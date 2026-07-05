Cuerpos permanecen sin reclamar y ratas desbordan las calles mientras meses pasan sin cumplirse el alto el fuego en Gaza

Por Sana Noor Haq, Ibrahim Dahman, Sarah Tamimi y Eyad Kourdi, CNN

Karam, de 14 años, conduce un balón de fútbol azul, amarillo y blanco por un sendero arenoso en Deir al-Balah, en el centro de Gaza.

“Mi sueño era convertirme en futbolista”, dijo Karam, quien está desplazado junto a sus dos hermanos y su hermana. “Solía jugar con mis amigos en la calle”.

“La vida antes de la guerra era hermosa. Pero ahora, no hay vida”, le dijo a CNN.

A su alrededor, el profundo horizonte azul marino de Gaza, que solía tocar el mar, se ha transformado en un panorama de tierras de cultivo quemadas, huertos carbonizados y montañas de escombros.

Mientras Estados Unidos e Irán intentan convertir su tregua en una paz duradera, CNN ha hablado con residentes del enclave que dicen estar viviendo entre las cenizas de lo que consideran otro acuerdo impotente liderado por Estados Unidos. Israel ha prohibido a los periodistas extranjeros informar de manera independiente en Gaza desde el inicio de la guerra.

El otoño pasado, Israel y Hamas firmaron un acuerdo en dos fases después de dos años de bombardeos y asedio en Gaza, tras los ataques del 7 de octubre de 2023 en Israel.

Ambas partes se han acusado mutuamente de violar los términos, que contemplan la eventual retirada de los soldados israelíes, el completo desarme de Hamas, el despliegue de una fuerza internacional y un nuevo órgano de gobierno palestino.

Más de ocho meses después, hay pocas señales de avance. En cambio, los gazatíes se enfrentan a un “peligroso statu quo”, advirtió en mayo Nikolay Mladenov, un exfuncionario de la ONU encargado de implementar el acuerdo. El jueves, la Junta de Paz creada para avanzar en el plan de alto el fuego en Gaza destacó dos días de reuniones “altamente productivas” en Chipre, pero el camino a seguir sigue siendo incierto.

Todavía no se ha establecido un cronograma para que un comité de tecnócratas palestinos asuma el Gobierno del enclave en lugar de Hamas, y la fuerza internacional que propuso la infraestructura de seguridad aún no se ha materializado.

Israel ha profundizado aún más su ocupación de Gaza más allá de la “línea amarilla” y ha continuado atacando a miembros de Hamas. El mes pasado, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo que ordenó a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) tomar el control del 70 % del enclave y sugirió que podría tomar aún más.

Mientras tanto, Hamas se ha reorganizado, se ha negado a entregar sus armas y ha ampliado su control en el enclave.

El número de muertos sigue aumentando. Al menos 1.059 personas han muerto y 3.429 han resultado heridas en Gaza por ataques israelíes desde que se firmó el acuerdo de alto el fuego el 11 de octubre, informó el 21 de junio el Ministerio de Salud palestino.

Un niño ha muerto en un ataque en Gaza cada día, en promedio, desde octubre, según un recuento de CNN basado en cifras del Ministerio de Salud. En junio, una comisión independiente de la ONU concluyó que Israel seguía cometiendo genocidio contra los palestinos al atacar deliberadamente a los niños en Gaza, una acusación que Israel rechazó calificándola de “un libelo de sangre político disfrazado de documento de la ONU”.

Los que viven en Gaza dicen que las referencias de los diplomáticos a la “paz” no reflejan su realidad, donde la brutalidad de la guerra se mantiene.

“Te pueden bombardear en cualquier momento y en cualquier lugar”, dijo Sally Saleh, una trabajadora humanitaria desplazada en Deir al-Balah, en el centro de Gaza. “Aquí no hay un alto el fuego real”.

Más de 1,9 millones de personas –casi toda la población de Gaza– han sido desplazadas, según la ONU, muchas en múltiples ocasiones. Esa cifra se ha mantenido tercamente estática, agravando las consecuencias inhumanas del desarraigo prolongado.

Meses después de la tregua, muchas personas permanecen en tiendas improvisadas y sin ventilación, donde los sarpullidos y otras infecciones ectoparasitarias –cuando los parásitos se introducen bajo la piel– se están propagando cada vez más, advirtió la ONU a finales de mayo. En su informe más reciente, la ONU dijo que tales infecciones habían afectado a más del 80 % de todas las áreas de desplazamiento.

Ratas, cucarachas y comadrejas campan a sus anchas, desgarrando las endebles lonas de las tiendas y mordiendo a los niños y recién nacidos mientras duermen. En algunos casos, están “atacando directamente a las personas”, señaló Saleh, jefa de emergencias en Gaza de la ONG británica Medical Aid for Palestinians (MAP). Los ancianos y las personas con discapacidades tienen menos capacidad para evitar a los roedores, especialmente de noche.

“Hemos hablado con padres cuyos hijos han sido mordidos por ratas, que están aterrorizados de que vuelva a ocurrir”, dijo Saleh.

En otros lugares, los residentes han recurrido a cavar pozos negros ya que las existencias de letrinas están peligrosamente bajas, lo que ha provocado la contaminación del suelo y el agua, según Hosni Nadeem Mohanna, portavoz de la municipalidad de agua en la ciudad de Gaza.

Las ratas están hurgando en los paquetes de ayuda, obligando a las personas a desechar las escasas reservas de arroz o harina. Algunos palestinos incluso intentan colgar los recipientes de comida en el techo de sus tiendas para mantenerlos fuera de su alcance.

El Gobierno israelí anunció el mes pasado que estaba lanzando una “campaña de control de plagas a gran escala” junto con la ONU en varios lugares.

De manera más general, la Coordinación de Actividades Gubernamentales en los Territorios (COGAT), la agencia israelí encargada de facilitar la distribución de ayuda en Gaza, afirmó que ha coordinado la entrada de aproximadamente 600 camiones diarios desde el pasado octubre, el mínimo requerido según el acuerdo. “La situación humanitaria en Gaza es estable, respaldada por un flujo continuo y constante de ayuda”, publicó COGAT en X a principios de junio.

Pero las agencias de derechos humanos dicen que no es suficiente, citando las restricciones israelíes a la entrada de generadores eléctricos y repuestos, así como la muerte en ataques de trabajadores humanitarios encargados de distribuir la ayuda.

Estas restricciones están obligando a algunas agencias a reducir sus operaciones, incluidas las entregas de agua, “lo que pone aún más presión sobre la población”, añadió Saleh.

La continua expansión del territorio ocupado por los militares israelíes en Gaza, y el movimiento de la llamada “línea amarilla”, ha estado provocando nuevos desplazamientos, advirtió Saleh. Sobrevolando, los ataques y los disparos en zonas densamente pobladas se han “intensificado”, afirmó.

Incluso cuando las familias logran encontrar un nuevo terreno, montones de residuos sólidos y charcos de aguas residuales deterioran el entorno, después de que la campaña israelí dejara inoperables o inaccesibles las plantas desalinizadoras, los sistemas de tratamiento de aguas residuales y de gestión de aguas negras. Eso, combinado con grandes cantidades de escombros sin retirar, crea un caldo de cultivo para mosquitos y roedores, según Mohanna, portavoz de la municipalidad de agua.

Solo en la ciudad de Gaza, se han acumulado alrededor de 25 millones de toneladas de escombros, dijo Mohanna. Severas restricciones a la entrada de compactadoras de residuos y maquinaria para la remoción de escombros limitan la capacidad de las autoridades para recolectar eficientemente los desechos, dijo a CNN. Algunos trabajadores humanitarios están utilizando burros y excavadoras para retirar los residuos sólidos, según Louise Wateridge, oficial de comunicaciones de la agencia de la ONU para la infancia en Medio Oriente y el norte de África.

CNN ha contactado a COGAT para obtener comentarios.

“Lavo mis zapatos todos los días por las aguas residuales”, dijo Saleh. “Gaza ahora es simplemente un lugar donde ninguna criatura puede vivir”.

El recordatorio más potente de la violencia está en los miles de personas enterradas bajo los escombros. Las autoridades palestinas han recuperado 784 cuerpos desde la tregua del pasado octubre, informó el Ministerio de Salud en Gaza. Sin embargo, al menos 7.500 siguen desaparecidos bajo los escombros, dijo el Ministerio de Salud palestino a CNN el 28 de junio.

Cuanto más tiempo permanece una persona fallecida bajo los escombros, menos identificable se vuelve, dijo Pat Griffiths, portavoz del Comité Internacional de la Cruz Roja en Jerusalén, a CNN, y añadió que los restos humanos “deben ser tratados con dignidad”.

“Existe un mayor riesgo de que esta evidencia circunstancial pueda perderse”, añadió, citando la altura, huellas dactilares, registros dentales, heridas antiguas, cicatrices y marcas de nacimiento, toda información identificativa que se vuelve más valiosa ante la ausencia de kits de pruebas de ADN en Gaza.

Sin señales de un alto el fuego definitivo en Gaza, una nueva generación de palestinos dice estar psicológicamente marcada por los horrores del presente y paralizada ante la tarea de construir el futuro.

Saleh dijo que uno de los síntomas más llamativos de los niños que intentan procesar la muerte y la pérdida en Gaza se presenta cuando están jugando. “He visto a niños simular funerales o actos de entierro”, dijo.

Los estudiantes mayores y los profesionales enfrentan una lucha existencial para encontrar trabajo, según Yahya Alhamarna, un autor de 24 años desplazado en la Ciudad de Gaza. En mayo, la tasa de desempleo en Gaza había aumentado gradualmente al 85,1 %, según la Organización Internacional del Trabajo de la ONU. Antes de octubre de 2023, esa cifra era del 45 %, según la PCBS.

“Los hombres palestinos suelen ser retratados a través de una lente de seguridad estrecha en lugar de como individuos que viven bajo condiciones extremas. Este encuadre es deshumanizante”, añadió Alhamarna.

A medida que se borran los marcadores físicos de la vida en Gaza, Alhamarna ha recurrido a la narración de historias como un “acto de preservación de la memoria”, citando a Refaat Alareer, el famoso profesor que fue muerto en un ataque israelí en diciembre de 2023.

“Él representaba el pensamiento, la cultura y el poder de las palabras”, dijo Alhamarna. “La gente sigue escribiendo, hablando y con esperanza. Y eso en sí mismo es una forma de resistencia”.

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Con información de Eugenia Yosef, Tal Shalev y Dana Karni, de CNN.