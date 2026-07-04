Las cuentas de ahorro de Trump ya están activas. Esto es lo que necesitas saber

Por Jeanne Sahadi, CNN

Las cuentas de ahorro de Trump, un nuevo instrumento federal de ahorro e inversión para niños, comenzaron a estar disponibles este 4 de julio.

Hasta la fecha, se han abierto más de 6 millones de cuentas Trump para menores de 18 años, según el Departamento del Tesoro. De ese total, 1,4 millones recibirán el ampliamente promocionado aporte piloto federal de US$ 1.000 para recién nacidos.

Sin embargo, el número total de cuentas abiertas sigue siendo apenas una fracción de las decenas de millones de menores de 18 años que podrían ser elegibles para tener una.

A pesar de la atención que las Cuentas Trump han recibido en los últimos meses, especialmente por el capital inicial aportado por el Gobierno federal y los compromisos de financiamiento anunciados por empresas y filántropos, existen numerosos detalles que conviene conocer si planeas abrir una cuenta o ya lo has hecho.

Por eso, actualizamos nuestra guía de preguntas frecuentes para responder las dudas más importantes, desde los aspectos básicos hasta los detalles más específicos.

Son cuentas de inversión para menores elegibles, similares a las cuentas individuales de jubilación (IRA, por sus siglas en inglés). Al igual que las IRA tradicionales, el dinero depositado crecerá con impuestos diferidos. Sin embargo, las reglas de las Cuentas Trump son distintas durante el llamado “período de crecimiento”, que comprende los primeros 18 años de vida del menor.

La cuenta pertenece al niño, pero el padre, madre, tutor legal u otro adulto autorizado que la abra actuará como custodio hasta que el beneficiario cumpla 18 años.

Las contribuciones realizadas por particulares deben hacerse con dinero sobre el que ya se hayan pagado impuestos.

Los retiros, que por lo general no podrán realizarse hasta el año en que el beneficiario cumpla 18 años*, estarán sujetos al impuesto sobre la renta ordinaria con la tasa correspondiente al menor, descontando la parte que corresponda a las contribuciones hechas con dinero después de impuestos a lo largo de los años, de acuerdo con el Servicio de Investigación del Congreso (CRS, por sus siglas en inglés).

Solo los menores que sean ciudadanos de Estados Unidos y tengan un número válido del Seguro Social podrán tener una Cuenta Trump. Además, ningún menor podrá tener más de una.

Para ser elegible al aporte piloto federal único, el menor debe haber nacido entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028.

La cuenta debe ser abierta por una “persona autorizada” en nombre del menor, también denominado “beneficiario”. Si quien abre la cuenta solicita el aporte inicial federal de US$ 1.000, esa persona “debe poder reclamar al menor como dependiente para efectos del crédito tributario por hijos”, según el CRS. Si el menor no reúne los requisitos para recibir ese aporte federal, quien abra la cuenta podrá ser uno de sus padres, su tutor legal, un hermano adulto o uno de sus abuelos.

En cuanto al plazo, el menor debe tener menos de 18 años al finalizar el año en que se abra la cuenta a su nombre, de acuerdo con el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés).

Para abrir una cuenta, debes completar y presentar el Formulario 4547. Ese mismo formulario también se utiliza para solicitar el aporte piloto federal de US$ 1.000 para los bebés que cumplan con los requisitos.

Además de la contribución única del Gobierno federal, varias personas y entidades pueden hacer aportes a la cuenta de un menor. Sin embargo, las reglas y los límites varían según quién realice la contribución.

Familiares y amigos: los padres, abuelos y otras personas pueden hacer aportes. Sin embargo, no podrán deducir esas contribuciones de sus impuestos.

Empleadores: pueden realizar contribuciones antes de impuestos a la cuenta del hijo de un empleado. Ese dinero estará exento de impuestos para el trabajador. La contribución del empleador no puede superar los US$ 2.500 al año por empleado, no por hijo, explicó el agente inscrito David Mellem. De acuerdo con el IRS, ese límite anual se ajustará por el costo de vida a partir de 2027.

Estados, organizaciones sin fines de lucro calificadas y filántropos: sus aportes deben destinarse a los integrantes de una “clase elegible”, lo que podría significar, por ejemplo, todos los niños de una determinada edad o aquellos que vivan en hogares con ingresos inferiores a un umbral específico.

Algunos líderes empresariales, entre ellos Michael Dell y Ray Dalio, se han comprometido a través de sus fundaciones a realizar un aporte inicial único de US$ 250 a las cuentas de niños pertenecientes a hogares de ingresos medios y bajos.

Hasta la fecha, al menos 84 entidades externas, entre ellas empleadores, fundaciones y estados, se han comprometido a aportar a las Cuentas Trump, según una lista elaborada por Americans for Tax Reform.

Límites de contribución: la suma de los aportes de familiares, amigos y empleadores no puede superar los US$ 5.000 anuales por cuenta. Ese límite se ajustará por el costo de vida a partir de 2027. Las contribuciones de gobiernos y organizaciones sin fines de lucro no se contabilizarán dentro de ese límite.

La ley establece que las contribuciones a las cuentas Trump deben invertirse en fondos indexados de acciones estadounidenses de bajo costo y amplia diversificación, o en fondos cotizados en bolsa (ETF, por sus siglas en inglés).

La comisión anual de estos fondos no podrá superar el 0,10 %, lo que significa que por cada US$ 1.000 invertidos, la comisión máxima será de US$ 1 al año.

Antes del lanzamiento de este 4 de julio, el Departamento del Tesoro anunció que la inversión predeterminada para todas las cuentas será el State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM), que replica el desempeño del índice S&P 500. Ese fondo tiene una comisión anual del 0,02 %. El Tesoro también indicó que, “en los próximos meses”, los padres y tutores podrán elegir entre otros cuatro fondos para distribuir las contribuciones. Esos fondos son: iShares Core S&P 500 ETF (IVV), Vanguard Total Stock Market ETF (VTI), State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) e iShares Core S&P Total US Stock Market ETF (ITOT).

Las cuentas Trump estarán alojadas en Robinhood, la plataforma de inversión y compraventa de activos sin comisiones.

Los padres y sus hijos podrán seguir el desempeño de las inversiones mediante una aplicación desarrollada por Robinhood y el Bank of New York, ambas entidades seleccionadas por el Departamento del Tesoro para administrar las cuentas Trump durante su fase inicial.

Dependerá de cuánto dinero se aporte a la cuenta cada año y del rendimiento que obtenga el fondo indexado o el fondo cotizado en bolsa (ETF, por sus siglas en inglés) en el que estén invertidos los recursos de la cuenta del menor.

Las cuentas Trump pasan a funcionar, en esencia, como cuentas IRA tradicionales cuando el beneficiario cumple 18 años.

Por ello, el dinero retirado antes de que el titular cumpla 59 años y medio podría estar sujeto tanto al impuesto sobre la renta como a un impuesto adicional del 10 % por retiro anticipado.

No obstante, esa penalización del 10 % no se aplicará cuando el dinero se utilice para gastos calificados, entre ellos:

Gastos de educación superior.

Compra de la primera vivienda (hasta US$ 10.000).

Gastos por nacimiento o adopción (hasta US$ 5.000 por hijo).

Gastos de emergencia (hasta US$ 1.000 al año).

Determinados gastos médicos.

El tratamiento tributario dependerá del origen de las contribuciones.

Los aportes realizados por particulares (padres, familiares y amigos) no son deducibles de impuestos. En cambio, se hacen con dinero sobre el que ya se pagaron impuestos.

Esas contribuciones crecerán con impuestos diferidos hasta que se realice un retiro, lo que no podrá ocurrir antes del año en que el beneficiario cumpla 18 años.

Al momento del retiro, solo estarán sujetos a impuestos los rendimientos obtenidos sobre esas contribuciones. Es decir, el monto correspondiente a los aportes originales hechos con dinero después de impuestos no volverá a tributar.

En cambio, las contribuciones realizadas por gobiernos, organizaciones sin fines de lucro y empleadores se efectuarán con dinero antes de impuestos. También crecerán con impuestos diferidos, pero cuando el beneficiario retire los fondos, deberá pagar impuestos tanto sobre las contribuciones como sobre las ganancias generadas.

Depende, ya que cada tipo de cuenta tiene sus propias reglas y limitaciones.

Como señala Robinhood en su documentación, “la cuenta adecuada depende de los objetivos de la familia, su situación tributaria y el plazo previsto”.

Por ejemplo, si el dinero se destinará a estudios universitarios, los planes 529 podrían ser una mejor opción, ya que permiten retirar los fondos libres de impuestos para gastos educativos calificados.

Si el objetivo es el ahorro para la jubilación, una Roth IRA podría ofrecer mayores ventajas, porque también permite retiros libres de impuestos y tiene un límite anual de contribución más elevado.

La idea de invertir desde el nacimiento en el futuro financiero de los niños ha sido bien recibida en distintos sectores.

En el mejor de los escenarios, cuando la familia puede aportar dinero cada año, uno de los padres trabaja para un empleador que también realiza contribuciones y el mercado bursátil obtiene buenos resultados durante el “período de crecimiento” de la cuenta, una Cuenta Trump podría convertirse en una importante fuente de recursos para ayudar a cubrir los costos de la universidad, los primeros años de la vida adulta o incluso acumular un patrimonio significativo para la jubilación.

Sin embargo, muchas familias no podrán permitirse realizar aportes adicionales, o solo podrán hacer contribuciones muy limitadas además de las que reciban de terceros. Una de las principales críticas es que estas cuentas beneficiarían de manera desproporcionada a los hogares con mayores recursos económicos.

Madeline Brown, asociada senior de políticas públicas del Urban Institute, cuestiona la utilidad de las cuentas Trump para los hogares de menores ingresos una vez que finalice el programa piloto del aporte de US$ 1.000, ya que esos hogares ya muestran bajos niveles de participación en otros planes de ahorro con ventajas tributarias, como los planes 529 o las cuentas Roth IRA.

“Cerca de un tercio de las familias no dispone de US$ 2.000 en ahorros para emergencias, por lo que no sorprende que tampoco tengan los recursos para comenzar a ahorrar en otros planes para el futuro de sus hijos”, afirmó Brown.

Otra preocupación es si el dinero acumulado en una Cuenta Trump podría afectar la elegibilidad del menor o de su familia para recibir beneficios federales y, en caso afirmativo, cuáles. Por ahora, la respuesta no está clara.

Según Elaine Maag, investigadora senior del Urban Institute, será necesario que las autoridades federales y estatales emitan más orientaciones para responder preguntas como: “Si tengo 18 años y retiro dinero de mi Cuenta Trump, ¿eso afectará mi posibilidad de recibir una beca Pell?” o “¿Tener dinero en una Cuenta Trump afectará nuestra elegibilidad para recibir pagos del programa SSI?”.

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Con información de Julian Torres, de CNN.