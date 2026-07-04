El príncipe Harry no llevará a Meghan ni a sus hijos a su viaje a Londres en medio de una disputa sobre medidas de seguridad

Por Max Foster y Lauren Said-Moorhouse, CNN

La duquesa de Sussex, el príncipe Archie y la princesa Lilibet no acompañarán al príncipe Harry cuando visite Londres la próxima semana, ya que persiste el desacuerdo sobre la protección policial de su familia.

No obstante, aún es posible que la familia se reúna con él en otros compromisos en el Reino Unido. Según ha podido saber CNN, aún no se toma una decisión sobre si la familia acompañará al duque durante otras partes de la visita que tendrán lugar fuera de la capital británica.

El príncipe Harry esperaba llevar a Meghan y a sus dos hijos pequeños en esta visita de cinco días, pero le preocupaba la seguridad de su familia, pues no se les había ofrecido protección financiada con fondos públicos durante su estancia en el Reino Unido.

Harry, quien ocupa el quinto lugar en la línea de sucesión al trono británico, había presentado una solicitud formal de seguridad policial durante el viaje, pero, según se informa, se comunicó a su equipo que no se ofrecería dicha protección.

En los últimos días, se dijo que Harry, de 41 años, estaba explorando todas las vías para llevar a su familia de forma segura al otro lado del Atlántico, y su portavoz declaró el viernes a CNN que el equipo de seguridad del duque seguía barajando opciones para que la visita pudiera llevarse a cabo de alguna forma.

La visita de la próxima semana servirá para que el príncipe Harry marque el inicio de la cuenta atrás de un año para los Juegos Invictus de 2027 en Birmingham, la competición deportiva para militares heridos en acto de servicio que él mismo fundó hace más de una década. También tendrá otros compromisos en la región de las Tierras Medias relacionados con otras causas que apoya.

Además, durante la última semana ha habido cierta confusión sobre el lugar donde se alojaría la familia. A CNN se le informó que la familia de Sussex se alojaría tanto en un hospedaje privado como en una residencia real. Sin embargo, el Palacio de Buckingham aclaró posteriormente que la Casa Real no tenía constancia de si los Sussex habían aceptado la invitación del rey Carlos.

Durante su estancia en una propiedad real se les proporcionaría protección policial de forma automática.

El príncipe Harry lleva años enzarzado en una batalla con el Gobierno del Reino Unido después de que su Comité Ejecutivo para la Seguridad de la Realeza y Personalidades Importantes (RAVEC, por sus siglas en inglés) rebajara su nivel de seguridad cuando Meghan y él renunciaron a sus obligaciones reales en 2020. El año pasado, perdió un recurso contra el Ministerio del Interior ante el Tribunal de Apelación del Reino Unido en relación con dicha decisión. Desde entonces, ha estado a la espera de una revisión por parte de la Junta de Gestión de Riesgos del RAVEC, que aún no se ha producido.

“El programa del príncipe Harry en el Reino Unido incluye compromisos tanto públicos como privados por todo el país. Un alojamiento seguro es solo un elemento de un plan de seguridad eficaz, ya que el riesgo acompaña a la persona, no al lugar”, declaró su portavoz anteriormente esta semana.

“La cuestión nunca ha sido el alojamiento. La cuestión es si se está proporcionando una seguridad protectora adecuada y proporcionada durante toda la visita. La Junta de Gestión de Riesgos independiente que la propia RAVEC consideró necesaria el pasado mes de noviembre aún no se ha reunido”, dijo.

El portavoz añadió: “Por lo tanto, resulta difícil entender cómo se puede mantener de forma creíble la proporcionalidad de las medidas actuales sin esa evaluación independiente”.

Un portavoz del Gobierno británico ha descrito previamente su sistema de seguridad protectora como “riguroso y proporcionado”.

“Es nuestra política de siempre no facilitar información detallada sobre esas medidas, porque hacerlo podría comprometer su integridad y afectar a la seguridad de las personas”, agregó el portavoz.

Harry y Meghan, que viven en California, abandonaron el Reino Unido en 2020 tras retirarse de la vida real y, desde entonces, se han visto envueltos en un prolongado y público enfrentamiento con la familia de él.

La pareja citó, en entrevistas televisadas y en unas memorias, una mezcla tóxica de intromisión de la prensa sensacionalista, racismo arraigado en las instituciones británicas, acoso en línea y dinámicas familiares complejas, junto con el deseo de independencia económica, como motivos para marcharse.

Existía la esperanza de que el viaje de la próxima semana permitiera al rey Carlos reunirse con sus pequeños nietos. La última vez que Carlos vio a toda la familia fue hace cuatro años, cuando estuvieron en el Reino Unido para las celebraciones del Jubileo de Platino de la difunta reina.

En los años transcurridos desde entonces, Harry ha realizado varios viajes breves al Reino Unido, entre los que destacan su asistencia al funeral de su abuela en 2022 y a la coronación de su padre en 2023.

El monarca británico viajó recientemente a Estados Unidos para una visita de Estado a la ciudad de Washington, Nueva York y Virginia, pero una apretada agenda no le permitió al rey ver a su hijo en la costa oeste.

Sin embargo, Carlos y Harry pudieron reunirse por primera vez en 19 meses el pasado mes de septiembre, cuando ambos tomaron el té en Clarence House, en Londres. El encuentro cara a cara tuvo lugar mientras el rey se sometía a un tratamiento contra el cáncer y desató especulaciones sobre la posibilidad de que la prolongada ruptura dentro de la familia real estuviera llegando a su fin. Según se informa, ambos han mantenido el contacto desde entonces, aunque Harry parece seguir distanciado de su hermano, el príncipe Guillermo.

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