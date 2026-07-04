Héroes de cuatro patas: estos perros ayudaron a salvar a decenas de víctimas de los terremotos en Venezuela

Por Anabella González, CNN en Español

Cerca de 30.000 efectivos y más de 3.300 rescatistas internacionales han llevado a cabo una tarea contra el tiempo en Venezuela para encontrar a sobrevivientes y víctimas de los fuertes sismos del 24 de junio, pero no estuvieron solos. Decenas de perros de búsqueda, integrantes de brigadas de más de 20 países, han acompañado sus tareas, algunas afortunadamente con finales felices.

Especialmente entrenados para detectar con el olfato la presencia cercana de seres humanos, estos animales han trabajado durante días para localizar a personas que quedaron atrapadas bajo los escombros de los casi 200 edificios colapsados tras los dos terremotos.

En imágenes de operativos de rescate que recorrieron el mundo desde la tragedia del 24 de junio, a los perros de búsqueda se los ve explorar diversos inmuebles dañados, arrastrarse bajo vigas rotas y entrar en espacios estrechos donde los rescatistas no llegan.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, dijo que alrededor de 137 perros de búsqueda fueron parte de estas tareas de rescate.

Tsunami es uno de ellos. Oriundo de Venezuela, este can es un border collie mestizo de pelaje blanco y machas negras que ha ayudado al equipo de rescate K-SAR Equipos Caninos de Intervención en Desastres de Venezuela (ECID) a localizar a varias personas bajo los escombros.

“Nuestro rescatista de cuatro patas logró salvar a 25 personas entre los escombros de los edificios caídos por los terremotos”, publicó el jueves el Ministerio de Educación de Venezuela.

Tsunami tiene una característica física que lo hace especial: tiene un ojo de color marrón y otro de color azul, lo que se conoce como heterocromía.

Luego de años de servicio, esta será la última operación de rescate en la carrera de Tsunami, de acuerdo con una publicación de K-SAR ECID. “Se retira en la cima, demostrando su casta y dejándolo todo en el terreno”, señala.

Desde Argentina, un pastor belga malinois llamado Bart rescató con vida a dos niños entre los escombros y recuperó otros seis cuerpos en el terremoto, informó el martes el vocero presidencial, Adrián Ravier.

“Por eso queremos hacer un especial reconocimiento a todos los perros de rescate por su indispensable labor”, agregó el funcionario argentino en una conferencia de prensa.

En la misión de rescatistas enviados por el Gobierno del presidente Javier Milei había perros entrenados en búsqueda y rescate del contingente de Infantes de Marina.

Estos animales están entrenados para operar en escenarios complejos y, con sus guías, cumplen una doble tarea clave: colaboran en la búsqueda de sobrevivientes y en la localización de víctimas entre estructuras colapsadas, explicó el Ministerio de Defensa de Argentina.

Kaira, una malinois belga de Perú de cuatro años, también fue parte de las misiones rescatistas como integrante del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios de su país, una dotación integrada por unas 40 personas.

Kaira tiene experiencia, un “olfato extraordinario” y fue entrenada para localizar a personas atrapadas, según informó el Ministerio del Interior de Perú.

Entrenado para encontrar a personas con vida, Rambo es un pastor belga nacido que llegó a Venezuela como un miembro más del grupo Urban Search And Rescue (USAR) de El Salvador.

Fernando Portillo, su entrenador y miembro del grupo USAR El Salvador, explicó que cada búsqueda de Rambo en el terreno comienza con un recorrido de reconocimiento del área. Al detectar a una persona con vida, la ubica mediante su olfato y con fuertes ladridos alerta a los rescatistas en dirección hacia el lugar donde ha encontrado un indicio.

“El entrenamiento, disciplina y capacidad de búsqueda de Rambo lo han convertido en un elemento clave del contingente salvadoreño, apoyando las labores de rescate como un verdadero héroe de cuatro patas”, dijo la Secretaría de Prensa de la Presidencia de El Salvador.

Otros canes han pasado por la tarea de localizar a sus pares. Es el caso de Mali, integrante de la Brigada de Rescate Internacional Topos, que encontró a un perrito maltés blanco que estaba con vida. Mali también orientó otras búsquedas, entre ellas para encontrar a seis cuerpos, contó a CNN el rescatista Miguel Ángel García.

Bart, Kaira, Tsunami, Rambo y Mali son apenas algunos de los más de 130 canes que estuvieron en Venezuela en las últimas semanas.

También participaron de las misiones día y noche otros perros como los border collie Orly y Balam, integrantes de la Cruz Roja de México y parte de un legado familiar de perros de rescate; Dastan, un pastor belga del Cuerpo de Bomberos de Bogotá; y también Ivi y Tina, que acompañaron a rescatistas de España.

La Unidad Militar de Emergencia española (UME) afirmó que sus perros y sus adiestradores son una parte esencial de su equipo para las misiones de rescate en estructuras derrumbadas.

El viernes, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, reconoció las tareas de estos canes al condecorarlos como “Héroes caninos de Venezuela” durante un acto en La Guaira, estado costero y el punto más afectado por los sismos.

Entre los reconocidos por el Gobierno venezolano están los cuatro perros que fueron con los rescatistas de Colombia, al igual que los cuatro de Eslovaquia, los cinco de España, seis de Jordania y Portugal, y ocho de República Checa.

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