firma de Trump ya se están imprimiendo.

La imagen muestra la firma del presidente sobre la de Bessent. Anteriormente, el billete de US$ 100 incluía las firmas del secretario del Departamento del Tesoro y del tesorero de Estados Unidos, pero no la del presidente en funciones.

“La huella del presidente en la historia como arquitecto del resurgimiento económico de la Edad de Oro de Estados Unidos es innegable. Imprimir su firma en la moneda estadounidense no solo es apropiado, sino también un reconocimiento merecido”, dijo el tesorero de Estados Unidos, Brandon Beach, en el anuncio realizado en marzo.

Trump ha convertido en una prioridad que su nombre y su imagen aparezcan en una amplia variedad de documentos y lugares emblemáticos de Estados Unidos. Su Gobierno también ha incorporado su imagen, su nombre o ambos en un pasaporte conmemorativo de Estados Unidos, pases para parques nacionales, pancartas en el exterior de diversas agencias en Washington, instituciones culturales como el Instituto de la Paz de Estados Unidos y cuentas especiales de inversión para bebés. Además, Florida cambió el nombre del Aeropuerto Internacional de Palm Beach en su honor.

Algunos legisladores en el Congreso han buscado ir un paso más allá y colocar la imagen de Trump en el papel moneda, al presentar un proyecto de ley para incluir su retrato en un billete conmemorativo de US$ 250 por el 250 aniversario del país. Sin embargo, ese resultado parece mucho menos probable, ya que requeriría el apoyo de senadores demócratas en el Congreso. El Código de Estados Unidos establece que “solo el retrato de una persona fallecida puede aparecer en la moneda y los valores de Estados Unidos”, aunque el proyecto de ley de la Cámara de Representantes busca “crear una excepción para las personas que sean o hayan sido presidentes de Estados Unidos”.

A comienzos de este año, el personal de la Oficina de Grabado e Impresión preparaba prototipos del billete de US$ 250 con el retrato y la firma de Trump. En una conferencia de prensa en la Casa Blanca en mayo, Bessent dijo a Kaitlan Collins, de CNN, que no creía que hubiera “nada inapropiado” en colocar el retrato de Trump en la moneda estadounidense.

“No creo que haya nada inapropiado en que el presidente de Estados Unidos, la persona que era presidente de Estados Unidos en el billete del 250 aniversario, aparezca en esa moneda”, afirmó Bessent.

Consultado por Collins sobre si funcionarios designados políticamente habían participado en el proceso, Bessent respondió: “Sí, por supuesto. Pero nos preparamos para todo en caso de que se apruebe”.

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