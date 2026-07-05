El recién liberado fundador de una de las mayores iglesias clandestinas de China se reúne con su familia en EE.UU.

Por Chris Lau y Jessie Yeung, CNN

Un pastor que fundó una de las iglesias clandestinas más prominentes de China fue liberado de prisión y reunido con su familia en Estados Unidos, según informó su hija a CNN.

Ezra Jin, el fundador de la Iglesia Zion, fue uno de los numerosos feligreses atrapados en una amplia represión por parte de las autoridades chinas a finales del año pasado.

Las autoridades chinas han visto durante mucho tiempo al cristianismo como una influencia extranjera indeseada y una amenaza para el control gubernamental. La práctica religiosa es legal pero está estrictamente controlada y vigilada por el Gobierno, que registra iglesias “oficiales” autorizadas por el Estado.

La liberación de Jin se produjo después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planteara su caso al líder chino Xi Jinping durante una visita a Beijing en mayo.

“Nos sentimos abrumados de alegría. Damos gracias a Dios por este tremendo milagro”, dijo su hija Grace Jin Drexel en una declaración familiar a CNN.

“También agradecemos al presidente Trump y a su administración por su inmenso liderazgo”, añadió, diciendo que esto no podría haber sucedido “sin la intervención directa del presidente Xi Jinping”.

Drexel dijo que esperaban que la liberación de Jin fuera “una señal de un giro positivo para las personas de fe en China y para las relaciones entre nuestras dos naciones”.

CNN ha contactado al Ministerio de Asuntos Exteriores de China, así como a la Casa Blanca y al Departamento de Estado de EE.UU., para obtener comentarios.

Jin fundó la Iglesia Zion en Beijing en 2007. Pero a medida que la represión contra las iglesias no registradas se intensificó en 2018, él y su familia se mudaron a Estados Unidos, con la esperanza de apaciguar a las autoridades chinas.

Mientras su familia permanecía en Estados Unidos, Jin regresó a China mientras las autoridades continuaban hostigando a los miembros de la iglesia. Posteriormente, se le prohibió salir del país.

Su hija dijo anteriormente que perdieron contacto con Jin en octubre del año pasado, lo que provocó llamados de Drexel, un miembro del personal en el Senado de los EE.UU., para que la administración Trump ayudara a asegurar la liberación de su padre.

Los grupos de derechos humanos celebraron el regreso de Jin pero pidieron a la administración Trump que hiciera más, mientras instaban a las autoridades chinas a liberar a otros miembros de la iglesia que permanecen detenidos.

“Aunque su liberación traerá el tan necesario consuelo a su familia, amigos y muchos simpatizantes, no podemos olvidar a los líderes y miembros de la Iglesia Zion que siguen detenidos, y a otros asociados con la iglesia que aún enfrentan cargos penales graves”, dijo Brian Tronic, director del programa Free Them All: The Fred Hiatt Program to Free Political Prisoners de Freedom House.

El reverendo Dr. Bob Fu, presidente de ChinaAid, un grupo de defensa que promueve la libertad religiosa en China, calificó la liberación de Jin como “una victoria inmensa”, pero dijo que aún queda trabajo “hasta que cada prisionero de fe sea libre”.

“Hacemos un llamado respetuoso al presidente Trump y a su administración para que continúen haciendo de la libertad religiosa y la liberación de todos los prisioneros de fe una prioridad máxima en cada encuentro con Beijing”, dijo.

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