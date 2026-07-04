¿Quién es Harry Kane, la pesadilla de Inglaterra que quiere ponerle fin al sueño de México?

Por Edgar Aviles, CNN en Español

México tiene una cita con la historia este domingo. El Tri tiene una oportunidad inmejorable de dejar huella en el corazón de su afición en el Estadio Azteca, pero si quiere atravesar de una vez por todas la barrera de los octavos de final (instancia que no puede superar desde el Mundial de 1986), tendrá que pasar por encima de Inglaterra.

Y si bien la selección inglesa está repleta de futbolistas que juegan en los mejores equipos del mundo, hay un nombre que genera más alarma que el resto: Harry Kane.

El delantero del Bayern Munich es uno de los mejores atacantes de área del fútbol mundial. Su talento y su producción goleadora en todos los clubes por los que pasó lo comprueban, y ese trabajo lo ha extendido a su selección.

Kane ya tiene cinco goles en la Copa del Mundo 2026, solo dos menos que los máximos goleadores, Lionel Messi y Kylian Mbappé. Inglaterra ha anotado hasta el momento ocho goles en total en este Mundial, por lo cual Kane hizo más de la mitad de ellos.

La cuenta es clara: si el “Huracán” anota, Inglaterra gana. Los británicos vienen de superar 2-1 a la complicada selección de la República Democrática del Congo, y solo gracias a un doblete del atacante del Bayern Munich el equipo de los tres leones le pudo dar la vuelta al marcador en los últimos minutos.

El inglés es un producto de la cantera del Tottenham Hotspur, club con mucha tradición en Londres. Después de pasar por varias divisiones juveniles de los Spurs y de algunos préstamos a clubes de ascenso, Kane debutó profesionalmente con el Tottenham en 2010.

Pasó prácticamente toda su carrera con el club de su vida. De 2010 a 2023 se cansó de anotar goles, enamoró a los aficionados, hizo grandes jugadas, fue líder de goleo en la Premier League de Inglaterra e incluso jugó una final de la UEFA Champions League, pero nunca pudo ganar un título oficial.

Por eso, decidió probar nuevos aires, y el Bayern Munich lo fichó para la campaña 2023-2024. Con el club alemán siguió anotando goles, pero finalmente empezó a ganar títulos importantes.

Con su selección la historia no ha sido muy distinta. Al momento no ha podido ganar un trofeo con el equipo de la rosa, lo más cerca que estuvo fue cuando perdió la final de la Eurocopa en 2021, en los penales contra Italia, en la capital inglesa.

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