Consejos para disfrutar el 4 de julio y evitar una visita a urgencias

Por Amen Galinato, CNN

Los deslumbrantes fuegos artificiales en todo el país conmemorarán el 250 aniversario de Estados Unidos. Sin embargo, a medida que se extiende la ola de calor sofocante y los incendios forestales que azotan el país, los expertos recomiendan a quienes celebran que estén alerta ante posibles lesiones graves, e incluso mortales, relacionadas con los fuegos artificiales.

La Comisión de Seguridad de Productos para el Consumidor de EE.UU. (CPSC, por sus siglas en inglés) informó que aproximadamente 13.000 personas sufrieron lesiones relacionadas con fuegos artificiales y 15 fallecieron el año pasado, lo que representa un aumento del 36 % en las muertes con respecto a 2024. Los jóvenes de entre 15 y 24 años representaron el 31 % de todas las lesiones, lo que ls convierte en el grupo de edad más afectado.

La doctora Elizabeth Murray, médica de urgencias pediátricas en la Facultad de Medicina de la Universidad de Rochester en Nueva York, señaló que las generaciones más jóvenes pueden “ceder a la presión de grupo… o a retos imprudentes”.

Dejar los fuegos artificiales en manos de profesionales es la mejor manera de disfrutarlos sin sufrir lesiones, señaló Murray.

“Cuando ocurren accidentes, pueden destrozar parte del rostro o los ojos de una persona”, dijo. “Debemos ser un poco directos con algunas de las consecuencias que vemos cada año en las salas de emergencia”.

Los expertos insisten en tomar precauciones para que tu celebración sea una experiencia agradable y segura.

“Mantén una distancia prudente de los fuegos artificiales encendidos, nunca los apuntes a nadie”, escribió Peter Feldman, presidente interino de la CPSC, en un correo electrónico a CNN.

Ya sea que uses fuegos artificiales este año por primera vez o por enésima vez, tu actitud frente a la seguridad contra incendios puede determinar si es una celebración segura.

“Este año habrá muchos usuarios primerizos de fuegos artificiales, debido a la emoción y la expectativa de nuestro aniversario histórico, único en una generación”, dijo Julie Heckman, directora ejecutiva de la Asociación Estadounidense de Pirotecnia, un grupo comercial que representa a la industria de fuegos artificiales del país. “Es realmente importante que la gente se tome el tiempo de planificar a fondo su actividad con fuegos artificiales, leer y seguir las instrucciones, y eso contribuirá a que tengas un espectáculo seguro”.

Las bengalas suelen usarse como obsequios en fiestas para ocasiones especiales, pero los expertos advierten que subestimar su peligro puede provocar lesiones graves.

Según la CPSC, este tipo de fuegos artificiales alcanza una temperatura abrasadora de 1.093 °C (2.000 °F). En 2025, las personas con lesiones relacionadas con bengalas acudieron a urgencias en 1.300 ocasiones, de acuerdo con el informe de la comisión del año previo.

Los niños pequeños nunca deben manipular bengalas, aconseja la CPSC.

“Un niño pequeño, un niño puede moverse rápido, alcanzarla rápidamente y quemarse la mano con facilidad”, dijo Murray.

“Eso es algo que definitivamente he visto muchísimas veces a lo largo de mis 20 años de experiencia”, añadió, refiriéndose a su trayectoria profesional.

Si bien los niños mayores pueden usar bengalas, deben estar supervisados, dijo Heckman.

Al usar zapatos cerrados, quedarse quietos y llevar ropa ajustada, quienes manipulan bengalas pueden reducir el riesgo de quemaduras.

Las bengalas siguen siendo peligrosas incluso después de haberse consumido.

“Una vez que la bengala termine de funcionar, sumérjela en un balde de agua, ya que el alambre retendrá el calor durante un tiempo”, precisó Heckman. “No querrás que un niño pise un alambre caliente de bengala”.

Varias partes del país experimentan clima seco y condiciones de sequía, lo que afecta a millones en todo el país. Las zonas este y central de Estados Unidos padecen una ola de calor sin precedentes que se espera que dure hasta el fin de semana festivo, lo que crea condiciones peligrosas para los fuegos artificiales en algunas áreas.

“Respeta las leyes locales”, dijo Heckman. Si los fuegos artificiales no están permitidos o están restringidos debido a una posible prohibición de quema, por favor, obedece esas normas.

Los incendios forestales rugientes en el oeste llevaron a algunos estados a tomar medidas preventivas para abordar los peligros de los fuegos artificiales. Entre ellos está Utah, cuyo gobernador firmó un decreto el 25 de junio que prohíbe temporalmente el uso personal de fuegos artificiales en todo el estado desde este pasado jueves hasta el domingo debido al incendio Cottonwood en curso, el mayor incendio activo del país.

Los incendios forestales también han arrasado miles de acres en Arizona, lo que llevó a Phoenix a prohibir todos los fuegos artificiales en propiedades de la ciudad, incluidos los parques, y dentro de 1,6 km de las reservas naturales, con castigos que incluyen multas de US$ 2.500.

Algunos condados de California tomaron medidas enérgicas contra el uso indebido de fuegos artificiales mediante el despliegue de drones y la imposición de fuertes multas.

El Departamento de Policía de Chino, en el condado de San Bernardino, anunció en redes sociales que se utilizaría equipo aéreo para identificar a quienes infrinjan las normas relacionadas con los fuegos artificiales e imponer multas de US$ 1.000. Anaheim, San José y Sacramento son solo algunas de las ciudades de California cuyos departamentos de policía planean disuadir el uso indebido de fuegos artificiales mediante un enfoque proactivo.

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