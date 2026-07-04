Los humanos parecidos a los hobbits podrían haber aprovechado los restos de los dragones de Komodo para sobrevivir

Por Ashley Strickland, CNN

Los parientes prehistóricos de los humanos, apodados “hobbits” debido a su baja estatura, podrían haber sido carroñeros, en lugar de hábiles cazadores capaces de abatir grandes presas o encender hogueras para cocinar, según una nueva investigación.

El estudio se suma a la creciente evidencia de que el Homo floresiensis, que tenía un cerebro solo ligeramente más grande que el de un chimpancé, no era tan avanzado como los científicos creían anteriormente.

Los fósiles desenterrados por arqueólogos en la cueva de Liang Bua, en la isla indonesia de Flores, en 2003, llevaron al descubrimiento de un diminuto homínido.

La criatura tenía un cráneo del tamaño de un pomelo y probablemente medía alrededor de un metro de altura.

Cerca de los fósiles de Homo floresiensis, los arqueólogos descubrieron artefactos de piedra y huesos de Stegodon florensis insularis, un pariente extinto de los elefantes del tamaño de un bisonte.

Este hallazgo sugiere que los hobbits cazaban con herramientas para abatir a los grandes animales. Los huesos quemados de animales más pequeños también indican que los hobbits podían manejar el fuego.

Este comportamiento avanzado se considera un rasgo evolutivo clave asociado a homininos de cerebro grande como los neandertales, el Homo sapiens o humanos modernos, y el Homo erectus, un homínido primitivo que vivió entre 1,89 millones y 110.000 años atrás.

La posible conexión entre las herramientas de caza y el uso del fuego en el Homo floresiensis ha llevado incluso a algunos investigadores a creer que los hobbits estaban estrechamente emparentados con el Homo erectus.

La Dra. Elizabeth Grace Veatch, paleoantropóloga que estudia la evolución de la dieta humana y cómo los primeros humanos interactuaban con los animales, quiso examinar más de cerca cómo sobrevivió el Homo floresiensis en una isla aislada hace entre 190.000 y 50.000 años aproximadamente.

Veatch y sus colegas llevaron a cabo un análisis multifacético de los huesos de Stegodon encontrados en Flores, estudiando qué sucedió con los huesos después de la muerte de los Stegodon.

“Quería comprobar si realmente podíamos demostrar que H. floresiensis era el cazador que se había descrito durante décadas”, declaró Veatch, autora principal del estudio publicado el viernes en la revista Science Advances e investigadora asociada del Programa de Orígenes Humanos del Museo Nacional de Historia Natural de la Institución Smithsonian.

Pero el estudio, que incluyó un experimento de alimentación con un dragón de Komodo, sugiere que los hobbits solo usaban sus herramientas para aprovechar los restos crudos del Stegodon, el único animal carnívoro de la isla, y que el Homo floresiensis no usaba fuego para cocinar la carne.

Este hallazgo, combinado con investigaciones previas, modifica la forma en que los expertos conciben el lugar que ocupa el Homo floresiensis en el árbol genealógico de la evolución humana.

Se han encontrado miles de herramientas junto a fósiles de Homo floresiensis, lo que sugiere que los primeros homininos fabricaban lo necesario para procesar la carne de Stegodon a partir de rocas locales llamadas sílex, explicó la coautora del estudio, Briana Pobiner, paleoantropóloga de la Institución Smithsonian.

Pero los investigadores querían comprobar si las marcas en los huesos del Stegodon mostraban indicios de que los hobbits también cazaban al único herbívoro de gran tamaño que habitaba la isla en aquel entonces.

El Stegodon pesaba alrededor de 570 kilogramos y medía aproximadamente 1,5 metros de altura hasta el hombro.

La búsqueda de respuestas llevó a los investigadores a un lugar inesperado: el zoológico de Atlanta, en Georgia, donde observaron a un dragón de Komodo llamado Rinca usar su poderosa mordida para alimentarse del cadáver de una cabra y comprender mejor cómo estos lagartos gigantes dejan marcas de dientes en los huesos de los animales.

El equipo utilizó una técnica de escaneo 3D en los huesos de cabra que quedaron de la comida de Rinca para evaluarlos junto con las marcas de corte que los humanos hicieron con herramientas de piedra, así como con los huesos de Stegodon encontrados en la cueva de Liang Bua.

“Tras comparar las marcas en los huesos del Stegodon con nuestra muestra de marcas de dientes y cortes de dragón de Komodo, me sorprendió lo similares que eran la mayoría de las marcas a nuestra muestra de dragón de Komodo”, escribió Veatch en un correo electrónico.

Las marcas de dientes de dragón de Komodo se encontraban con mayor frecuencia en las partes más carnosas del Stegodon, mientras que las marcas de corte de las herramientas de piedra de los hobbits se hallaban en las partes menos apetitosas del animal.

Los investigadores creen que, al igual que los dragones de Komodo cazan búfalos de agua hoy en día, utilizaban su mordedura venenosa para abatir a los Stegodons. Y una vez despejada la zona, el Homo floresiensis aprovechaba para despiezar la carne de lo que quedaba.

Según el estudio, los hobbits no habrían corrido riesgo de envenenamiento por veneno mientras buscaban comida, ya que el veneno del dragón de Komodo contiene proteínas que las enzimas estomacales descompondrían.

Para buscar evidencia del uso del fuego, los investigadores analizaron huesos de roedores esparcidos por la cueva, depositados durante miles de años por búhos que anidaban allí.

Si se hubieran construido hogares en la cueva, los huesos subyacentes habrían mostrado signos de carbonización; sin embargo, ninguno de los 4.500 huesos estudiados presentaba quemaduras.

Tampoco se observaron marcas de carbonización en los huesos de Stegodon.

Los investigadores sospechan que los pocos huesos quemados encontrados en las capas arqueológicas posteriores de los sedimentos de la cueva son evidencia de que el Homo sapiens utilizó la cueva desde hace unos 46.000 años, mucho después de que el Stegodon y el Homo floresiensis hubieran desaparecido.

Según Pobiner, es probable que el Homo floresiensis se alimentara de carne cruda, plantas e insectos que encontraba en los carroñeros, y que persistiera durante miles de años a pesar de la presencia de los dragones de Komodo.

“Dado que los dragones de Komodo actuales parecen atacar a los humanos solo ocasionalmente, y casi nunca lo hacen sin provocación, el simple hecho de vivir en grupo y desconfiar de ellos puede haber sido suficiente para que el Homo floresiensis evitara en gran medida convertirse en su presa”, escribió Pobiner en un correo electrónico.

Sin embargo, el estudio destaca que los parientes humanos prehistóricos que coexistieron en el tiempo con los neandertales y los humanos modernos podrían haber tenido adaptaciones de comportamiento extremadamente diferentes, agregó Pobiner.

La investigación continua sobre diferentes aspectos del Homo floresiensis desde el descubrimiento de la especie ha cambiado muchas interpretaciones iniciales sobre los homininos, explicó el Dr. Thomas Sutikna, coautor del estudio, quien formó parte del equipo que encontró el primer fósil y ha dirigido la investigación en Liang Bua desde 2001.

Veatch continúa su trabajo para determinar si los hobbits consumían otros animales, con el fin de comprender mejor su papel ecológico dentro del ecosistema de la isla.

La idea de que Homo floresiensis no cazaba ni usaba el fuego también podría indicar una trayectoria evolutiva diferente para los hobbits a la que se había considerado anteriormente.

Es posible que Homo floresiensis estuviera más estrechamente relacionado con otra especie primitiva de Homo, que divergió antes de la aparición de Homo erectus.

“Un repertorio de comportamiento más simple podría indicar una ascendencia que se separó del linaje Homo antes de que aparecieran estas adaptaciones de comportamiento más avanzadas en especies Homo posteriores”, dijo Veatch.

El nuevo estudio refuerza la antigua sospecha de que Homo floresiensis no es una forma enana de Homo erectus, sino un descendiente de una forma más primitiva similar a Homo habilis o Australopithecus que llegó a la isla hace más de un millón de años, indicó el Dr. Chris Stringer, líder de investigación especializado en orígenes humanos y paleoantropología en el Museo de Historia Natural de Londres.

Homo habilis es una de las especies más antiguas conocidas del género Homo.

Las especies de Australopithecus, como el famoso fósil de Lucy, caminaban erguidas, pero tenían un cerebro relativamente pequeño, de un tamaño más parecido al de un simio.

Stringer no participó en la investigación.

“Esto refuerza la opinión minoritaria de que floresiensis no pertenece realmente al género Homo y debería ser reclasificado, aunque elegir un nuevo nombre de género no será sencillo sin saber más sobre su ascendencia”, sostuvo.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.