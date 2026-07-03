Un hombre con una bandera tibetana muere tras prenderse fuego frente a la sede de la ONU en Nueva York

Por el equipo de CNN

Un hombre que portaba una bandera tibetana murió el jueves tras prenderse fuego frente a la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, en una aparente protesta contra el dominio chino sobre el Tíbet.

Las fuerzas del orden respondieron a una llamada al 911 alrededor de las 18:30 horas y observaron a un hombre de 52 años con quemaduras graves en todo el cuerpo, informó a CNN un portavoz del Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York.

El hombre fue trasladado al hospital, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento, según el portavoz.

El Gobierno tibetano en el exilio, y un activista en Nueva York que lo conocía, identificaron al hombre como Lobga Rangzen (también conocido como Lobsang Palden).

Un video transmitido en directo desde una cuenta de Facebook con ese nombre muestra a un hombre con una bandera tibetana deteniéndose en la Primera Avenida, frente a la sede de la ONU, y luego se ve envuelto en llamas.

El hombre se desploma al suelo mientras pasan varios autos, y dos personas con extintores logran apagar el fuego.

Otro video, publicado en la misma cuenta de Facebook casi al mismo tiempo que la transmisión en directo, muestra al hombre haciendo un llamamiento a los tibetanos para que trabajen juntos por “la independencia del Tíbet” y para que “nunca olviden” su herencia e identidad.

También acusó al Gobierno chino de crear políticas “destinadas a destruir la identidad, la cultura y el idioma tibetanos”.

Este insólito incidente se produce pocos días después de que China promulgara una ley de unidad étnica que amplía las normas sobre el uso del idioma chino en las escuelas y los Gobiernos de las regiones con minorías étnicas, y que exige una mayor “sinización” de la religión.

Activistas tibetanos y de derechos humanos han expresado su alarma ante la nueva y drástica ley, que temen que profundice aún más la eliminación cultural de las minorías étnicas en toda China.

Beijing afirma que la ley protege los derechos de “todos los grupos étnicos”.

El Partido Comunista Chino gobierna el Tíbet desde 1951, e insiste en que el Tíbet ha sido territorio chino durante siglos. La bandera tibetana está prohibida en China y se considera un símbolo de la independencia del Tíbet.

Según el Gobierno tibetano en el exilio, decenas de casos de autoinmolación se han relacionado con las protestas contra el dominio de China sobre el Tíbet en las últimas décadas.

Sin embargo, es sumamente inusual que un activista tibetano se inmole en Estados Unidos.

En un comunicado difundido el viernes, el jefe del Gobierno tibetano en el exilio, Penpa Tsering, dijo estar “profundamente entristecido” por la autoinmolación e instó a los tibetanos a “valorar” sus vidas.

“Si bien honramos su devoción, la vida humana es preciosa y debe preservarse para servir a la lucha a largo plazo por el Tíbet”, manifestó Tsering.

Una multitud de simpatizantes y manifestantes se congregó el jueves por la noche frente a la sede de la ONU tras el incidente, según mostraron videos publicados en las redes sociales.

En un video publicado por grupos activistas tibetanos con sede en Nueva York, el destacado escritor tibetano Jamyang Norbu, quien también identificó a Lobga por su nombre, lo describió como un activista independentista y líder comunitario que se exilió del Tíbet en la década de 1980 y trabajó como taxista tras mudarse a Nueva York.

Muchos tibetanos llevan mucho tiempo desafiando el dominio de Beijing y protestando contra lo que consideran un endurecimiento de las restricciones impuestas por China a las prácticas religiosas y culturales y al idioma, acusaciones que Beijing rechaza.

En su declaración, Tsering, líder del Gobierno tibetano en el exilio, hizo referencia a la nueva ley de unidad étnica y afirmó que los tibetanos se enfrentan a una “grave crisis”. Hizo un llamamiento a los Gobiernos, a los tibetanos en el exilio y a las organizaciones de derechos humanos para que “alcen la voz en este momento crítico”.

Al ser preguntado sobre la autoinmolación durante una rueda de prensa habitual el viernes, un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China reiteró la postura de Beijing de que Xizang, el término que utiliza China para referirse a la región, “siempre ha sido una parte inalienable del territorio chino desde la antigüedad”.

Según informó Associated Press, un portavoz de la ONU declaró que el incidente del jueves ocurrió después de que todas las reuniones programadas para el día hubieran finalizado y que no afectó a ninguna actividad de la ONU.

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Con información de Tenzin Dharpo.